Fin de semana con lluvia y neblina: cuál es el pronóstico del tiempo para AMBA

Foto de archivo

Tras varios días caracterizados por el aumento de la temperatura y la humedad, así como la neblina en el centro del país, se espera que el fin de semana se desarrollen tormentas y lluvias sobre la provincia de Buenos Aires. En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió una alerta amarilla por esta posibilidad en esta provincia y otras dos más.

A su vez, regirán advertencias del mismo nivel por lluvias, nevadas y vientos fuertes en varias zonas de la Argentina. Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense, a pesar de las temperaturas agradables, no se pronostica un fin de semana soleado en la zona.

Se prevé una mañana de sábado cargada de neblina, en tanto, el resto de la jornada será “mayormente nublada”. Con una mínima de 16 grados y una máxima de 23, no hay probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con información del organismo meteorológico.

Ya el domingo, se pronostican chaparrones durante la mañana. Con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 24, por la tarde y la noche los cielos permanecerán parcialmente nublados.

Si bien no existen alertas por fenómenos meteorológicos para este viernes, para mañana el pronóstico advirtió sobre lluvias -en nivel amarillo- en la zona limítrofe con Chile de Chubut. Es por eso que se recomienda no salir al aire evitar ni sacar la basura, retirar aquellos objetivos que impidan que escurra el agua, permanecer lejos de zonas costeras y ribereñas, mantenerse informado y tener listo un bolso con linterna, radio, documentos y teléfono.

(SMN)

A su vez, regirán alertas por nevadas al oeste de San Juan, Mendoza y Neuquén. Las recomendaciones de Protección Civil para estos casos son: evitar actividades al aire libre, utilizar vehículos adecuados para la nieve y el hielo, retirar la nieve de los techos y ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono, entre otras.

Por vientos, la advertencia será extensa y cubrirá desde Jujuy hasta Mendoza, pasando por Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y San Juan. Asegurar elementos que puedan volarse, mantenerse informado por las autoridades, no realizar actividades en el exterior y preparar una mochila de emergencias son algunas de las sugerencias de seguridad.

Al día siguiente las alertas incluirán dos provincias más, once en total. En el sur y centro de Provincia Buenos Aires, mitad este de Río Negro y de La Pampa regirá una alerta amarilla por tormentas. El SMN recuerda que se debe evitar sacar la basura, estar atento a la potencial caída de granizo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas (debido al riesgo de ser alcanzado por un rayo), y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad.

(SMN)

Las nevadas, en cambio, caerán en la zona norte y central de Santa Cruz, así como las provincias que tienen alerta para el sábado. Nuevamente, la alerta amarilla por vientos regirá en Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan, Mendoza y gran parte de Buenos Aires (sin alcanzar a CABA).

Las temperaturas agradables se replicarán en muchas provincias del país durante el fin de semana: Corrientes Capital y Posadas alcanzarán los 30 grados, Córdoba, 25 grados; Formosa, 33 grados; Santa Fe, 28 grados; San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Salta y Paraná, 27 grados; Resistencia y Santiago del Estero, 31 grados; La Rioja y San Fernando del Valle de Catamarca, 26 grados.

Otras ciudades capitales tendrán máximas más frescas, como San Luis y San Juan, 22 grados; Santa Rosa, 21 grados; Mendoza, 20 grados; Neuquén, 18 grados; Rawson, 16 grados; Viedma, 17 grados; Río Gallegos, 4 grados, y Ushuaia, la misma temperatura.