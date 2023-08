Pasó en la TV: la tristeza de Coco Sily tras su separación con Caramelito y la emoción de Cavani previo a su debut en Boca

Resumen de la TV 7 de agosto

Algunos de los momentos más destacados de la TV que tuvieron lugar el lunes 7 de agosto fueron: las palabras del Coco Sily tras su reciente e inesperada ruptura con Cecilia Caramelito Carrizo, quien está en búsqueda de “sanar y recomponer su matrimonio con Damián Giorgiutti”; el increíble debut de Edison Cavani en Boca, que aseguró “Tendría que haber sido capaz de venir antes” y como se prepara de cara al partido del miércoles; la postura de Mauricio Macri de cara a las PASO y que piensa sobre la rivalidad ideológica entre ambos candidatos de Juntos por el Cambio; y las sorprendentes imágenes e hipótesis científicas alrededor de los astros que se apagan por el agotamiento de su propia luz.

En el día de ayer, Coco Sily, luego de su reciente ruptura con Cecilia Caramelito Carrizo, se mostró devastado y aseguró en diálogo con Intrusos: “no voy a negar que en ese tiempo descubrí una persona con la cual pensé que íbamos a tener una relación divina. Pero esto no sucedió”. Así mismo confesó que él está tan sorprendido como todos, sobre todo por la decisión que tomó ella, quien optó por apostar nuevamente a su vínculo amoroso con Damián Giorgiutti, de quien se había separado en diciembre pasado tras 25 años de matrimonio.

“Estamos todos sorprendidos. Ella tomó la decisión, también por su propia realidad, una realidad difícil, con mucho acontecer que le pasó hace muchos años, es absolutamente entendible el proceso que está viviendo con un matrimonio de tantos años”, reconoció Sily.

“Solo le deseo toda la felicidad del mundo. Ella tiene cosas para recomponer y sanar. Ojalá le pase por ella, porque es una mujer increíble... El tiempo lo cura todo”, dijo el humorista, quien a pesar de la ruptura seguirá trabajando codo a codo con su expareja en la radio FM Extra, 107,5, lugar en el cual comenzó su romance hace tan solo unos meses.

Te puede interesar: Coco Sily, devastado por la separación de Cecilia Caramelito Carrizo: “Pensé que íbamos a tener una relación divina”

El miércoles será su gran debut en la Bombonera

El mundo deportivo se mostró de fiesta, y quien fue protagonista también. En este sentido Edison Cavani, que recién se incorporó a Boca Juniors, aseguró en El Canal de Boca que esta oportunidad podría ser una de las mejores en su carrera: “Yo creo que uno de los mejores momentos para mí es el hoy, lo que me pasa y me toca vivir hoy. Uno le da mucho lugar al corazón, que te hace ver lo que estás viviendo. Y repito lo que me toca vivir hoy sinceramente uno no se lo dice en la cabeza, tendría que haber sido antes capaz”.

De esta forma y con mucho compromiso se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su vida deportiva, el debut con el Xeneize en la Bombonera, este miércoles ante Nacional de Uruguay en el duelo revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Esta para mí es una realidad hermosa que me está tocando vivir, siempre desde que me levanto y acueste en mi vida, acá acá daré siempre con la misma intensidad que lo hice siempre desde que soy un futbolista profesional. Me toca vivir una realidad divina y la voy a cuidar para que se pueda lograr cosas y podamos hacer lindos momentos en este club. Ojalá pueda devolverle todo el cariño y vivir lindos momentos, dejemos que pasen las cosas y se pueda dar”, expresó con una sonrisa para concluir y se mostró agradecido con Román Riquelme, a quien le agradeció por confiar en él.

El desacuerdo con el proyecto de Larreta y la no especificación respecto del de Bullrich

En tanto, a días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el ex presidente Mauricio Macri se enorgulleció “del gran crecimiento” de Juntos por el Cambio. Sin embargo expuso que a pesar de que el trabajo es en conjunto y tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta apuestan a un “cambio”, ambos candidatos tienen diferentes formas en el “cómo” llevarlo a cabo.

“Las dos visiones distintas parten de que Patricia cree -y con razón- que hoy tenemos una mayor apertura de la gente al cambio que en el 2015, también Horacio piensa lo mismo, los argentinos están más decididos a apoyar ese cambio en el cual yo creo. Más rápido. Ella cree que con el apoyo de la gente y el mayor peso que hoy tenemos hay que arrancar en un cambio inmediato y profundo. Horacio cree en la misma profundidad pero que necesita una mayoría más amplia donde participen otros protagonistas de la dirigencia. Tengo diferencias con él. Mi experiencia dice que es difícil que aquellos que han sido y siguen siendo responsables de esta decadencia argentina estén dispuestos a colaborar con un cambio que arranca con ellos perdiendo sus privilegios. No podes supeditar el cambio de la Argentina a que ellos estén de acuerdo. No obstante señaló que las de Bullrich y las de la Larreta “son dos visiones honestas”.

Sin embargo, a pesar de la feroz interna que protagonizaron ambos postulantes, Macri pidió que haya unidad después de las Primarias: “Mi foco está puesto en el 14 de agosto, que estemos todos juntos”.

Te puede interesar: Mauricio Macri admitió diferencias con el proyecto de Larreta, pero no explicitó su apoyo a Patricia Bullrich

Para finalizar lo que fue un día de mucho frío, que mantuvo una temperatura de entre 7° y 12 grados, una noticia sobre el sol que impactó al mundo de la ciencia dio la vuelta al mundo, ya que según un estudio realizado a través del Telescopio Espacial James Webb (JWST), caracterizado como el más poderoso del mundo, el sol podría hincharse como una gigante roja dentro de 5.000 años, una fase que pasan todas las estrellas de tamaño similar al sol, cuando agotan su combustible para la fusión nuclear. En ese momento ya no pueden sostenerse contra la fuerza interna de su propia gravedad, su núcleo colapsa y las capas exteriores de la estrella son expulsadas.

“Estamos presenciando los capítulos finales de la vida de una estrella, una vista previa del futuro lejano del sol, y las observaciones de JWST han abierto una nueva ventana para comprender estos impresionantes eventos cósmicos. Podemos usar la Nebulosa del Anillo como nuestro laboratorio para estudiar cómo se forman y evolucionan las nebulosas planetarias”, explicó BarlowMike Barlow, profesor del University College London y codirector científico del Proyecto de Imágenes de la Nebulosa del Anillo JWST.

Seguir leyendo: