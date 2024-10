La chica del conurbano que revela cómo es trabajar en OnlyFans: pedidos extremos, ser novia virtual y cuánto gana

Tamara trabaja en Only Fan desde hace tres meses

A Tamara siempre le gustó ir al gimnasio. Empezó con los ejercicios aeróbicos y las pesas para “estar linda para el verano”, pero en poco tiempo empezó a ir a torneos de fisicoculturismo. Mientras tanto había terminado el secundario y había ingresado rápidamente en el mercado laboral. Fue cajera de los casinos virtuales y hasta tuvo un breve paso por el mercado inmobiliario. Era de las jóvenes con sonrisa amplia que muestran los departamentos. En cada una de sus salidas con amigas, las chicas siempre le repetían: “¿Por qué no te abrís un OnlyFans?”. Ella lo tomaba a broma, pero la frase le quedó repiqueteando en su cabeza.

El sexo virtual como oportunidad

La joven, hoy de 24 años, vive en Ituzaingó y solía tomar el tren Sarmiento rumbo a sus trabajos. Allí, veía que todos estaban con los ojos en las pantallas de sus celulares. Y en su cabeza volvía a repiquetear la frase de sus amigas. Entonces, después de la pandemia fue y abrió su cuenta. Subió alguna foto de las que aparece compitiendo en torneos de fisicoculturismo y se eligió un nombre relacionado a su pasión por el gimnasio, @hannafit. “No sabía bien como gestionar mi cuenta y todos los hombres que me hablaban me decían groserías. Entonces quedó en la nada en ese momento”, recuerda la chica en diálogo con Infobae.

Lo extraño es que a Tamara nunca le gustó mostrarse en redes sociales. “Si ves mi perfil de Instagram no tengo fotos en bikini, ni nada parecido - sostiene la chica-. Por eso, me costó adaptarme a la aplicación. Tuve que aprender a usar bien los ángulos y la luz para salir mejor”.

Su vida siguió y cada tanto Tamara abría la aplicación y veía la poca actividad que tenía su cuenta. “Me cansé de trabajar en relación de dependencia. Quería manejar mis propios horarios y, también, ganar más dinero -explica la joven-. Siempre me gustó tener mi plata y no depender de nadie. La cuenta me lleva mucho tiempo de trabajo y de preparación antes de empezar, pero los horarios los elijo y me puedo tomar libre cualquier día libre para estar con mi ahijado, por ejemplo”.

Tamara hizo un curso corto para aprender todos los secretos de OnlyFans. “Es importante saber cómo tener una cuenta verificada, los gustos de los potenciales clientes y las opciones que nos da la aplicación para trabajar y vender contenido erótico en forma virtual”.

Entonces, la chica del oeste del conurbano dejó su trabajo en el mercado inmobiliario y armó su propio estudio de foto y video en el cuarto de la casa que comparte con su novio. “Por suerte no es celoso y hasta me ayuda a elegir lencería erótica y juguetes sexuales para mis producciones -resalta Tamara, con sonrisa pícara-. También me regaló una luz para mejorar mis producciones”.

Las jornadas en OnlyFans

Tamara lleva tres meses desde que arrancó su trabajo en la aplicación. Todavía está en la etapa de sumar seguidores. Aunque ya tiene algunos fijos que le piden videos o fotos casi a diario. Factura entre 1.000 y 1.500 dólares al mes con apenas 750 seguidores. Para contar con su dinero, usa aplicaciones del estilo de Binance o Paypal. Eso luego lo convierte en pesos que usará para su vida cotidiana.

La modelo trabaja para el mercado de Estados Unidos y Australia. Por ahora, tiene bloqueado su visualización en América Latina

"Prefiero ganar en dólares -argumenta la modelo-. Mi familia tampoco sabe de este trabajo. Ahora se van a enterar por esta nota. Igual, no creo que haya problema. Son personas con una mente muy abierta".

“Todos piensan que es un trabajo fácil. Que hacés plata sin transpirar- aclara la chica-. No es así, son muchas horas que hay que estar frente a la pantalla y charlar con los clientes potenciales”.

De todos los hombres con los que habla, sólo un 20% se convierten en clientes que pagan por algún servicio que ofrece Tamara en OnlyFans. “Tenés que estar espléndida aunque a veces no tengas ganas de nada. Es un poco como ser una actriz y representar un papel”, admite la joven modelo.

Muchas jornadas Tamara termina de madrugada con la cabeza quemada de estar frente a la pantalla. “Muchos hombres se piensan que pueden hacerme trabajar gratis - explica la joven-. Eso a veces me desgasta en la explicación o también en descartar a los que te maltratan”.

