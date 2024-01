Los campanarios, maravillosas obras de arte y hogar de la música que invita a misa

Una de las 25 campanas de la Catedral de La Plata, en Argentina

En el periodo de vacaciones solemos salir de las grandes ciudades y visitar los pueblos de nuestra patria o las capitales de diversas provincias. Allí volvemos a escuchar el sonido de las campanas de las iglesias, las cuales, en la ciudad de Buenos Aires, fueron llamadas a silencio casi todas y nunca más se escucharon. ¿Motivos? Muchos, por citar algunos de ellos: ese sonido molesta a los que no practican la religión cristiana (no solo los católicos tiene campanas, los ortodoxos y muchas iglesias reformadas también) y por respeto a esa persona que no practica el cristianismo, deben silenciarse. O dicen que perturba el descanso de algún vecino (aunque suene a las 12:00 del mediodía). Y no falta también algún párroco que argumenta: “el gobierno prohibió su toque”, cosa que es totalmente falsa. Y así, muchas excusas más.

El efod, túnica del Sumo Sacerdote con las campanillas colgando, tal como menciona el Antiguo Testamento

Primero hay que decir que una campana es un instrumento musical. Las campanas de mano de tamaño relativamente pequeño eran familiares para todas las principales naciones de la antigüedad. Las pruebas arqueológicas respaldan esta conclusión. Todavía se conservan ejemplares de las campanas utilizadas en la antigua Babilonia y en Egipto, así como por los romanos y los griegos, mientras que ocuparon un lugar no menos destacado en civilizaciones independientes como las de China y el Indostán. En consecuencia, no hay razón por la cual las campanas sobre el efod (túnica) del sumo sacerdote (Éxodo 33:33) no deberían haber sido campanillas pequeñas de forma normal. Sin embargo, la cuestión de si en la época precristiana se conocía algo del tamaño de una campana de iglesia no admite fácilmente una respuesta. No sólo ignoramos las dimensiones, sino también la forma que se usaba, por ejemplo, para anunciar la apertura de los mercados públicos. Traducimos la palabra como “campana”, pero es posible que se traduzca más correctamente como gong o platillo.

Al llegar al período cristiano se encuentra la misma dificultad. Se introduce un nuevo conjunto de términos, signum, campana, clocca, nola , que comúnmente se traducen como “campana”, y es seguro que en un período posterior todos se utilizaron para denotar lo que en el sentido más estricto eran “campanas de iglesia” de gran tamaño. El primer escritor cristiano que habla con frecuencia de campanas (signa) es Gregorio de Tours (c. 585) mientras que en lo que respecta al uso de estos signa parece que llamaron antes de los servicios religiosos y que despertaron a los monjes de sus camas. Nuevamente, la palabra “signum” aparece en la casi contemporánea “Vida de San Columbano” (615), porque cuando uno de sus monjes estaba agonizando, se dice que Columbano reunió a la comunidad tocando la campana. Expresiones similares se utilizan en las Constituciones atribuidas a San Cesáreo de Arlés (c. 513) y en la Regla de San Benito (c. 540). Además, si se pudiera aceptar con seguridad que es posible que grandes campanas fueran de uso común en España. Aun así, hay que recordar que signum significaba principalmente una señal y no debemos apresurarnos a atribuirle un significado específico en lugar de genérico cuando lo emplearon por primera vez los escritores de la iglesia primitiva.

San Columbano, el primero que llamó a los fieles con una campana

La palabra “campana” en la Alta Edad Media sin duda significaba una campana de iglesia y nada más. Aparece primero en la “Anecdota Cassinensia” de Reifferscheid en el sur de Italia, en un Carta al diácono Ferrandus del abad Eugippius y se ha sugerido que anteriormente se usaba para referirse a algún tipo de vasija de bronce. Sin embargo, no parece haber ejemplos bastante satisfactorios del significado de “campana” como la conocemos hoy en día sino solo antes de la última parte del siglo VII, en Roma. En el “Liber Pontificalis” nos cuentan que el Papa Esteban II (752-757) erigió un campanario con tres campanas (campanae) en San Pedro. Probablemente fue este nombre el que llevó a Walafrid Estrabón, en la primera mitad del siglo IX, a afirmar que las campanas eran de origen italiano y que procedían de Campania y, más concretamente, de la ciudad de Nola. Escritores posteriores fueron más allá y atribuyeron la invención a San Paulino de Nola, pero como el propio San Paulino en la minuciosa descripción que dejó de su propia iglesia no menciona las campanas, esto es extremadamente improbable.

