13 frases de Demichelis: la emotiva historia de su camiseta en los festejos, abrazo con Evangelina Anderson y sensible diálogo con Astrada

River Plate se consagró campeón de la Liga Profesional después de exhibir una gran actuación en la victoria 3-1 ante Estudiantes. El Estadio Monumental vibró y la fiesta predominó en Núñez con un equipo que deslumbró a los hinchas para alzarse con la corona local del fútbol argentino en el semestre inicial de Martín Demichelis al mando del plantel. En plena celebración, el padre de la criatura ofreció su testimonio y dejó muchas frases resonantes tras lograr su primer título en el Millonario.

En charla con ESPN Premium, el entrenador fue consultado por la primera imagen que se le vino a la cabeza luego del pitazo de Andrés Merlos y no pudo contener las lágrimas: “Sin duda que la de mis viejos. De DT algún día mi papá antes de irse me dijo: ‘Sé que serás un gran entrenador y ojalá te pueda acompañar‘. No lo tengo, pero se que apoya desde algún lado. Mi familia, mis amigos, Justiniano Posse (su ciudad natal), espero poder ir pronto para allá para comer un asado, a los hinchas de River”.

También hubo lugar para recordar a Margarita, su madre, quien falleció cuando él tenía 14 años. Un recuerdo los unió para toda la vida, ya que Micho utilizó una camiseta en un encuentro con la Primera de la Banda que tenía impreso el nombre de ella con motivo del día de la madre: “River nos regaló el momento de poder jugar con el nombre de ellas. Yo ya no la tenía y para mí fue la única camiseta que tengo encuadrada en mi casa. Hoy, mi hermana desarmó el cuadro y me la trajo. Y acá la tengo”. Acto seguido, descubrió la preciada prenda, que llevaba por debajo de la casaca Riverplatense.

Otro de los grandes bastiones del director técnico con pasado en el Bayern Múnich fue su esposa, Evangelina Anderson. Luego de una mudanza sorpresiva a la Argentina, manifestó la importancia de tenerla en su vida. “Sin mi mujer hubiese sido imposible estar fuerte para ser lo que significa ser el DT de River. Es muy agotador el día a día. Lo pude disfrutar y siempre tuve las energías de levantarme e ir al River Camp o para estar fuerte en los momentos difíciles. Hubo momentos muy difíciles por algunos partidos que perdimos”, declaró.

A continuación, se refirió a los sacrificios que realiza de manera cotidiana y le agradeció todo el apoyo a nivel familiar: “Mi mujer sabe de mi esfuerzo y las noches sin dormir. Me aguanta todo. Aparezco poco en casa y cuando lo hago sigo con la computadora. Duermo poco. Y hasta el día de hoy... Hemos cambiado de casa y de colegio. Todavía nos estamos acomodando y ella se encarga de todo”.

Por otro lado, se refirió a una desconocida cábala con su hijo Bastian, que nació en el partido que ganó su equipo por 2-1 ante Argentinos: “Disfruto ser alcanzapelotas en todos los encuentros. En principio, nació por un partido. Después, me dijo: ‘Papá, no me sacás más’. De momento, estará ahí y disfrutará un poco más. Después, le tocará dejarle el lugar a otro chico”.

* El cruce de Leo Astrada con Martín Demichelis

Otro de los momentos más emocionantes se dio cuando dialogó junto a Leonardo Astrada en referencia al festejo por el título del Clausura 2003. Su interlocutor atravesaba un momento muy traumático por el secuestro de su padre cuando el 6 de julio de ese año asistió a los festejos en el Monumental: “Me acuerdo cuando Leo apareció en la vuelta olímpica en un momento difícil después de tantos días de no ir al entrenamiento por lo que había pasado con el padre. La gente no sabía que había venido en esa vuelta olímpica y cuando lo veían se largaban a llorar. Ese fue uno de los momentos que más me marcaron en esta institución”. “Me hacés llorar Micho”, atinó a comentar el ídolo de la afición.

“A lo mejor no te dabas cuenta. Ni nosotros sabíamos que ibas a aparecer... La gente se quería tirar al campo. Siempre digo que los grandes me marcaron el camino cuando llegué al primer equipo y vos eras uno de esos. Ese momento me marcó y te lo quería hacer saber”, continuó el ex jugador del Málaga. Luego de escuchar los halagos de Astrada para con su persona, concluyó: “Te lo agradezco mucho Leo. Te quiero mucho y te aprecio muchísimo”.

MÁS FRASES DE MARTÍN DEMICHELIS TRAS EL TÍTULO DE RIVER PLATE

La celebración por la Liga Profesional: “Este festejo representa el trabajo de tanta gente y el merecimiento de tantas cosas. Esto no es del cuerpo técnico o de los jugadores, es de todos. El Mundo River está feliz y me alegró haber sido parte de este granito de arena que apuntamos a la institución con una historia muy enriquecedora y de muchos títulos. Estoy emocionado y feliz. Hoy fuimos, sobre todo en el primer tiempo, la demostración de por qué fuimos campeones. Me sentí muy representado de verlo jugar al equipo. Salimos campeones a lo River. Estoy inmesamente feliz. Tengo palabras de agradecimiento en mucha gente que confió en mí. Desde los jugadores a los utileros”.

La confianza para plasmar su idea original: “Estaba convencido que lo podíamos hacer de la manera que le gusta al hincha de River. Los jugadores captaron la idea enseguida y se divirtieron en los entrenamientos y en los partidos. Hemos tenido partidos malos, pero fuimos justos vencedores a lo largo del torneo. Me siento orgulloso de haber sido parte de este plantel”.

La gran actuación ante Estudiantes: “Creo que los entrenadores tenemos que tener bien definidos los principios. Después, hay sistemas que se acomodan a cada uno de los principios. Yo los tengo bien claros, después pueden salir bien o no. Pero me gusta que sea como marca la historia de River y si hoy había una manera para cerrar el campeonato era como se jugó en el primer tiempo”.

Los fanáticos corearon su nombre: “Es inolvidable. No me hubiese cambiado nada si no lo hacían. Me emocionó. Luego de los años de los que viene River, donde Marcelo (Gallardo) se convirtió en un prócer de manera merecida, no era fácil para los hinchas que una persona aparezca después de 20 años sin estar en el país”.

El partido ante Talleres por Copa Argentina: “Hay que disfrutar porque los torneos largos no son fáciles. Después, vendrá el tiempo para recuperar y hacer un gran partido el jueves”.