Los pedidos de los clientes

En el mundo virtual de OnlyFans hay de todo y para todos los gustos. “A mí no me gusta hacer sadomasoquismo, ni cosas muy asquerosas -confiesa Tamara-. Una vez, un hombre quería que me coma mi excremento. Le dije que no enseguida y corté la conversación”.

En general, Tamara trabaja de noche porque es el momento de mayor cantidad de personas conectadas a la aplicación. Prepara la lencería erótica que va a usar ese día y los juguetes sexuales que ya los dejó limpios del día anterior.

Son esos días como en cualquier trabajo que las cosas no salen como Tamara quiere. “Muchas veces pensé qué hago haciendo. ¿Para qué? Pero bueno, otras jornadas son gratificantes y hasta divertidas. Eso y el dinero que tengo a fin de mes me hace seguir”, admite la chica.

En todo este proceso su novio es muy importante. “No es celoso ni me hace ningún problema. De hecho muchas veces me aconseja sobre la lencería erótica que voy a usar para un video o fotos - cuenta la chica-. Es también el que me recibe después de alguna noche no tan buena de trabajo y me contiene”.

El abanico de servicios que tiene Only Fan van desde las fotos hasta la chance de hacer videollamadas, videos personalizados o hasta la opción de convertirse en novia virtual

Muchas de las preguntas a Tamara tiene que ver con los lugares comunes de los que no están en este tipo de trabajos. ¿Cómo es la sexualidad con su pareja después de estar varias horas vendiendo fantasías sexuales? ¿Queda espacio y ganas para las relaciones con su pareja? “Tenemos una vida normal - aclara la joven-. Salimos hace 7 meses y es todo muy nuevo, así que la pasión está intacta”.

El abanico de servicios que tiene OnlyFans van desde las fotos hasta la chance de hacer videollamadas, videos personalizados o hasta la opción de convertirse en novia virtual. “Se arregla un precio por día, puede ser unos 40 dólares, o un paquete por semana que pueden incluir videos o no - explica Tamara-. Eso, por un lado me da un dinero fijo, pero también me genera stress de estar pensando qué decir o como seguir el diálogo”.

La jurado sexual

También está la opción de la puntuación de fotos de los hombres. “Me mandan una imagen de su pene y yo lo evalúo como si fuera el jurado de un reality show - confiesa Tamara risueña y casi sin creer lo que cuenta-. Muchos hasta me aclaran junto a la imagen que quieren ser humillados. Y ahí me despacho con todo”.

Tamara sabe algo de inglés, pero en general no habla con sus clientes, ni tampoco le ve la cara

En otros casos los clientes piden cosas más simples. “Uno de Estados Unidos me quería ver cuando me cambiaba. Sólo eso. Prendí la cámara y me vestí para que me vea. Eso fue todo -cuenta-. Una vez querían que me duchara con un vestido blanco y otro me pidió que me llene el cuerpo de harina, huevo y miel. Eso si que fue divertido”.

Tamara sabe algo de inglés, pero en general no habla con sus clientes, ni tampoco le ve la cara. “Se muestran del cuello hacia abajo y es todo por chat. Así algo aprendí y mucho me ayudo con el traductor de Internet”, relata la modelo.

Algún cliente, la tentó para viajar o le prometió que iba a viajar a la Argentina a conocerla. “Nunca acepté. No podría hacerlo. Yo sólo vendo contenido sexual a través de la plataforma. No le veo la cara y yo todo el tiempo separo el trabajo de mi vida privada. Termina la jornada, me pagan y nada más”, explica Tamara.

Wanda Bevilacqua da cursos para que las chicas aprendan a usar la plataforma de OnlyFans

La “escuela” de OnlyFans

Wanda Bevilacqua era vendedora de autos y también se cansó de la rutina de horarios. Primero tuvo su propia cuenta de OnlyFans que maneja desde mayo del 2021. Pero después, fue un paso más allá. Creó una serie de cursos para que las chicas aprendan a manejarse dentro del mundo virtual de la aplicación.

La joven realiza capacitaciones personalizadas y otras con grupos que van desde las 15 a las 30 chicas. El curso más barato arranca en los 15.000 pesos e incluye desde la verificación de la cuenta hasta cómo manejarse con los pagos o la forma de bloquear los visitantes de algún país.

Wanda cuenta que llegó a tener una modelo de 62 años que “le va muy bien en la aplicación. Hace de todo desnudos y baile del caño -revela Wanda.. Si aprendés a usarla puede ser un gran negocio OnlyFans. Yo me mantengo sola y me construí mi casa desde cero por este trabajo”.