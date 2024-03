Cuáles son los bustos presidenciales que faltan en la Casa Rosada y por qué no fueron colocados

Los bustos presidenciales se encuentran en el Hall de Honor de la Casa Rosada

Cuando el Presidente, sus ministros, o invitados especiales ingresan por la entrada principal de la Casa Rosada, lo primero que encuentran es un importante vestíbulo conocido como el “Hall de Honor”.

Te puede interesar: Al filo de la Asamblea, en el Gobierno hablan de un “gran acuerdo nacional” a pesar de los roces con la oposición

Este hall, también conocido como la “Galería de los Bustos Presidenciales”, se caracteriza por pisos de piedra blanca y negra parecidos a un tablero de ajedrez, una alfombra roja que atraviesa todo el espacio y, sobre todo, bustos de mármol de carrara posados encima de pedestales del mismo material. Cada uno de estos bustos tienen como función rendir homenaje a los mandatarios constitucionales que en algún momento lideraron el país.

Los primeros bustos que se exhibieron fueron realizados entre 1883 y 1884, por encargo del presidente Julio Argentino Roca. Muchos años después, en 2006, el por entonces mandatario, Néstor Kirchner, firmó el Decreto 1872/2006 estableciendo que los bustos escultóricos deberían ser situados en la Galería en el orden cronológico correspondiente a sus respectivos mandatos. El decreto -que sigue vigente- también estableció la remoción de los bustos de los jefes de Estado cuyas presidencias no hayan sido constitucionales.

Te puede interesar: En medio de la pelea con Chubut, Francos recibió a uno de los gobernadores que apoyó el reclamo por la quita de fondos

A pesar de esto, los bustos fueron puestos y sacados, inaugurados o reubicados según el deseo y la orientación política o los deseos de cada mandatario que pasó por la Casa Rosada. No solo eso, aún faltan los bustos de varios presidentes que legalmente ya están en condiciones de ocupar un lugar en el Hall de Honor. Se trata de Isabel Martínez de Perón, Carlos Saúl Menem, Fernando de la Rúa y Cristina Fernández de Kirchner.

Una imagen del Hall de Honor de la Casa Rosada

De acuerdo al decreto, los bustos presidenciales pueden y deben ser inaugurados en el Hall de Honor “luego de transcurrido el plazo de dos periodos de gobierno contado desde la finalización del mandato respectivo”. Es por esta razón que los bustos de los últimos dos presidentes todavía deben esperar. El de Alberto Fernández recién se podrá inaugurar en el 2031 mientras que el de Mauricio Macri tendrá que esperar hasta el 2027.

Te puede interesar: En medio de la tensión política, Milei les anticipó a sus diputados que continuarán los recortes a las provincias

El decreto no contempla el caso de presidentes que asumieron de manera constitucional, pero que no llegaron al Sillón de Rivadavia por el voto popular. La crisis del 2001 sirve como un caso ejemplar de este fenómeno, cuando Argentina tuvo cinco presidentes distintos en el lapso de once días.

Fue en este contexto que Federico Ramón Puerta quien, como presidente provisional del Senado, asumió el ejercicio del poder ejecutivo tras la renuncia a la presidencia de Fernando de la Rúa. Lo mismo sucede con sus sucesores, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Camaño, antes de que la Asamblea Legislativa del Congreso Nacional nombrara a Eduardo Duhalde como jefe de Estado, quien dirigió el país hasta abril de 2003.

Sobre este último caso, el de Duhalde, especialistas en la cuestión protocolar consideraron que no corresponde colocar su busto en el Hall de Honor, aunque otras voces consideran lo contrario. Otro ejemplo es el caso de Raúl Lastiri, quien en 1973, siendo titular de la Cámara de Diputados -Alejandro Díaz Bialet, presidente del Senado se encontraba fuera del país- asumió la presidencia de manera provisoria cuando Héctor Cámpora renunció. Lastiri estuvo en el poder durante tres meses. El 23 de septiembre Juan Domingo Perón fue elegido jefe de Estado por una abrumadora mayoría y el 12 de octubre Lastiri le cedió la banda al líder justicialista.

El busto presidencial de Héctor Cámpora, quien estuvo en el poder apenas 49 días.

Por último, también se podría agregar a la lista Federico Pinedo, quien en 2015 pasó a la historia como el presidente de doce horas tras el conflictivo traspaso de la banda presidencial entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

Pero también están los casos de aquellos presidentes constitucionales anteriormente mencionados que sí cumplieron con sus mandatos. De hecho, en el caso de Isabel Martínez de Perón y Carlos Menem, los bustos presidenciales ya están hechos y lo único que faltaría es inaugurarlos, una tarea que recae en el presidente de turno.

Según supo Infobae, el presidente Javier Milei analiza inaugurar el busto de Menem en la Casa Rosada el próximo 8 de julio cuando se cumplan 35 años de la llegada al poder del político riojano. Mientras tanto, la colocación del busto de Isabel Perón, que tiene 93 años y vive en España, parece que deberá seguir esperando.