La palabra clocca (fr. cloche; alemán Glocke; inglés reloj) es interesante porque en este caso se sabe definitivamente qué significa. Sin duda era de origen irlandés y aparece en una fecha temprana tanto en latín como en la forma irlandesa. Así, se encuentra en el Libro de Armagh y Adamnan lo utiliza en su vida de San Columbkill, escrita c. 685. Sin duda, los misioneros irlandeses e ingleses lo exportaron a Alemania, donde aparece más de una vez en el Sacramentario de Gellone. Es evidente que en las tierras celtas primitivas se concedía una importancia extraordinaria a las campanas. Todavía existe un gran número de estas antiguas campanas, más de sesenta en total (la inmensa mayoría irlandesas). Muchos de ellos tienen fama de haber pertenecido a santos irlandeses y tienen el carácter de reliquias. El más famoso es el de San Patricio, el “clog-an-edachta” o “campana del testamento”, actualmente conservado en el Museo de la Real Academia Irlandesa de Dublín. Otras campanas tempranas similares son las de San Senan (c. 540) y Santa Mura; hay varias en Escocia y Gales, uno en St. Gall en Suiza, uno conocido como Saufang en Colonia y otro en Noyon en Francia.

Una torre redonda de Antrim, en Irlanda del Norte, usada como campanario

Las pruebas de la extraordinaria veneración con que se consideraban estas campanas en tierras celtas son abrumadoras. También fueron llevadas a la batalla, y aunque los primeros ejemplares no son más que toscos cencerros, en forma de cuña y hechos de placas de hierro dobladas y remachadas, en tiempos posteriores a menudo se encerraban en cajas o “santuarios” de la más rica mano de obra. El santuario de la campana de San Patricio lleva una inscripción bastante extensa de la que aprendemos que este hermoso ejemplar del oficio de joyero debe haber sido elaborado alrededor del año 1005. Cuando en 1683 el padre Maunoir, el gran misionero bretón, tuvo que renunciar finalmente a nuevas expediciones, la campana que entregó a su sucesor fue considerada como una especie de testamento. Cabe señalar que las famosas torres redondas de Irlanda, que ahora se reconoce generalmente que fueron lugares de refugio contra las incursiones de los daneses y otros merodeadores, se llamaban comúnmente “cloc Teach”. Las campanas que ocasionalmente se guardaban allí por razones de seguridad parecen haber sido consideradas como el más preciado de sus tesoros y de esta circunstancia las torres probablemente derivaron su nombre, aunque es posible, por supuesto, que en algunos casos sirvieran como campanarios en los tiempos más sentido ordinario.

El gran desarrollo del uso de las campanas puede identificarse con el siglo VIII. Fue entonces, aparentemente, cuando comenzaron a ser consideradas como parte esencial del equipamiento de toda iglesia, y también cuando prevaleció generalmente la práctica de bendecirlas mediante una forma especial de consagración. Si interpretamos literalmente un pasaje muy conocido de Beda, el venerable, deberíamos creer que ya en el año 680 una campana que sonó en Whitby se escuchó en la iglesia de Santa Hilda en Hackness, a 20 km de distancia. Pero todo el escenario de la historia implica que Beda consideró el suceso como milagroso y que la distancia podría haber sido tanto de treinta como de trece millas. Por otro lado, está claro que en el siglo VIII se empezaron a construir torres de iglesia con el expreso propósito de colgar en ellas campanas, lo que implica que las campanas debieron ir aumentando de tamaño. Hay un relato de un fundidor de campanas que le pidió a Carlomagno que le diera cien libras de plata con una cantidad proporcional de cobre para proporcionar materiales para una sola campana. En cualquier caso, se esperaba que cada iglesia parroquial tuviera una campana. Además, surgiría la idea de que ningún servicio religioso podría tener lugar sin un toque previo de campana. Hasta acá un muy brevísimo resumen de la historia de las campanas.

