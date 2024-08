Paro de colectivos de 48 horas: la UTA llevará adelante una medida de fuerza en el interior del país

El paro afectará al transporte urbano e interurbano del interior del país

Ante la falta de acuerdo salarial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos de 48 horas en el interior del país. La medida comenzará este jueves y, en el caso de que no haya algún cambio, se mantendrá durante la jornada del viernes.

La decisión ya había sido anunciada por la UTA días atrás para el transporte urbano e interurbano del interior. Sin embargo, tras el fracaso de la paritaria con las cámaras empresariales ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, las autoridades confirmaron la medida de fuerza.

Desde la UTA, exigen que se alcance un acuerdo que “respete las necesidades de las provincias y garantice un salario digno para los trabajadores del transporte”. Pese a que llamaron al paro por 48 horas en los servicios del interior del país, algunas provincias no adhieren a la medida de fuerza. Entre ellas, se encuentran Misiones, San Luis, Santa Fe, Chaco, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Salta, Misiones y Formosa. De igual forma, otras provincias podrían no acatar el llamado, ya que aún el gremio no difundió una lista de las jurisdicciones que se verán afectadas.

En Misiones, por ejemplo, el Gobierno provincial intervino en la disputa entre la conducción regional de la UTA y la cámara empresarial. Tras largas negociaciones, alcanzaron un acuerdo cerca de las 21 horas del miércoles, por lo que se desactivó el paro en el territorio misionero, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Primera Edición. La misma situación se replicó en la provincia de Chubut, donde la gestión de Ignacio “Nacho” Torres trabajó para desactivar la interrupción del servicio.

Por otro lado, las autoridades gremiales puntanas decidieron no adherir, mientras que en Santa Fe la seccional indicó que “no existe tal conflicto”, en línea con la información proporcionada por los medios locales. Con respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desde un principio, la medida no afectaba al transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense.

Roberto Fernández, titular de la UTA (Luciano González)

Frente a esto, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) solicitó una “conciliación obligatoria”, con el fin de “mantener la paz social y posibilidad la urgente convocatoria a los poderes concedente y gobiernos provinciales en la ejecución de contratos de concesión y en el mantenimiento de la sustentabilidad de los sistemas de transporte, a fin de que la negociación y eventuales acuerdos que pudieran alcanzarse cuenten con la previsibilidad económica y financiera necesaria para garantizar su cumplimiento”.

La UTA rechazó este pedido, ya que consideró que la parte empresarial “no coincide con la representación del interés colectivo” y volvió a confirmar el paro “en las jurisdicciones en las que no hayan acordado los salarios del personal”.

En consecuencia, se fijó una nueva fecha de audiencia presencial. La cita será el próximo 27 de agosto, a las 13.30 horas en la Dirección Nacional.

FATAP argumentó: “La realidad de la inmensa mayoría de las jurisdicciones del interior es que las condiciones económicas desfavorables del sector tornan imposible sostener la ecuación de la actividad y revisten carácter general, más allá de coyunturales pactos paliativos que, a poco de existir, pierden eficacia y dejan al descubierto el real deterioro en la capacidad económica y operativa de nuestras afiliadas. En ese contexto, hemos señalado en este ámbito de negociación paritaria nacional, los nefastos efectos de tarifas inadecuadas, asistencias insuficientes de los Estados nacional, provinciales y municipales, así como el incremento permanente de los costos de la operación, lo que se suma a la caída en la carga de pasajeros”.

Por esto mismo, exigió que se sume a la negociación autoridades provinciales y municipales “para que puedan dar una respuesta presupuestaria necesaria para adoptar decisiones en torno a la pretensión salarial de la representación de nuestros trabajadores. En este estado, FATAP no se encuentra en posibilidad de avanzar en propuestas y/o acuerdos que obliguen a sus afiliadas con un mínimo de sustentabilidad que garantice el cumplimiento de lo que aquí se pacte”.