El busto presidencial de Isabel Perón

En el 2007, tras el decreto firmado por Néstor Kirchner, se dispuso la realización de los bustos de tres presidentes argentinos para cumplir con la ley establecida: Héctor Cámpora, Isabel Martínez de Perón, quien era vicepresidente en 1974 y asumió tras la muerte de Perón, y Raúl Alfonsín.

Ese mismo año, la Casa Rosada le encargó la autoría del busto de “Isabelita” al escultor Enrique Savio. Pero una vez terminada la escultura, el proyecto de inauguración quedó congelado. De hecho, el busto de Perón estuvo extraviado durante más de una década, a pesar de que Savio lo haya enviado a la Casa Rosada tras su finalización. El busto de la tercera esposa de Perón fue archivado y luego enviado a un depósito pero en un incendio en Casa Rosada se perdieron los recibos de esa entrega.

Fue recién en septiembre de 2020 que se recuperó el busto de la manera menos esperada. Pablo Miño, el dueño de Mundo Antigüedades, una empresa que se dedica a la compra venta de muebles antiguos, recibió una oferta por un busto femenino de mármol de Carrara de 75 centímetros de altura. El episodio fue reflejado en un artículo de la periodista Claudia Peiró en Infobae.

Las fotografías que recibió el anticuario Pablo Miño del busto de mármol de carrara de Isabel Perón que despertaron sus sospechas

Miño, quien no solo es anticuario, sino que también milita en el justicialismo provincial, se dio cuenta enseguida de que había algo sospechoso. Fue ahí que decidió preguntarle a la mujer que le había ofrecido el busto quien firmaba la escultura. Enrique Savio fue la respuesta. Una llamada a Savio fue suficiente para confirmar que era el mismo busto que le habían encargado en 2007.

“Savio me contó que efectivamente la obra estaba extraviada, aunque él la había enviado a la Casa de Gobierno. En algún momento, no se sabe todavía cómo, la pieza volvió a manos de la empresa de transporte que la llevó desde el taller de Savio hasta la Rosada. De hecho, la mujer que me la ofreció me contó que era viuda y que su esposo hacía transportes hacia Casa de Gobierno”, le explicó Miño a este medio en aquella oportunidad.

Fue así que la escultura regresó a la Casa Rosada, ahora bajo custodia del Museo. Pero aún hecha y devuelta, todavía no se encuentra inaugurada en el Hall de Honor.

El general Perón murió el 1 de julio de 1974. Isabel, su viuda y vicepresidente, asumió la primera magistratura

En marzo de 2022, un día después del aniversario del golpe de Estado de 1976 y de la conmemoración del Día de la Memoria, la Confederación General del Trabajo (CGT) le solicitó al presidente Alberto Fernández la colocación del busto de Martínez de Perón en la Galería de la Casa Rosada.

En la carta dirigida a Fernández, la central obrera reclamó que la instalación de la figura conmemorativa de la entonces presidenta destituida por el golpe de Estado tendría el objetivo de “contribuir a la verdad y justicia de quien ha sido y continúa siendo objeto de oprobio, indiferencia y mutismo”.

Aunque Fernández anunció, cuando asumió la presidencia, su deseo de entronizar todos los bustos faltantes, esto no se terminó logrando en el curso de su mandato.

En 2008, Cristina Kirchner inauguró el busto de Raúl Alfonsín. El ex presidente radical participó del acto

Las normas que no se fueron cumpliendo

El decreto firmado por Néstor Kirchner estableció que los bustos presidenciales deben estar situados en el Hall de Honor de manera cronológica, sin preferencias o privilegios. Sin embargo, en los últimos años esta norma se fue incumpliendo.

Durante sus mandatos, Cristina Fernández de Kirchner inauguró los bustos de Raúl Alfonsín (2008), Héctor J. Cámpora (2008) y Néstor Kirchner (2015). Además, durante sus gobiernos, CFK decidió ubicar los bustos que homenajeaban a los ex presidentes justicialistas Kirchner, Cámpora y Perón en el hall central de la Casa Rosada.

En su último acto como presidenta de la Nación, en diciembre de 2015, CFK inauguró el busto presidencial de Néstor Kirchner

Cuando Mauricio Macri tomó el mando como jefe de Estado, decidió retirar estos bustos del hall principal, colocándolos nuevamente en la Galería de Bustos Presidenciales, respetando la norma de mantener la cronología de los mandatarios. En el marco de la reubicación de los bustos, se agregó también el de Miguel Juárez Celman.

Además, durante la presidencia de Macri, según confirmaron personas que trabajaron en esa administración, fueron retirados los bustos de José Félix Uriburu, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell, todos militares que asaltaron el poder tras producirse golpes de Estado. La permanencia de esos bustos incumplía la cláusula de constitucionalidad establecida por el decreto del 2006.

En agosto de 2020, en plena pandemia, Alberto Fernández dio marcha atrás con la cronología de los bustos y los acomodó de acuerdo a las preferencias de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. Quedaron en primer plano las esculturas de Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, Juan Domingo Perón e Hipólito Yrigoyen.