“Tendría que haber sido capaz de venir antes”: el discurso de Edinson Cavani a horas de su debut en Boca que causó furor en los hinchas

El delantero uruguayo Edinson Cavani durante su presentación oficial como futbolista de Boca Juniors, este 31 de julio de 2023 en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Los hinchas de Boca Juniors están expectantes para vivir uno de los momentos más importantes de su historia. El reconocido goleador uruguayo Edinson Cavani debutará con el Xeneize en la Bombonera, este miércoles ante Nacional de Uruguay en el duelo revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Te puede interesar: Milagro en el área de Boca: la jugada que desperdició Nacional a metros de la línea de gol

A horas de la presentación, el Matador dialogó con El Canal de Boca y contó sus sensaciones a horas del cruce copero. “Estar viviendo esta experiencia, esta nueva etapa de mi vida, en este mundo que es Boca, la verdad que lo hago con muchas ganas. Tratando de ponerme a tiro con los compañeros y preparame al 100 por cien para estar a full cuando me toque estar”

“¿Para el miércoles? Bien, siempre los primeros días son los que cuestan por los viajes, adaptarse a las cargas y el trabajo que va pidiendo el entrenador. Al mismo tiempo, buscando casas con la familia, todo eso siempre cuesta, pero con toda la voluntad y ganas”, agregó Edinson Cavani, quien reconoció que todavía no pudo encontrar una casa pero que se aloja en un hotel “espectacular”.

Te puede interesar: Así fueron los incidentes con hinchas de Boca en Uruguay: peleas, corridas y balas de goma

El Mundo Boca, como lo afirmó Cavani, es un lugar único. A tal punto que el Matador reconoció que por todo lo que está viviendo desde su llegada le hizo pensar que lo mejor hubiera sido sumarse antes. “Durante la carrera vamos madurando y aprendiendo a disfrutar y asimilar el presente, lo que nos nos toca vivir en este momento. Yo creo que uno de los mejores momentos para mí es el hoy, lo que me pasa y me toca vivir hoy. Uno le da mucho lugar al corazón, que te hace ver lo que estás viviendo. Y repito lo que me toca vivir hoy sinceramente uno no se lo dice en la cabeza, tendría que haber sido antes capaz...”.

Cavani se mostró ilusionado con su debut en Boca

El discurso de Cavani llegó al corazón de los hinchas, que rápidamente lo replicaron en las redes sociales. “Uno va aprendiendo a describir y ver las cosas, hoy uno está en la etapa donde se reconoce un montón de cosas y se disfruta más que en otro momento no lo haces. Das lo mejor y no le das tanto lugar a esos sentimientos de reconocer lo te está tocando vivir. Caes en el momento. Hoy me toca vivir y sentir eso, se te vienen preguntas y cosas la cabeza que uno dice bueno, no podes cancelar y lamentarte, ni reprocharte por lo que ha pasado. Sí lo que se puede hacer es disfrutarlo y meterle todo lo mejor para que las cosas funcionen como Boca, los hinchas, la familia y todos queremos”, detalló.

Te puede interesar: Boca recibió una muy buena noticia y Almirón juega al misterio para la revancha ante Nacional: ¿se viene la dupla Cavani-Benedetto?

A propósito de su arribo, Edi habló de la euforia e ilusión que despertó en los hinchas. “Me ha pasado a mí también eso. Es la realidad, la ilusión esa que siente la gente se transmite porque nosotros vemos a la familia con esa ilusión también. Por todo lo que implica el mundo Boca, es algo especial, un momento muy especial y esa energía, yo creo mucho mucho en eso, se siente y se transmite. Por eso el deseo de querer que las cosas salgan bien, pero no porque a Cavani le vaya bien, sino a toda la gente del club, a los compañeros, a todos. Es un deseo general de todas las cosas. Ahí entra el hecho de la gente, los momentos que aprendes a disfrutar cosas que en otro ni lo vivís. Es un poco esto que me toca vivir hoy, poder disfrutar las cosas y el presente. Viendo toda la ilusión y a los compañeros que se nota que un grupo muy sano, con chicos positivos, alegres, más allá de buenos jugadores, buenos tipos. Me faltará conocerlos, pero deseos que todo funcione yo también lo siento como los hinchas. Ojalá que esto nos ayude a ser más fuertes y podamos vivir lindos momentos”.

El mensaje de Cavani para los hinchas de Boca a horas de su debut

Otras frases del delantero uruguayo:

“Estar acá para mí con esta camiseta la verdad que es algo increíble. Me siento totalmente orgulloso. Espero que pueda hacer las cosas bien, uno tiene que ir y buscar un destino donde a uno lo quieran, y como dije en la conferencia, a mí la gente de Boca me ha demostrado el cariño y ni te digo la confianza de Román (Riquelme), que siempre estuvo en contacto, dejándome tranquilo y estando en contacto demostrándome esa confianza, el momento se dio ahora y habrá que recorrer este camino juntos”

“La familia está muy ilusionada, contenta y feliz, también con el cariño que reciben ellos. Primero del club que desde que llegamos y lo que nos demuestran, el respeto todo lo que nos han dado hasta hoy. Estamos felices todos, deseando que llegue la aventura de los partidos, vivir los momentos que se vienen y lo que nos depara”.

“Charlamos (con Jorge Almirón, el DT). Me ha demostrado su apoyo, su cercanía, todo el mundo desde que salí del aeropuerto hasta el día a día hoy cuando me toca ir al entrenamiento. Cruzarme con la gente del club, sin palabras. Me demuestran esa cercanía que para nosotros que venimos de afuera se agradece, porque todos los cambios son difíciles de afirmarse. Llegar a un lugar y cuando tenés la cercanía de compañeros, de los que trabajan en el club, el entrenador y demás, se te hace todo mucho más fácil”.

“Esta para mí es una realidad hermosa que me está tocando vivir, siempre desde que me levanto y acueste en mi vida, acá acá daré siempre con la misma intensidad que lo hice siempre desde que soy un futbolista profesional. Me toca vivir una realidad divina y la voy a cuidar para que se pueda lograr cosas y podamos hacer lindos momentos en este club. Ojalá pueda devolverle todo el cariño y vivir lindos momentos, dejemos que pasen las cosas y se pueda dar”.

Seguir leyendo: