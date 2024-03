La Prefectura recuperó el costo del rescate de un tripulante surcoreano en altamar

El hombre, de nacionalidad surcoreana, presentaba síntomas de apendicitis.

Luego de que la Prefectura Naval Argentina (PNA) rescatara a un tripulante surcoreano que navegaba en un buque pesquero por aguas argentinas, desde la fuerza de seguridad marítima informaron que el Estado nacional recuperó el total de los gastos del operativo. Asimismo, señalaron que se les imputó una multa por circular en el área de Malvinas sin contar con la autorización correspondiente.

Por medio de un comunicado oficial, las autoridades confirmaron que la agencia marítima que tenía registrado el barco bajo su dominio cubrió los costos del rescate y el monto de la sanción al haber operado por fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). La transacción ocurrió durante la jornada del sábado luego de que los representantes del organismo se pusieran en contacto con los responsables.

Desde la fuerza federal aseguraron que se trataba de un caso sin precedentes que servía como ejemplo para futuros operativos internacionales, sin que se ponga en riesgo el patrimonio nacional. La medida había sido ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la Prefectura Naval, prefecto general Guillermo Giménez Pérez.

Según explicaron las fuentes oficiales a Infobae, el cobro de las infracciones por transgredir el territorio nacional fueron respaldadas por el decreto 256/10, en el que se estableció que “todo buque que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur deberá solicitar una autorización previa”.

La empresa abonó la multa y el costo del operativo

Previo a que oficializara la medida, la promulgación de la Ley 24.922 del Régimen Federal de Pesca determinó en el artículo 37 que buques pesqueros extranjeros estarían habilitados a pescar especies no explotadas o subexplotadas, siempre que el tratado internacional entre partes contara con la aprobación del Gobierno nacional y el Congreso.

A pesar de que el monto recuperado por la Prefectura Naval no fue publicado, la normativa establece que las multas representan un mínimo de mil Unidades Pesca (1.000 UP) y un máximo de 300 mil Unidades Pesca (300.000 UP). Asimismo, decretaron que el precio de cada unidad sería equivalente al precio de un litro de combustible gasoil.

La alerta y posterior rescate del navegante sucedió el lunes pasado luego de que el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Comodoro Rivadavia notificaran la presencia de un buque pesquero “SAE IN CHAMPION” que había transgredido los límites establecidos y se encontraba a unas 261 millas náuticas de distancia de la costa de Puerto Madryn.

El momento en el que el tripulante fue rescatado

Después de que el control estableciera una conexión con la empresa, los agentes aceptaron rescatar al ciudadano surcoreano que se encontraba en la nave y que presentaba fuertes dolores abdominales que eran compatibles con un caso de apendicitis. Además, el Consulado de Corea del Sur se encargó de coordinar la autorización para que el empleado pesquero pudiera recibir asistencia médica.

De esta manera, los efectivos de la PNA iniciaron un proceso de aeroevacuación, con el objetivo de poder concretar el traslado y posterior asistencia del pescador. Así, a bordo de un helicóptero, la cuadrilla asignada despegó desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia hacia la zona de emergencia.

Con la ayuda de un avión, el helicóptero se posicionó sobre el buque -que en ese momento ya se encontraba navegando a 87 millas náuticas de la ciudad de Rawson- y se bajó una canasta sanitaria para izar al tripulante.

Una vez que el ciudadano surcoreano aterrizó, los miembros de la fuerza coordinaron que fuera trasladado en una ambulancia hacia el Sanatorio de Trelew. Finalmente, el diagnóstico que recibió el navegante señaló que se trataba de un cuadro de peritonitis, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Hasta el momento, continúa hospitalizado, pero afirmaron que evoluciona de manera favorable.