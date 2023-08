Pasó en la TV: la muerte de Mariano Caprarola, las terribles inundaciones en AMBA y el bozal legal que le puso Wanda Nara a su papá

Resumen de la TV - 17 de agosto

En el día en que se conmemoró El paso a la inmortalidad del General José de San Martín, hubo algunos hechos relevantes y que por su impacto, tuvieron en vilo al país.

Así fue la noticia de la muerte de Mariano Caprarola, quien supuestamente fue otra víctima del doctor Aníbal Lotocki; las fuertes lluvias que azotaron a Buenos Aires y perjudicaron gravemente a varios sectores de AMBA ocuparon gran parte de la agenda de los medios. Incluso una movilera que cubría dicho temporal en La Plata se patinó por la cantidad de agua y la poca visibilidad que había; también tuvo lugar el video viral de un pedido que llegó a manos de su comprador pero con un pequeño detalle que causó risa en las redes sociales.

La farándula estuvo picante luego del cruce que tuvieron Estefi Berardi y Jesica Cirio, quien la acusó de bombacha floja; además, Wanda Nara le puso un bozal legal a su papá; y el músico Ca7riel deleitó a los oyentes de Olga con las estrofas del Himno Nacional con un estilo diferente; mientras tanto, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, pidió disculpas por no haber dado respuestas a las necesidades de la sociedad; y para concluir, Messi se mostró un tanto confundido en la conferencia de prensa en Miami.

Murió a los 49 años (Instagram)

Lamentablemente, el día de ayer resultó desgarrador por la noticia que trascendió sobre la muerte de Mariano Caprarola, el panelista de “La Jaula de la Moda” (Ciudad Magazine).

El mediático estaba internado en el Centro Medicus Azcuénaga desde el lunes pasado, con el fin de realizarse una intervención quirúrgica para extirpar unos cálculos renales, pero una descompensación durante la cirugía fue lo que produjo un shock hemorrágico que desencadenó un paro cardíaco y su muerte.

Según contó su amiga, Sandra Borghi, al aire de “Poco Correctos” (EltTrece), él ya presentaba varias complicaciones en su salud con motivo de algunas cirugías estéticas que le había practicado el médico Aníbal Lotocki.

“Venía haciéndose tratamientos similares a los de Silvina (Luna). Tenía un problema renal. Estaba depurándose las sustancias que tenía en su organismo”, detalló.

Te puede interesar: El día que Mariano Caprarola habló de su experiencia con Aníbal Lotocki y denunció que alguien lo protegía

El mundo del espectáculo también tuvo internas familiares luego de que se conociera, a través del programa “A la tarde”, transmitido por América, que Wanda Nara le puso un bozal legal a su padre para que de esta forma no pudiera mencionarla ni a ella ni nada relacionado a la enfermedad que se encuentra atravesando.

Y si se trata de internas, Estefi Berardi fue insultada por Jesica Cirio, quien la trató de “bombacha floja”. La propia mediática relató al aire de “Mañanísima” (Ciudad Magazine): “Me habló súper mal por privado, me dijo cosas que me hicieron mal y me sorprendió la manera. Me asustaron”, explicó y agregó “iba a contar que yo soy medio bombacha floja”.

Ca7riel en Olga

No todo es escándalo, ya que el famoso programa de stream Olga, tuvo como invitado a Ca7triel, quien deleitó a los oyentes entonando las estrofas del Himno Nacional, pero con una nueva versión que llamó poderosamente la atención.

Te puede interesar: Una periodista se cayó al agua mientras cubría las inundaciones en La Plata: “Esto es una locura”

Desde ya, las fuertes tormentas que tuvieron lugar en AMBA fueron protagonistas de este día gris y oscuro que destruyó algunas viviendas y autos. Incluso, una panelista fue víctima de la cantidad de agua, la poca visibilidad y los pozos de las calles de La Plata.

Paula Bernini, cronista de TN, recogía los testimonios de los vecinos de un barrio de La Plata que manifestaban la problemática de que no hay un buen sistema de drenaje para el agua caída.

A pesar de que estaba acompañada y equipada con botas y campera de lluvia, en su caminata mostrando las condiciones barriales y el gran temporal, se cayó al piso.

“¡Ay!”, gritó y desde TN consultaron: “¿Te caíste?”, y agregaron: “Es lo que decíamos que podía pasar. Es tan inestable la calle, hay pozos y se cayó”, relató desde los estudios Dominique Metzger mientras buscaban restablecer la conexión con su compañera.

“Esto es una locura. Es muy peligroso, como me caí en un zanjón se puede caer cualquier persona. Me di un golpe tremendo”, señaló la periodista.

Y es que la catástrofe que se vivió en varios sectores del Gran Buenos Aires fue abrumadora. Colectivos inundados, autopistas desbordadas de agua, personas que perdieron sus hogares y un descontento social que se expresó públicamente.

“Se me arruinó todo lo poco que tengo, fui un montón de veces a Desarrollo Social y nunca me dieron bola”, expresó muy angustiada una vecina de La Plata en diálogo con la cronista de TN.

De igual forma mencionó otro vecino: “Pasaron 10 años, nos recuperamos y ahora... ¿Qué hacemos de vuelta?. No tenemos fuerza para seguir”, dijo tras haber perdido a su perro ahogado. Además, en diálogo con C5N, recordó “el fantasma de 2013″, temporal de la misma magnitud.

(Foto: Twitter/ @azucenau)

En cuanto al mundo político, luego de las PASO continuó un tenso clima de incertidumbre y fue la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, quien analizó los resultados de las elecciones y pidió “perdón” en nombre del Gobierno por no haber dado respuestas a las necesidades de la sociedad.

“Hay un montón de críticas... de autocriticas para hacernos, que las hacemos todos los días”, dijo en relación al descontento y la frustración que expresó la gente luego de los sorprendentes resultados del 13 de agosto.

Te puede interesar: Gabriela Cerruti: “Las ideas de Milei serían la ruina para la Argentina”

Para distender un poco este día, un video de TikTok tuvo lugar en varios portales y se hizo viral por las risas que generó, ya que un hombre identificado como Miguel Chapay pidió por delivery una milanesa, pero le llegó sin relleno.

La mesa estaba servida y el chico se sentó para disfrutar de uno de los platos favoritos de todos los argentinos, sin embargo, cuando procedió a cortar la milanesa, se dio cuenta de que dentro no había nada, solamente era pan rallado.

“Te voy a encontrar. Voy a encontrar al que me vendió la milanesa sin pollo y sin carne”, exclamó indignado en un video en el que muestra el alimento, que estaba relleno de aire.

El clip, que dura menos de 30 segundos, superó los 120 mil me gusta y obtuvo miles de comentarios.

Y para concluir, esta vez como protagonista el responsable de tantas alegrías para el fútbol argentino, Lionel Messi, que en esta oportunidad se lo vio bastante confundido en una conferencia de prensa en Miami.

La misma tuvo lugar ya que el equipo esta previo a viajar a Tennessee para jugar la final de la Leagues Cup frente a Nashville.

“¿Dónde está?”, preguntó aparentemente sobre la periodista que le estaba realizando una pregunta. Cuando logró identificarla, sonrió y se dispuso a escuchar para luego responderle.

Seguir leyendo: