Un rabino argentino fue elegido para el programa de Religión y Estado de Derecho en la Universidad de Oxford

Fishel Szlajen

Fishel Szlajen es rabino, doctor en Filosofía y posdoctorado en Bioética, y fue seleccionado para participar del programa Young Scholars Fellowship on Religion and the Rule of Law, en el Christ Church College de la Universidad de Oxford.

Se trata de un programa intensivo, dirigido principalmente a clérigos y académicos interesados en el campo de la religión y el Estado de Derecho. Constituye una de las referencias internacionales más reconocidas y admite entre diez y quince postulantes por año en el mundo.

Desde su comienzo en 2018, ha sido llevado adelante de forma exitosa. Con un marco de formación interdisciplinaria en Derecho Internacional, Derechos Humanos, Derecho Constitucional más religiones comparadas y Relaciones Internacionales, la mayoría de los participantes devienen en miembros de organizaciones internacionales o consorcios regionales enfocados en derecho y religión.

En el periodo comprendido entre abril y agosto, los participantes de este programa en la Universidad de Oxford comenzarán desarrollando sus proyectos interactuando bajo las tutorías de expertos. Después, asistirán a conferencias y participarán en debates sobre temas y casos relacionados al estado de derecho y la religión, que serán dirigidos por reconocidos especialistas y líderes internacionales provenientes de diversas nacionalidades, culturas, religiones y profesiones. Asimismo, obtendrán capacitaciones en protocolos de redacción jurídica internacional.

Posteriormente, los egresados son designados para conformar el Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión (ICLARS, por sus siglas en inglés), de la Brigham Young University, una de las instituciones destacadas en la creación y el apoyo de programas internacionales de formación académica sobre dignidad humana y libertad religiosa.

La Universidad de Oxford

Fishel Szlajen, el argentino y primer rabino que formará parte, cuenta con una amplia trayectoria en su disciplina pero también en el campo del diálogo y la producción interreligiosa. Ha sido reconocido con premios y distinciones nacionales e internacionales por sus aportes académicos y publicaciones. Además, es miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano desde el 2017 y profesor de posgrado en UBA y UNLaM.

Entre sus actuaciones más recientes, en las que combinó la bioética y la producción interreligiosa con clérigos y académicos de otras confesiones, con el fin de lidiar con los problemas comunes de la sociedad, se destacan los siguientes trabajos: Declaración Conjunta de las Religiones Monoteístas Abrahámicas sobre las Cuestiones del Final de Vida y Marco Bioético de las Religiones Monoteístas en Ocasión de Covid-19.

A su vez, ha recibido una distinción por parte del Ministerio de Asuntos para la Diáspora del Estado de Israel.

En 2019, Szlajen fue invitado por el Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión para el 26° Simposio Internacional sobre Derecho y Religión en la J. Reuben Clark Law School de la Brigham Young University, para debatir sobre “Dignidad Humana y Libertad Religiosa en Argentina”. En esa oportunidad, se abordaron temáticas como los obstáculos legales en diferentes ámbitos y reglamentaciones de la Argentina para las personas y grupos religiosos.

Una vez que llegue a Oxford, Fishel Szlajen se centrará en la investigación académica. Indagará sobre la “algorética” también conocida como la ética aplicada a la inteligencia artificial, y la convergencia tecnológica con sus aplicaciones en medicina, educación, seguridad y otros ámbitos que se relacionen con la dignidad y los derechos humanos.

El rabino participará del programa Young Scholars Fellowship on Religion and the Rule of Law

Por otro lado, se sumergirá en el terreno político religioso. En este sentido, trabajará en proyecto sobre un consejo para la producción interreligiosa como cuestión de Estado. El mismo intenta promover beneficios para la gobernanza, que impacten positivamente en la estabilidad, resolución y prevención de conflictos.

Según informó el rabino a Infobae, ya presentó su proyecto en la Secretaría de Culto de Nación y en la Dirección de Entidades y Cultos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sobre este tema, amplió que el consejo, integrado por clérigos y académicos, actuaría desde el Estado como diplomacia religiosa bajo la metodología académica como lenguaje común en un Estado laico. Según cuenta, podría generar soluciones alternativas para lidiar con problemáticas existentes y prevenir otras tantas globales y transversales “asistiendo a la paz social, la comprensión mutua, cooperación y subsidiariedad entre comunidades, sociedades, naciones y credos”. Además, producirá documentación de consulta y guías de acción, y asesorará sobre las distintas disputas vigentes.

“La implementación de esta iniciativa colocará a la Argentina a la vanguardia de una producción interreligiosa fructífera y tangible previniendo conflictos y proponiendo soluciones a los existentes, incluso como modelo exportable”, aseguró.

Y concluyó: “Focalizado en ello, este programa en la Universidad de Oxford, gracias al patrocinio del ICLARS, es una oportunidad única e invaluable para potenciar dicha iniciativa estableciendo estrechos contactos con los máximos exponentes mundiales en la articulación entre religión y estado de derecho, nutriéndome de experiencias internacionales y comparadas que optimicen el funcionamiento de este consejo propuesto a las autoridades argentinas”.