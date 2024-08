Cuáles son las 18 provincias con mayor riesgo de incendios forestales:

Aún queda un foco activo al norte de la provincia (Fotos: Gobierno de Córdoba)

En medio de los múltiples focos ígneos que se desataron en varias partes del país a lo largo de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que 18 provincias se encontrarán bajo alerta por peligro de incendios forestales este fin de semana. El día más crítico será el viernes, debido a que se espera que el nivel de riesgo disminuya levemente hacia el domingo.

“El índice representa la facilidad con que puede generarse y propagarse el fuego”, explicaron los especialistas del organismo meteorológico al publicar un nuevo informe sobre el Índice de peligro de incendio que se pronosticó para los próximos días. A pesar de que hay 18 áreas que correrán mayores riesgos, lo cierto es que gran parte del país, a excepción de cuatro zonas, presenta condiciones altas para que se generen nuevos siniestros.

De esta manera, señalaron que las provincias en donde regirá la advertencia roja serán: Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, el norte de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Asimismo, en el resto del territorio bonaerense, Entre Ríos, San Juan, San Luis, el sur mendocino y La Pampa se mantendrán bajo alerta amarilla.

Pese a la preocupación que la situación despertó en las autoridades, los especialistas apuntaron que el nivel de peligrosidad menguará en el norte del país para el domingo. Mientras que la alerta no tendría variaciones en el territorio patagónico, la situación se volvería más propensa a desatar incendios en el centro-este misionero.

Gran parte del país estará bajo alerta por la probabilidad de que se generen incendios forestales (SMN)

Anteriormente, el organismo meteorológico informó que los próximos tres meses, es decir, en agosto, septiembre y octubre, en el noroeste se desarrollará una estación seca (la zona noroeste de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan) y en gran parte del país habrá una gran disminución de las lluvias. Asimismo, destacaron que en todo el territorio nacional se presentarán temperaturas más altas de lo normal, con especial énfasis en el norte y centro de la nación.

A lo largo de la temporada, Jujuy resultó ser la provincia que más afectada por los incendios forestales y las condiciones climáticas, ya que las brigadas tuvieron que sofocar un total de 171 siniestros hasta el momento. Según la Dirección Provincial de Incendios en Vegetación, al menos unas 304 hectáreas fueron consumidas por el fuego.

La región que concentró la mayor cantidad de focos fue los Valles, sobre todo en San Salvador de Jujuy y sus alrededores, por lo que las autoridades pidieron a la ciudadanía que extremaran las medidas de prevención. “Afortunadamente, la gente toma conciencia, pero claramente descuidos hay”, evaluó el titular del organismo, Jorge Torrico, durante un diálogo con Somos Jujuy.

Hasta el momento, Jujuy ha sido la provincia que mayor cantidad de focos tuvo que combatir en esta temporada

Como resultado del informe, el director de Incendios en Vegetación remarcó que la mayor actividad de incendios solía registrarse durante los fines de semana, por lo que sería un indicador de que muchos de los focos serían producto de la negligencia de las personas. “Estamos hablando de 171 incendios, lo que demuestra que todavía falta más conciencia por parte de la población”, señaló.

Por este motivo, solicitó a aquellos que pudieran ser testigos de esta clase de hechos que los denunciaran “para poder investigar y dar con los responsables para aplicar las sanciones correspondientes”. En este sentido, aconsejaron a los posibles denunciantes: “Tome una foto y preste atención en qué vehículo se mueven”, para poder aportar esos datos por medio de las líneas de emergencias 911, 100, 101 y 103.

A raíz de esto, los expertos recomendaron no arrojar basura en zonas rurales o al costado de la ruta, sobre todo, si ésta contuviera vidrio que pudiera entrar en contacto con elementos inflamables. Asimismo, pidieron no iniciar fogatas, evitar arrojar colillas de cigarrillos en la ruta y no quemar pastizales por la velocidad a la que pudieran extenderse las llamas.