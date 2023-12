Pasó en la TV: Martín Lousteau fue elegido como presidente de la UCR y Rosina de Gran Hermano muy cerca del amor

Con motivo de la celebración de las elecciones presidenciales en la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau asumió la presidencia del partido en reemplazo de Gerardo Morales luego de haber conseguido el triunfo ante Gustavo Valdés. En medio de su primer discurso como titular de la agrupación política, el senador nacional apuntó contra el nuevo gobierno.

“Sabemos que tenemos un presidente institucionalmente débil y que los argentinos anhelan un cambio, pero también hemos visto como presidentes débiles han usado esa situación para después abusar del poder”, apuntó para después sentenciar que “la UCR no cogobierna. Los radicales renovados tenemos que ejercer una oposición responsable y constructiva”, en referencia a defender los ideales partidarios.

Por su parte, el presidente Javier Milei volvió a hablar después de haber asumido la Presidencia por medio de una transmisión en redes sociales que realizó desde la Casa Rosada. Luego de que se oficializara el paquete de medidas económicas impulsadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, el mandatario remarcó la importancia de sostener el cambio para poder disminuir los índices de inflación que, hasta el momento, acumularon un 8,3 por ciento en el mes de noviembre y un 142,7 por ciento anual.

“Así como cumplí con mi palabra como diputado, lo estoy haciendo como presidente. Hoy mi máxima preocupación es terminar con la hiperinflación”, apuntó el jefe de Estado al señalar que los reportes registrados diariamente indicarían un incremento del 1 por ciento. Asimismo, explicó que el programa económico está orientado a reducir el déficit financiero a cero por medio de un “fuerte ajuste fiscal”.

Martín Lousteau asumió la presidencia de la UCR con el apoyo de dos tercios de los delegados del partido

Enseguida, habló del “esfuerzo enorme” que se está haciendo, del cual, afirmó, “el 60% recae sobre la política y el 40% en el sector privado”, aunque prometió que esto último, aseguró, “es transitorio”. De esta manera, el presidente prometió que se eliminaría “todo lo que a los liberales libertarios no nos gusta”, una vez que la economía lograra estabilizarse.

Por otro lado, Milei celebró el último sorteo de su sueldo como diputado nacional, una propuesta que puso en marcha desde enero de 2022 tras haber ganado una banca en la Cámara de Diputados como resultado de las elecciones legislativas de 2021. “Se cumplió la palabra. Todas las dietas fueron sorteadas”, recordó antes de nombrar a la última ganadora llamada Verónica Magdalena Gómez. La dieta de 2.119.432 de pesos fue sorteada entre 2.881.716 de participantes que representaron el 0,6 por ciento de la población argentina.

Luego de que la Unidad Piquetera ratificara la movilización en contra del protocolo anti-piquetes impulsadas por Patricia Bullrich, el líder de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Popular (UTEP), Juan Grabois afirmó que desde su organización no estableció ninguna medida de movilización. “Si me piden a mí un consejo, no se cae en esta provocación porque esta mujer (Bullrich) está con un cuchillo entre los dientes esperando ver un pobre para amasijar”, planteó Grabois durante una entrevista en el canal A24. De esa manera, el dirigente social advirtió sobre el peligro de que se ponga en marcha el protocolo anunciado por la ministra de Seguridad, donde autorizó la intervención de las fuerzas federales para impedir los cortes de calle.

Rosina y Alan de Gran Hermano fueron vistos compartiendo tiempo juntos en la casa

Por otra parte, en la televisión Gran Hermano sigue cosechando distintos momentos de tensión y amor. Esta vez, Rosina protagonizó dos momentos que resultaron imperdibles para los televidentes. En un momento, la joven se encontraba con Sabrina criticando a Furia cuando sin esperarlo la concursante apareció de manera repentina y casi quedan expuestas. Para evitar la confrontación, Sabrina sostuvo “todo lo que estabámos hablando era mentira”.

En contraposición a las críticas, Rosina también dio lugar al coqueteo. Y es que en las últimas horas se mostró cada vez más cerca de Alan y muchos especulan un posible romance en puerta. Entre charlas, miradas y sonrisas de por medio, la joven se mostró muy cerca del joven oriundo de Chivilcoy y muchos empiezan a sospechar de un posible romance.