“Patrona, me voy a la esquina”, le dijo una de esas trabajadoras de Cochabamba a su empleadora, quien tiene un local de pinturas, hace casi tres semanas. Nunca regresó. Era el martes 22 de octubre y el comercio no había abierto sus puertas tampoco. “Fui por lo primordial, salí a bloquear por un instinto natural. Me preguntaba qué les espera a nuestros niños. Son 14 años. Teníamos que cansarnos en las calles. Hoy estoy feliz”, cuenta Carla de 30 años a Infobae. “Salí yo, salimos con todos mis vecinos. Yo vivo en la Muyurina, donde empezaron los enfrentamientos aquel día. Somos vecinos, familias enteras las que salimos a las calles, que salimos a luchar”, narró. Si bien dice estar aliviada sabe que esto no es el final: “Todavía falta bastante”. Carla no pertenece a una de las familias acomodadas o aristocráticas de Bolivia. Percibe cada 30 días el salario mínimo: 2100 bolivianos. “Ahora hay que ver cómo sigue esto”, concluyó.