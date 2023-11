Efemérides de hoy, 10 de noviembre: ¿qué se conmemora en Argentina y el mundo?

El 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en Argentina, en homenaje a José Hernández, autor de "El Gaucho Martín Fierro".

Entre las efemérides del 10 de noviembre, se encuentra el nacimiento, en 1834, del escritor y político argentino José Hernández, autor de “El Gaucho Martín Fierro”, la obra cumbre de la literatura nacional, publicada en 1872.

“El Gaucho Martín Fierro” es un poema narrativo con 2316 versos y 13 cantos, que representa los hábitos, costumbres, valores, sufrimientos y experiencias de vida de los gauchos que habitaron las tierras del país. Se trata de una obra literaria considerada ejemplar del género gauchesco y cuenta, además, con una continuación, titulada “La vuelta de Martín Fierro”, escrita en 1879.

Además de su obra literaria, Hernández también fue un importante político y periodista. Fue diputado y senador por la provincia de Buenos Aires, y defendió los derechos de los gauchos y fue crítico del centralismo porteño. Murió el 21 de octubre de 1886, y en su honor, en Argentina se celebra el Día de la Tradición, en el aniversario de su natalicio.

Alberto Breccia murió el 10 de noviembre de 1993.

El 10 de noviembre también se recuerda la muerte, en 1993, del dibujante uruguayo naturalizado argentino Alberto Breccia. Trabajó para las principales revistas de historietas argentinas, como Hora Cero, Misterix y El Tony. Sus obras más conocidas fueron “Sherlock Time”, “Ernie Pike”, “Mort Cinder”, “Vida del Che Guevara” y una readaptación de “El Eternauta”, con guiones de Héctor Germán Oesterheld, así como Perramus con guion de Juan Sasturain.

Breccia también fue un gran ilustrador, y su obra fue publicada en libros, revistas y periódicos de todo el mundo. En 1991, recibió el premio Konex de Platino a la Trayectoria en Historieta. Su muerte coincidió con el Día del Dibujante en Argentina, fecha que se celebra desde la década del 40.

Diego Maradona en el partido homenaje en La Bombonera (FotoBaires)

El 10 de noviembre también se cumple un nuevo aniversario del partido de homenaje a Diego Maradona en la Bombonera. El evento tuvo lugar en 2001, y contó con la presencia de más de 60.000 espectadores que vieron jugar a Maradona junto a “Mono” Burgos, Roberto Ayala, Juan Pablo Sorín, Walter Samuel, Pablo Aimar, Matías Almeyda, Javier Zenetti, Juan Sebastián Veron, “Killy” Gonzalez y Claudio López. También ingresaron Cavallero, Castromán, Pochettino, Placente, Husaín, Cruz y Berizzo.

En su emotivo discurso frente a todo el estadio luego del partido de fútbol, Maradona dijo la icónica frase: “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. De eso que no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

El discurso de Diego Maradona en el partido de despedida de homaneje en La Bombonera, el 10 de noviembre de 2001.

¿Qué otras efemérides se celebran el 10 de noviembre?

nace el médico y escritor . Fue uno de los fundadores del Hospital de Niños de Buenos Aires, que actualmente lleva su nombre y al que dirigió durante 21 años. 1836: Ricardo Gutiérrez . Fue uno de los fundadores del Hospital de Niños de Buenos Aires, que actualmente lleva su nombre y al que dirigió durante 21 años.

muere el poeta francés , a sus 37 años. Entre sus poesías más conocidas se encuentran “El barco ebrio”, “Vocales”, “Mi bohemia”, “El corazón atormentado” y “Ofelia”. 1891: Arthur Rimbaud , a sus 37 años. Entre sus poesías más conocidas se encuentran “El barco ebrio”, “Vocales”, “Mi bohemia”, “El corazón atormentado” y “Ofelia”.

nace el actor británico . Entre sus actuaciones más recordadas se encuentran las que realizó en “El día más largo”, “Cleopatra”, “El espía que surgió del frío”, “Ana de los mil días” y “Equus”. Estuvo casado con Elizabeth Taylor, con quien protagonizó varias películas.. Fue nominado en 7 ocasiones al Premio Óscar, y ganó dos premios BAFTA, dos Globo de Oro. Falleció el 5 de agosto de 1984. 1925: Richard Burton . Entre sus actuaciones más recordadas se encuentran las que realizó en“El día más largo”, “Cleopatra”, “El espía que surgió del frío”, “Ana de los mil días” y “Equus”. Estuvo casado con Elizabeth Taylor, con quien protagonizó varias películas.. Fue nominado en 7 ocasiones al Premio Óscar, y ganó dos premios BAFTA, dos Globo de Oro. Falleció el 5 de agosto de 1984.

1977: nace la actriz estadounidense Brittany Murphy .

el centro turístico Villa Epecuén , en la ciudad de Carhué, provincia de Buenos Aires. 1985: se inunda, bajo las aguas del lago Epecuén,en la ciudad de Carhué, provincia de Buenos Aires.

2007: muere a sus 84 años Norman Mailer, escritor, novelista, periodista, director de cine y activista político. Fue autor de “La canción del verdugo” y de “Los ejércitos de la noche”, con las que obtuvo dos Premio Pulitzer.

Norman Mailer murió el 10 de noviembre de 2007 (AP)

Evo Morales después de 14 años en el poder. El mandatario dimite y al día siguiente acepta el asilo ofrecido por México. 2019: Las Fuerzas Armadas de Bolivia le piden la renuncia al entonces presidentedespués de 14 años en el poder. El mandatario dimite y al día siguiente acepta el asilo ofrecido por México.

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo se celebra el 9 de noviembre cada año desde 2002 para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIC).

El sitio web de la ONU detalla que el objetivo de la fecha es “renovar el compromiso, tanto a nivel nacional como internacional, en favor de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en el uso responsable de la ciencia para el beneficio de las sociedades, en particular, para la erradicación de la pobreza”. Asimismo, uno de sus propósitos es “lograr una mayor concienciación en la opinión pública sobre la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad”.

En 2023, el lema elegido para el Día Mundial de la ciencia para la Paz y el Desarrollo es “fomentar la confianza en la ciencia”.

Día de la Tradición

El 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, en homenaje al autor del Martín Fierro, José Hernández.

El 10 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Tradición, en homenaje al nacimiento de José Hernández. La efeméride fue instaurada nivel provincial en Buenos Aires el 9 de agosto de 1939, con la promulgación de la Ley 4756. Posteriormente, en 1975, la fecha fue establecida a nivel nacional mediante la Ley 21154.

Día del Dibujante en la Argentina

El 10 de noviembre también se celebra el Día del Dibujante en Argentina. Según señala la Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA), aunque la fecha coincide con la muerte de Alberto Breccia, no fue instituida en sus inicios con motivo de su homenaje. “La elección de esa fecha fue una unánime decisión de la antigua Asociación de Dibujantes de Argentina, a principios de los años 40″, señala la institución en su sitio web.