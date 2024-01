Mendoza: evacuaron un centro comercial por una fuga de gas y hubo tres personas intoxicadas

El centro comercial donde ocurrió la fuga de gas

Un centro comercial de la localidad mendocina de Guaymallén tuvo que ser evacuado este domingo por la tarde a raíz de una fuga de gas que dejó como salgo tres personas con síntomas de principio de intoxicación.

El hecho se produjo minutos antes de las 15 horas en “La Barranca Mall”, ubicado en la calle Las Cañas del mencionado departamento provincial. Según informaron fuentes policiales, la fuga de gas ocurrió en la zona junto a los cines de lugar.

Realizada la denuncia asistió al lugar personal policial que constató la pérdida de gas y ordenó la evacuación del lugar por precaución. Además, participó del operativo bomberos y el servicio de emergencias médicas.

En principio la fuga sería de un local gastronómico y se habría producido en el marco de un cambio de garrafas. Al parecer se produjo un daño sin que se pudiera evitar el escape de gas.

El local apuntado se llama “Rincón de la boca” y está ubicado contiguo el cine, en el primer piso del centro comercial, informó el portal Los Andes.

La evacuación se llevó a cabo de forma pacífica. Las personas fueron dirigidas hacia el centro de la playa de estacionamiento para evitar incidentes.

Las personas descompensadas fueron un cliente de 20 años, un encargado de seguridad de 24 y una mujer de 33 años. Los tres, con principio de intoxicación por monóxido de carbono, fueron trasladados al Hospital Central en ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) con asistencia de oxígeno. Trascendió en medios locales que otras personas aparentemente afectadas se iban a hacer asistir de forma particular.

Interviene en el caso la oficina fiscal 8.

Qué es y qué provoca el monóxido de carbono

Según información del Ministerio de Salud de la Nación, el monóxido de carbono es un gas muy tóxico para las personas y los animales. Ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno. Reduce la capacidad para transportar oxígeno de la sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega. La falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón.

La cartera de salud advirtió que “puede provocar intoxicaciones graves, incluso la muerte”.

Se lo considera una suerte de “asesino invisible” por los siguientes motivos: No tiene olor; no tiene color; no tiene sabor y no irrita los ojos ni la nariz.

Cuáles son los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono

La doctora Stella Maris Cuevas (MN 81701), médica otorrinolaringóloga, precisó meses atrás en una nota con Infobae una serie de signos de alarma ante una intoxicación por monóxido de carbono:

- Cefalea

- Mareos

- Cansancio y fatiga

- Sueño excesivo

- Alteraciones visuales

- Náuseas y vómitos

- Convulsiones y estado confusional

“Los síntomas de intoxicación varían según la edad y si la persona presenta enfermedades de base o no (enfermedades cardíacas, pulmonares como EPOC y asma, alergias, tabaquismo, entre otras)”, agregó y, remarcó que, “en algunas oportunidades, el riesgo es alto porque las personas no identifican el cuadro de intoxicación (y puede suceder en las personas que sufren anosmia, que es la falta de olfato) y puede causar malestar rápidamente”.

“Ante la presencia de uno o varios de estos síntomas, se debe de inmediato abrir puertas y ventanas, permitir la entrada de aire fresco, apagar los artefactos y concurrir al centro médico más cercano”, destacó.

Con información de Agencia Télam.