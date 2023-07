Pasó en la TV: del abrazo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis tras el triunfo de River al mensaje de Wanda a la mamá de L-Gante

Resumen de la TV 15 de julio

El deporte, la política y el mundo del espectáculo dejaron algunos de los momentos más destacados de la TV durante el sábado 15 de julio. Entre ellos, el nuevo título de River Plate, las proyecciones de un dirigente de Juntos por el Cambio ante un posible gobierno de Patricia Bullrich, una revelación de la mamá de L-Gante sobre lo que le habría dicho Wanda Nara tras la detención del cantante, la preocupación por la salud del periodista Guillermo Britos, el llanto de Fátima Flores por su separación y mucho más.

A pocas horas de que finalice la jornada, River Plate venció 3 a 1 a Estudiantes y se consagró campeón de la Liga Profesional. De esta manera, el Estadio Monumental vibró y la fiesta predominó en Núñez con un equipo que deslumbró a los hinchas para alzarse con la corona local del fútbol argentino en el semestre inicial de Martín Demichelis al mando del plantel.

Demichelis tras la victoria de River en el Monumental

Entre los festejos, Demichelis estuvo acompañado por su familia. “Sin mi mujer hubiese sido imposible estar fuerte para ser lo que significa ser el DT de River”, dijo. El conmovedor abrazo entre él y Evangelina Anderson quedó registrado por las cámaras de televisión de ESPN mientras en el estadio se celebraba el nuevo título.

En medio de una fuerte interna dentro de Juntos por el Cambio, el diputado de la oposición Juan Manuel López habló sobre los dirigentes que se enfrentarán en una interna el próximo 13 de agosto en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En ese sentido, se diferenció de las ideas impulsadas por Bullrich y, por el contrario, halagó el equipo que presenta Horacio Rodríguez Larreta, puesto que consideró que tiene algunos conceptos “muy claros”.

De esta manera, analizó: “Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de El Reino, que es un delirio” y agregó: “Un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001″. En un intento de revertir sus dichos, López aclaró: “Patricia es mucho más lúcida que De la Rúa”, de acuerdo con sus declaraciones en un diálogo con Iván Shagrosky al aire de Radio Con Vos.

Patricia Bullrich es precandidata del PRO a precandidata. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Lejos de la política, uno de los temas que generó conmoción durante la última semana fue el estado de salud del periodista Guillermo Britos, quien repentinamente fue hospitalizado por presentar una neumonía bilateral con falla multiorgánica, razón por la cual debió ser sedado e ingresado en terapia intensiva con respirador artificial. En las últimas horas del sábado, se conoció que su estado pasó a ser crítico. En el programa “La Tarde del Nueve”, Tomás Dente y Pía Slapka dieron más precisiones sobre su estado de salud y se refirieron a él como “un gran tipo”.

Luego de que se conocieran imágenes de L-Gante esposado, la madre de Elián Valenzuela reveló en el programa “Secretos Verdaderos” de América qué le dijo Wanda Nara tras la detención del cantante de cumbia 420.

L-Gante fue detenido luego de haber sido denunciado por amenazas y privación de la libertad

Por otro lado, Fátima Flores también fue una de las protagonistas de los momentos más destacados de la TV, puesto que expresó su tristeza después de su separación de Norberto Marcos, con quien estuvo en pareja durante 22 años.

Fátima se emocionó hasta las lágrimas y explicó qué es lo que la angustia tanto. “Decidí viajar porque no me sentía nada bien. Cuando vuelvo a tocar el tema, siento que no lo superé”, confesó conmovida a LAM.

Ana María Picchio, por su parte, manifestó su tristeza por la situación de Antonio Gasalla en un diálogo con “Implacables” (El Nueve). “Yo lo siento mucho porque Antonio ha hecho tanto por el pueblo argentino por hacer sonreír e imaginar a la gente”, sostuvo y contó: “Trabajé con él y él hacía todas las noches un hecho artístico”.

