A 34 años del primer capítulo de Los Simpson, la familia amarilla que revolucionó al mundo y profetizó sucesos

El primer capítulo de Los Simpson fue emitido en los Estados Unidos el 17 de diciembre de 1989

Pocas cosas crean más complicidad inmediata entre dos personas que citar una frase de Homero, un diálogo, describir alguna escena e incluso decir que Los Simpson lograron predicciones de momentos que ya son parte de la historia mundial. La presidencia de Donald Trump, por ejemplo, es la muestra más fehaciente de ello: el episodio en el cual Lisa visita a una vidente que le hace ver su futuro y el de Bart en una bola de cristal, la muestra en la vida adulta, nada menos, como flamante presidenta de los Estados Unidos y sucesora en ese cargo del empresario.

Ese capítulo, el decimoséptimo de la undécima temporada, se emitió el 19 de marzo de 2000 y Trump fue elegido como presidente en 2016. Seguramente, nada de lo que sucedió con esta serie animada fue siquiera imaginado por Matt Groening, su creador, cuando el 17 de diciembre de 1989, Homero, Marge, Baret, Lisa y Maggie Simpson llegaron a la pantalla de Fox Broadcasting Company, en los Estados Unidos, para contar la vida de una familia de clase media de Springfield. Desde ese día, pasaron 35 temporadas y 758 episodios, emitidos en casi todo el mundo. En Argentina se estrenó recién el 8 de febrero de 1991 por Telefe.

La película, tan esperada como también criticada por muchos, llegó a los cines en 2007 y recaudó cerca de 526 millones de dólares a nivel mundial.

Los Simpson Temporada 34 (Star+)

La historia

Matt Groening pensó la serie como una manera satírica de mostrar el comportamiento de una familia disfuncional. Poco después de ser creada, debutó en una serie de cortos de animación producidos por James L. Brooks. Con un trazo distinto al hoy conocido, no hizo más que reflejar personajes de la vida real, la suya: los creó en honor a los miembros de su propia familia y sustituyó su propio nombre por Bart.

En una reunión, Brooks y Groening hablaron de llevar a la pantalla una serie de cortometrajes animados. La idea era hacerlo con su cómic Life in Hell (La vida en el infierno), la tira cómica creada por Matt que contaba sobre las malas experiencias que vivían sus protagonistas en Los Ángeles. Esa historieta, nacida en 1977, llegó a más de 200 periódicos en los Estados Unidos y Canadá, pero llevarla a la TV implicaba ceder los derechos.

Por eso, creó la historia familiar. Según él mismo contó, dibujó por primera vez a los Simpson en el vestíbulo de la oficina de Brooks y los presentó con los nombres que conocemos. La idea impactó al productor que no tardó en proponer convertir a The Simpson en cortos que integraron El show de Tracey Ullman, pero luego de la tercera temporada decidieron convertirlos en una serie de episodios de media hora durante el horario de máxima audiencia. Simpsons Roasting on an Open Fire: The Simpson’s Christmas Special se estrenó en ese formato el 17 de diciembre de 1989. Fue un éxito para la cadena y la primera serie en lograr estar entre los 30 programas más vistos entre 1992-1993 en Estados Unidos.

SANTA MONICA, CA - OCTOBER 18: Matt Groening arrives to "The Simpsons: Treehouse of Horror" 20th Anniversary party held at the Barker Hangar on October 18, 2009 in Santa Monica, California. (Photo by Jason Merritt/Getty Images)

Lo que sí sorprendió a Groening, al verlos en pantalla, fue que los bocetos básicos que presentó no fueron corregidos por los animadores, que sólo siguieron el esquema que dejó. Desde esa fecha, se emitieron 758 episodios en 35 temporadas, y quedan capítulos por estrenar. El 26 y 27 de julio de 2007, en la mayoría de los países, se estrenó Los Simpson: la película.

Una de las tantas genialidades que tienen es que el éxito los hizo explorar nuevas ideas y la historia de la familia comenzó a meterse en la historia política estadounidense, de manera critica, pero también de otros países. Incluso, mencionan a la Argentina en varias oportunidades.

Otra, incluir a personalidades de Hollywood y de la canción. La primera estrella invitada acreditada fue el actor Sam McMurray (en Homer’s Odyssey, tercer episodio de la serie) y el cantante Tony Bennett fue la primera estrella invitada a actuar como el mismo, aparece brevemente en la segunda temporada en el episodio Dancin’ Homer.

