Fernando Burlando volvió a apuntar contra Thomsen: “Si hubiera dicho lo mismo en el juicio, le habrían dado 50 perpetuas”

El abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando, volvió a arremeter contra Máximo Thomsen por la entrevista que brindó a fines de mayo en la que rompió el silencio desde la Alcaidía N°3 Melchor Romero. “Si hubiera dicho lo mismo en el juicio, le habrían dado 50 perpetuas”, aseguró el letrado.

Thomsen es uno de los rugbiers condenados por el crimen cometido el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, cuando él y sus amigos golpearon brutalmente a Báez Sosa hasta causarle la muerte. La patada final la dio Thomsen, tal como revelaron las pericias.

Sin embargo, el joven de 24 años intentó desligarse de esa responsabilidad pese a lo que logró probar la Justicia. “Yo solo recuerdo que entré pateando (a la pelea). Yo no me quiero esconder de lo que pasó, quiero que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó”, aseguró durante una conversación con Rolando Barbano que se transmitió por Telenoche (El Trece).

Frente a esto, Burlando expresó que “ellos son lo que mostraron, ni más ni menos, hoy quieren ponerse en una posición para generar algún tipo de emoción entre los jueces que tengan que decidir algún recurso”, tal como indicó en La Noche de Mirtha Legrand, al ser consultado por Mirtha Legrand sobre el tema.

Otro de los puntos más relevantes de la conversación que mantuvo Thomsen con el periodista fue cuando el condenado aseguró que Báez Sosa le habría pegado a uno de sus amigos.

Sin embargo, planteó que “lo que dice Thomsen, si lo hubiera declarado en Tribunales, en vez de darle 1 perpetúa, le hubiesen dado 50 perpetuas”. “Ojalá lo hubiera hecho, por todas las contradicciones que existen. Declarando lo que declaró, con la propia prueba, lo que ves en los videos, con la impronta que tenía Fer en su rostro”, explicó.

Maximo Thomsen: "No me siento asesino"

Sobre la patada mortal, Burlando mencionó que el ex rugbier “dijo que fueron como patadas al azar”. “Creo que pretenden sensibilizar, pero sería subestimar muchísimo a la Justicia, si una declaración de este tenor puede movilizar a alguien”, planteó.

El letrado aclaró que “la víctima es Fernando y esos papás que viven muy angustiados”, pero reconoció que, “detrás de lo que le pasó a estos jóvenes, está la cruda realidad de nuestras vivencias”. “¿Qué valor tiene lo que hace Thomsen si tiene una condena de por vida?”, se preguntó.

Esta no es la primera vez que Burlando se refiere a las declaraciones de uno de los principales responsables de la muerte de Fernando Báez Sosa, puesto que apenas minutos después de que se transmitirá la entrevista el abogado cuestionó el supuesto arrepentimiento del joven al decir que “no son lamentos por Fernando” y agregó que “este joven llora, exclusivamente, por la angustia que le da entender y conocer la realidad que le toca vivir después de lo que hizo, no llora por la familia de Fernando”. “Lloran por ellos y por las consecuencias que les han tocado vivir”, sumó.

“Siempre tuvieron una postura cobarde y egoísta. Cobarde respecto del hecho y egoísta cuando tenían que evaluar la extensión del daño que habían hecho”, consideró.

Sobre las justificaciones que intentó dar el condenado por las pruebas en su contra, el letrado enfatizó que “Fernando en su carita tenía la impronta de la suela de Thomsen”. “Si vos ves la impronta que dejó en la carita de Fernando, te das cuenta que lo que dice es muy difícil de creer”, cerró sobre el tema.

La entrevista provocó el descargo de Graciela Sosa, la mamá de Fernando, quien manifestó: “Es imposible perdonar lo que hicieron”. En respuesta a los dichos de Thomsen sobre la patada final, la mujer compartió una foto de la zapatilla de Thomsen en sus redes sociales y resaltó: “Nunca olviden que es la sangre de mi hijo, es imposible perdonar lo que hicieron”.