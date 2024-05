La vida de Luli González, la youtuber que fue sancionada en el colegio y vive un romance con una influencer

Uno de los videos del youtube de Luli González

“Ser youtuber era mi sueño desde los 12 años... sabía que en algún momento iba a pasar. No sabía cuándo ni cómo se iba a dar. Un día como cualquiera, filmé un video blog en el colegio y de la nada me empezaron a caer suscriptores”, recuerda Lourdes González sobre sus inicios, que se dieron como una serendipia, ese hallazgo que se produce por puro azar.

Desde ese entonces todo fue en subida para Lourdes. La chica comenta que sin falta todos los días publicaba un nuevo video en su canal que iba creciendo de manera exponencial hasta el día de hoy, que acumula más de 1 millón de suscriptores.

Y es que desde muy chica, Luli, se pasaba horas frente a la computadora, consumiendo a quienes eran su mayor inspiración, Mica Suarez, Pablo Agustín, Barbara Martínez, Angie Velasco, entre otros que hoy en día se convirtieron en colegas y amigos.

“Por el sueño renuncié a muchas cosas, salidas de la adolescencia, juntadas con amigos… porque me la pasaba editando. No dormía, no estudiaba, no salía. Solo editaba. Hacer videos era como la prioridad”, explica y aclara que no se arrepiente de nada.

Video que la hizo saltar a la fama (Foto: Youtube)

Aunque en ese entonces lo vivía como un trabajo, no lo era, y fueron sus padres quienes le abrieron los ojos: “Lu, tenes 16 años, esto te está dando algo de dinero. Si te gusta, tómalo en serio y metele”, le dijeron.

De esta forma se fue profesionalizando y su trabajo también. De utilizar el teléfono para grabar, pasó a comprarse una cámara profesional, de usar un estante de trípode, paso a comprarse uno. Las ediciones que hacía con una aplicación del celular, comenzó a hacerlas en computadora.

“Quería empezar a tener mis chiches y darle mayor calidad al contenido”, cuenta y explica que lo que produce no está pautado, sino que graba absolutamente todo.

“Siempre me manejé de la misma forma. En realidad grabó todo y después veo que pongo y que no. Elijo, paso a la compu y edito armando una historia”, detalla sobre una actividad que puede llevarle de 4 a 12 horas.

De la mano de su crecimiento comenzaron a aparecer los primeros fans. “Mi público son mis amigos. Es muy loco que sepan tanto de mi y yo nada de ellos. ieron fotos de mi infancia, conocen a mi familia y me bancan en todos los proyectos”, dice respecto a la gran comunidad que formó.

Trabajar como YouTuber

Lourdes tiene mas de un millón de suscriptores en YouTube

- Tenes la agenda super atareada, ¿cómo organizas el día a día?

- Soy un desastre. Tengo todo anotado, desde presencias, programas y videos, hasta publicidades o colaboraciones con marcas. Me ayuda mucho mi equipo.

-¿Consideras que iniciar en YouTube te abrió puertas laborales?

- Una banda, de todo. Pasé por teatro, hice stream, cubrí eventos, entre otras cosas.

- ¿Qué fue lo más grande que hiciste a nivel laboral?

- Para mí lo de Nickelodeon fue un montón. Fue algo que no estoy acostumbrada a hacer. Me llamaron para ir a México a entrevistar a todos los YouTubers y artistas que yo veía de más chica, tipo a Juanpa Zurita u Hola, soy Germán. Era un montón.

Luli como periodista en la alfombra naranja de Nickelodeon (Foto: Instagram)

- ¿Y hoy en qué proyectos estás?

- Me animé a salir de mi zona de confort de stremear en casa y pasé a hacerlo en un estudio para el Stream de El Trece… Un programa que se llama Esto Es Cualquiera. La verdad es que es algo que al principio no me convencía. Pero bueno, lo charlé, llegamos a un acuerdo súper piola y me encantó.

- Conducís y estas sola todo el programa, ¿Cómo lo llevas?

- Es algo que a mí me encanta. Al estar sola entro en mi delirio. Me siento súper cómoda y son dos horas de programa al palo, todos los martes y jueves de 18 a 20.

-¿Qué tiene de distinto este stream con el que vos hacías en tu casa?

- Acá tengo una rutina que debería respetar… después también juega un papel muy importante la calidad del contenido, la producción y que me ayudan mucho.

Su marca en la industria textil

La marca de ropa que lanzo Luli junto a su hermano (Foto: Instagram)

Tener su propia marca de indumentaria es algo con lo que Lourdes había soñado siempre. Inclusive hay un video en su canal de YouTube, cuando aún no era famosa, en donde lo expresa claramente: “Un deseo que tengo… así flasheando me gustaría tener mi marca de ropa”.

Cinco años más tarde lo cumplió. Actualmente Lourdes junto a su hermano, son dueños de Keyframe, una marca de indumentaria destinada a la venta de ropa urbana.

“Un día mi hermano llegó a casa y me puso delante de mis ojos unos papeles donde había miles de proveedores, diseños, fábricas y contactos. Él quería empezar ya y me presentó todo”, recuerda sobre una idea que anhelaba, pero al mismo tiempo le daba un poco de temor.

El nombre de la marca fue algo que se les ocurrió al instante. Debía pensar una palabra que matchee entre ambos, algo que los uniera: “Keyframe es cada segundo de un video. Es decir, de una imagen a otra imagen hay un keyframe, y nosotros siempre decimos en medio del edit de un video, en este keyframe fíjate que no sé qué, tal cosa del keyframe, pone esto en el keyframe, y así. Entonces, dijimos suena bastante cool, que sea”.

De esta forma, en el verano del 2023 ya lanzaron las primeras prendas de la marca, un modelo de jean y uno de campera, los cuales fueron agotados a las pocas horas.

“La gente me compró todo. Por eso te digo que son como amigos, porque te bancan”, expresó orgullosa.

Un romance de youtubers

Luli González y su pareja, Marti Benza (Foto: Instagram)

Fue en marzo del 2021 que las redes sociales explotaron luego de que Lourdes y Martina Benza, oficializaron públicamente su relación, la cual generó furor debido a que había un shipeo previo sobre ellas: Martuli.

“Hoy amo compartir con Martina la profesión y todo lo que implica. Desde el minuto cero que nos conocimos, que ambas ya estábamos en youtube, hubo una conexión muy linda”, recuerda y destaca que haber estado en una instancia de la vida similar respecto al auge de sus carreras, fue lo que considera que las unió aún más.

Una de las ventajas que dice encontrar en compartir la pasión por las redes sociales es que a la hora de pensar una idea o encarar un proyecto, lo ponen en común.

“Charlamos todo y nos ayudamos un montón, sobre todo en los bajones que a veces nos da YouTube, porque es muy demandante y estas todo el tiempo pensando en las visualizaciones, cómo le irá a un video, que podes hacer después y la cabeza no te para”, explica y asegura que Martina es un gran pilar en su vida.

Para concluir Lourdes, aseguró que tiene muchos objetivos por cumplir este año, pero hay dos particularmente a los que le dará mayor atención: “Por un lado, quiero seguir creciendo a full en YouTube y mantenerlo de por vida si es posible. Quiero agrandar mi equipo y tener más producción. Por el otro, quiero que la marca se mega expanda. Soy muy feliz y estoy muy orgullosa de lo logrado”.