También pasaron Phil Hartman (las voces de Troy McClure y a Lionel Hutz), Joe Mantegna y Kelsey Grammer, que le dio voz a Sideshow Bob (Bob Patiño). Hartman ha hecho más apariciones, apareciendo como estrella invitada 52 veces. Otras personalidades fueron Paul McCartney, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Prince, Katy Perry y Lenny Kravitz, al astrofísico Stephen Hawking, al tenista Pete Sampras, al futbolista Ronaldo y el director de cine Quentin Tarantino, entre otros tantos.

Además, contaron historias de la que lideres políticos fueron parte y la crítica a los gobernantes es frecuente. Esto hizo que la serie tuviera el pulgar abajo en más de una ocasión: los conservadores expresaron su oposición a la serie en las primeras emisiones en rechazo al humor crudo e irreverente “de los valores familiares”.

El ex presidente de los Estados Unidos, George H. W. Bush, dijo que ese país “necesita estar más cerca de Los Walton que de Los Simpson”. Los Walton eran una serie de la década del ‘70 que retrataba a una familia rural que vivía en un pueblo de Virginia, Estados Unidos, entre la época de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y tenía un mensaje esperanzador y religioso. Algunos críticos opinan que, por el contrario, Los Simpson tiene una tendencia de izquierda y que los escritores suelen evidenciar “ideales progresistas”, pero las bromas corren para todo el ámbito político y partidario. Matt Groening, y muchos de sus trabajadores, son liberales en el sentido norteamericano del término; pero John Swartzwelder, autor de varios capítulos, es conservador.

Después de 34 años al aire, "Los Simpson" han decidido terminar con uno de sus chistes más emblemáticos

Esto también se refleja en que los partidos políticos principales en Springfield son los republicanos y los demócratas: el alcalde Joe Quimby es presentado como demócrata y Sideshow Bob (Bob Patiño) como republicano. También se ocupa de reflejar el trato laboral por parte de los poderosos a los que muestra como insensibles, que no respetan los derechos laborales. Un ejemplo es el capitulo en el que en la planta de Mr. Burns hacen huelga para pedir un plan dental. En la serie, los políticos son corruptos, los religiosos indiferentes a los padecimiento de su comunidad y la policía local es a la vez incompetente y corrupta.

Entre los temas políticos que tocó, la homofobia y matrimonio igualitario, la inmigración y control de fronteras, el abuso de drogas y alcohol, portación de armas, censura a los medios de comunicación, crisis ambientales y climática, las campañas electorales, y corrupción son algunos.

Toda la genialidad, mantenida por 34 años (con temporadas completas excelentes y algunas con alguna objeción) es lograda por el equipo de guionistas integrado por 16 escritores que ofrecen sus ideas a principios de diciembre, luego se inicia el trabajo de puesta en común de cada capitulo, se llama a los actores que harán las voces para que lean los guiones. Quien lidera estas sesiones desde la primera temporada es George Meyer. Cada episodio es realizado a lo largo de seis meses.

Algunos de las estrellas que tuvieron su lugar en Los Simpson

Algunos capítulos icónicos

Es muy difícil seleccionar los mejores episodios. Cada uno tiene algo que lo hace de excelencia. Hay temporadas completas en las que ninguno tiene desperdicio y los diálogos presentan una genialidad tan única como actuales. Un dato aparte es la cantidad de ellos considerados “predicciones”.

Lisa, la vegetariana (temporada 7, capitulo 5)

La familia Simpson visita una granja donde Lisa se encariña con un cordero. Esa noche, Marge sirve chuletas de cordero para cenar, pero es incapaz de comerla cuando conecta entre lo que ve en el plato y el animal que acarició, y decide no volver a consumir carne. Bart y Homer se burlan de ella y le cantan “No vives de ensalada”. No la pasa mejor en la escuela donde le sirven en almuerzo y al rechazar los productos de origen animal sus compañeros también se burlan. Pero ella reclama ante la falta de alternativa vegetariana y el director Skinner la acusa de “agitadora”. Contrario a lo que se cree, esa escena no es crítica al vegetarianismo de Lisa sino a quienes persistentemente se mofan de quienes optan respetar la vida animal. Matt es vegetariano.

Bart vende su alma (temporada 7, capitulo 4)

Durante la ceremonia religiosa, Bart hace de las suyas al repartir, en tono de broma, la letra del himno “En el jardín del Edén” de un tal I. Ron Butterfly en lugar del canto litúrgico habitual. Milhouse, el perpetuo enamorado de Lisa, señala al responsable de la travesura cuando el reverendo Lovejoy exige responsabilidades. Como resultado, tanto Bart como Milhouse son castigados a limpiar los tubos del órgano de la iglesia.