La "Campana de la Patria" de la iglesia de San Francisco, en Salta

En Argentina

Aquí tenemos campanas famosas y las más famosa es “la campana de la Patria” ubicada en la torre de la iglesia de san Francisco en la ciudad de Salta. Esta fue realizada con el bronce de los cañones de la batalla de Salta, que ganó el Gral. Manuel Belgrano a las tropas realistas.

También en Salta están los que cumplen la función de los “campaneros de la Catedral”, veinte responsables de repicar las campanas durante todo el año y en especial en el reencuentro con el Señor y la Virgen del Milagro, esta misión se trasmite de padre a hijo y representa un gran honor el realizar esta labor. El campanario está compuesto por 5 campanas, 1 campana mayor, 2 medianas y 2 chiquitas y el ritmo con que suenan es único en toda la república Argentina.

Repique de campanas en el campanario de la Catedral de Salta

En las más antiguas de nuestro país, se puede leer en ellas fundido en el bronce: Laudo Deum verum (Alabo al Dios verdadero), plebem voco (llamo al pueblo), congrego clerum (congrego al clero), defunctos ploro (lloro a los difuntos), pestem fugo (ahuyento a la peste), daemonia ejicio (expulso a los demonios) et festa decoro (alegro la fiesta) Funera plango, (lloro en los funerales) , fulmina frango (hago huir a los rayos), sabbata pango (aviso que es sábado), xito lentos (despierto a los perezosos), dissipo ventos (ahuyento los vientos), paco cruentos (tranquilizo a los malvados).

El santuario nacional de Nuestra Señora de Lujan, La Basílica, cuenta con 15 campanas, mientras que el campanario de la torre este contiene las campanas eléctricas, las de la torre oeste son manuales y se utilizan para responsos. Cada una de ellas lleva un nombre y un lema. Expresan distintas notas y tienen un diferente peso: La Bemol Jesús Salvador representa “De las fuentes del Salvador sacaréis agua con alegría” y pesa 3.400 kilogramos. La Si Bemol María Purísima tiene como lema “Toda hermosa eres María y no hay mancha alguna en ti” y pesa 2.430 kilogramos. Do Natural Joseph vir justus significa “San José, estudio del Señor, rogad por nosotros” y su peso es de 1.610 kilogramos. La campana Re Bemol es en honor a San Michael Arcángel, su lema es “Príncipe glorioso, acuérdate de nosotros” y pesa 1.610 kilogramos. La Mi Bemol San Joanne Baptista tiene por lema “Soy la voz que clama: preparad el camino al Señor” y su peso es de 947 kilogramos. La campana de la nota Fa Natural representa a “San Petrus Apóstol” y su lema es “Sobre esta piedra edificaré mi iglesia” y pesa 670 kilogramos. La Sol Natural San Paulus Apóstol tiene por frase “Tú eres vaso de elección, predicador de la verdad” y pesa 485 kilogramos. La Bemol San Joannes Apóstol et Hic es por el discípulo a quien fueron revelados los secretos celestiales y pesa 345 kilogramos. La Si Bemol Jacobus Apóstol en honor a quien vistió por su Apóstol y su peso es de 275 kilogramos. La Do Natural Santo Tomás Apóstol por haber confesado al Señor diciendo: Mi Señor y Mi Dios y pesa 185 kilogramos. La campana Re Bemol Santa Rosa Limana es por Rosa “odorífera que esparce el olor de las virtudes” y pesa 147 kilogramos. La que suena Mi Bemol San Turibius Epíscopus su significado es “Oloroso como el incienso y refulgente como el fuego” y su peso es de 108 kilogramos. La Fa Natural San Antonius de Padua representa “Lámpara ardiente y reluciente” y pesa 82 kilogramos. La Sol Bemol Santa María tiene por lema “Santa María, rogad por nosotros” y pesa 68 kilogramos. La Bemol San José su lema es “San José, rogad por nosotros” y pesa 55 kilogramos.

El campanario y las cúpulas en forma de aguja de la Basílica de Luján

Y la catedral de ciudad de La Plata, posee 25 campanas las cuales suena como carrillón todos los días a las 10:00 con intervalo de dos horas hasta las 20:00 y en las melodías se pueden escuchar desde cantos gregorianos hasta el himno argentino en las fiestas patrias.