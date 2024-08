Un cordobés fue internado de gravedad por viruela del mono en México: su familia pide ayuda

Su contagio se produjo hace más de un mes, pero empeoró por complicaciones con su diagnóstico de VIH (Gentileza: El Doce)

Una mamá llamada Claudia, oriunda de La Calera, Córdoba, inició una campaña solidaria para poder costear el tratamiento médico que necesita su hijo Santiago Molino, quien tuvo que ser internado en terapia intensiva luego de haber contraído la viruela del mono en México. “Su estado es bastante delicado”, aseguró la mujer al señalar que le tuvieron que colocar varias sondas para drenar líquido e infecciones que presentó en diferentes partes de su cuerpo.

Hace un mes y medio que el joven comenzó a notar los primeros síntomas compatibles con la enfermedad, pero su madre relató que el cuadro empeoró hace diez días. “Está internado hace 10 días y se ha complicado todo lo que es su sistema respiratorio, su parte pélvica, genital y otras zonas más”, describió.

“Él está con sonda pulmonar para drenarle el líquido y una sonda pélvica para sacar la infección que tiene”, apuntó la mujer al agregar que el cuadro se habría complicado porque su hijo había sido diagnosticado previamente con VIH. No obstante, no pudieron precisar cómo se produjo el contagio, aunque plantearon la posibilidad de que este hubiera compartido un vaso con una persona que ya tuviera la enfermedad.

Desde el momento en el que la enfermedad fue confirmada, Molina fue ingresado en un hospital público de Playa del Carmen, la ciudad mexicana en la que decidió radicarse hace un año. Pese a que la madre del joven remarcó que los profesionales de ese centro médico le estaban dando una buena atención, explicó que las complicaciones surgían a la hora de realizarle otros estudios complementarios que serían costosos.

El joven permanece internado en la unidad de terapia intensiva y su estado es delicado (Playa del Carmen)

“Hay cosas que en el hospital de Playa del Carmen no se le puede dar porque hay que hacerlo en lugares privados”, contó la mujer durante una entrevista para el programa Arriba Córdoba, emitido por El Doce, en donde comentó que habían abierto una colecta por medio de su cuenta bancaria. Para poder realizar una donación, se podrá contactar con los familiares al número 351 5238915.

Sin duda, la preocupación de los familiares de Santiago no ha parado de crecer en los últimos días, ya que no han podido hablar con él desde que fue hospitalizado. “Los médicos no dejan pasar a la parte de terapia intensiva”, indicó al contar que una de sus hijas que vivía en el Estado de Chihuahua había dejado su trabajo y su casa para acompañar a su hermano durante la enfermedad.

Qué es la viruela del mono, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

La mpox, conocida popularmente como viruela del mono, se trata de un virus que se transmite por el contacto cercano piel con piel o con materiales o animales infectados que producen erupciones dolorosas, inflamación de los ganglios linfáticos y fiebre. Como consecuencia de un nuevo brote, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), con la intención de que los países refuercen las medidas de prevención y se detecten los posibles casos a tiempo.

El contagio entre personas suele ocurrir cuando estas mantienen un contacto estrecho por medio de la piel o mucosas, por lo que frecuentemente los contagios pueden ocurrir durante las relaciones sexuales. Sin embargo, también es posible que se produzca un contagio a través de objetos contaminados como ropa, ropa de cama y heridas punzantes realizadas en contextos sanitarios.

La viruela símica puede transmitirse a los seres humanos por contacto físico con personas infectadas, materiales contaminados o animales infectados /Infobae

A raíz del alto riesgo de contagio que reviste al virus, se suele tomar como medida de precaución el aislamiento de las personas infectadas para evitar que los miembros de su familia y parejas sexuales pudieran contraer la afección. Aunque no es obligatorio, también se recomienda minimizar las interacciones sociales y evitar el contacto físico hasta que las lesiones hayan cicatrizado y la piel se haya regenerado.

De la misma manera, los expertos indicaron que los primeros síntomas comienzan a manifestarse una semana después de haber estado expuesto al virus, aunque también podría ocurrir entre 1 y 21 días de exposición. Asimismo, se estipula que el cuadro podría durar entre 2 a 4 semanas.

Respecto de los síntomas que los pacientes suelen presentar se han detectado: erupciones cutáneas, fiebre, dolor en la garganta, dolor muscular, dolor de espalda, falta de energía, ganglios linfáticos inflamados, y manchas y vesículas llenas de líquido por el cuerpo, principalmente en las palmas de las manos y las plantas de los pies.