Bart, indignado con su amigo por delatarlo, recibe como respuesta que Milhouse actuó preocupado por la pérdida del alma. Sin embargo, el hijo de los Simpson argumenta que el concepto de alma no es más que una invención, y para respaldar su afirmación, le vende a Milhouse un papel por cinco dólares que dice: “El alma de Bart Simpson”. Tras cerrar el trato, Lisa advierte a su hermano que se arrepentirá, pero él hace caso omiso.

Posteriormente, Bart comienza a notar señales extrañas: su perro, Santa’s Little Helper, no quiere jugar con él, las puertas automáticas de las tiendas no se abren a su paso y, al exhalar sobre una mampara helada del Kwik-E-Mart, no se produce condensación. Estos eventos llevan a Bart a sospechar que ha perdido su alma y decide emprender la misión de recuperarla.

Quién mató al Sr. Burns (dos capitulo, temporada 6 y 7)

La trama se inicia con el director Skinner recorriendo la Escuela Primaria de Springfield, donde se topa con la desafortunada escena de la mascota hámster del cuarto grado, que yace muerta y aplastada por su propio tubo de agua. Para encubrir el incidente, Skinner encomienda al conserje Willie la tarea de enterrar al pequeño animal, pero durante la excavación, Willie descubre petróleo, una riqueza potencial para la escuela. A pesar de la preocupación inicial, tanto el director como el Superintendente Chalmers empiezan a idear formas de gastar el dinero en cosas superfluas, aunque aceptan algunas sugerencias de estudiantes y maestros. La propuesta de Lisa destaca al proponer la inclusión de Tito Puente como profesor de música.

Mientras tanto, en la Planta de Energía Nuclear, Homero se da cuenta de que el Sr. Burns no recuerda su nombre a pesar de una década de servicio. Cuando Burns se entera de la existencia de petróleo en la escuela, no tarda en reclamarlo para sí. Una serie de eventos desafortunados llevan a Burns a convertirse en blanco de un ataque que culmina con un disparo. La identidad del agresor se revela en el primer episodio de la siguiente temporada

Marge vs. el monorriel (temporada 4, capitulo 12)

Después de que Montgomery Burns es multado con 3 millones de dólares por desechos nucleares ilegales, la ciudad se enfrenta a la decisión de cómo invertir ese dinero. Entre las propuestas, surge la idea de Ricky Martino, el promotor del monorriel, un innovador sistema de transporte que genera escepticismo en Marge Simpson. A pesar de las dudas de Marge, Homero se convierte en el primer maquinista, y la ciudad entera se entusiasma con el primer viaje. Sin embargo, las cosas no salen según lo planeado.

El episodio se inicia con una canción tributo a Los Picapiedra y parodia de la película “Vivir de ilusión”, presentando al protagonista Harold Hill y su alter ego Lyle Lanley, también conocido como “La Canción del Monorraíl”. El señor Burns es llevado al tribunal de una manera reminiscente a cómo contienen a Hannibal Lecter en “El silencio de los inocentes”. Esta es solo una de las numerosas escenas de películas parodiadas en el episodio, que sin duda ostenta el mayor índice de gags por minuto.

Campo Krusty

Se trata del episodio inaugural de la cuarta temporada, considerado no solo el mejor del año sino también uno de los destacados de toda la serie. Bart, ansioso ante el final del año escolar, anhela asistir al campamento de su ídolo, el payaso Krusty, donde se supone que todo es diversión según el humorista. No obstante, Homero solo le permitirá ir si aprueba todas sus materias, una tarea que Bart no logra cumplir. Mientras tanto, Lisa también anhela participar en el campamento.

Ante la desesperación de Bart por asistir, decide falsificar su nota, convirtiendo un D- en un inexistente A+. Homero descubre la artimaña pero, a pesar de ello, permite que Bart asista al campamento. Una vez allí con sus compañeros, se dan cuenta de que las promesas de diversión no se cumplen. En lugar de ello, se enfrentan a los matones de la escuela, sometiéndolos a un régimen cercano a la esclavitud con “caminatas de la muerte”. Además, la comida es de baja calidad, sufren privaciones, deben fabricar billeteras y soportar las heladas de la noche. Con la esperanza de que la llegada de Krusty cambie la situación, los niños deciden tomar el campamento ante la ausencia de su ídolo.