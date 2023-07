Pasó en la TV: el nuevo billete de $1000, la llegada de Messi al Inter Miami y la angustia de Andrés Nara

Resumen de la TV 14 de julio

Estos fueron los momentos más destacados de la TV del último día de la semana, en el que se conoció la nueva familia de billetes de $1000; otros de los protagonistas fueron Horacio Rodríguez Larreta, con sus propuestas para bajar la inflación; Lionel Messi tras su llegada al Inter Miami; Andrés Nara y su angustia por la salud de su hija Wanda; y el cantante L-Gante, que llegó esposado a una de las audiencias de la causa que recae en su contra.

Además, el viernes 14 de julio Verónica Ojeda se cruzó con Marcelo D’Alessandro, creció la preocupación por la salud del periodista Guillermo Barrios, un niño fanático de River se emocionó al saber que podrá cumplir su sueño de ver su equipo por primera vez, el “Pollo” Álvarez se despidió de “Nosotros a la Mañana”, Óscar Ruggeri pateó a Sebastián Vignolo en un partido amistoso en el Predio de Ezeiza y Romina Uhrig reveló que atraviesa una crisis en su relación con Walter Festa.

De cara a las PASO, Rodríguez Larreta presentó sus propuestas para “ponerle fin a la inflación” en el supermercado El Económico, de la localidad bonaerense de Morón. “Este gobierno lanzó el control de precios hace un año y medio. Dijimos que la historia de Argentina demostraba que no funcionó”, aseguró el precandidato a Presidente.

Algunas de las medidas que adelantó son las siguientes: “Corregir el déficit fiscal para ordenar las cuentas”; “lograr la estabilidad monetaria y cambiaria”; reducir los impuestos ante “la enorme carga impositiva” en la economía; y “recuperar el poder adquisitivo”.

Horacio Rodríguez Larreta durante la presentación de sus propuestas de campaña en materia económica

En paralelo a las propuestas de campaña de Larreta, el Gobierno nacional presentó la nueva familia de billetes de $1000, que llevará la imagen de San Martín. Será distribuido progresivamente a través de la red de sucursales bancarias a todo el país.

A más de 7 mil kilómetros de distancia, Lionel Messi llegó al Inter Miami y su presencia aumentó la emoción por la presentación del capitán de la selección argentina en un evento multitudinario con sede en el DRV PNK Stadium.

Te puede interesar: Cómo ver la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami

Por otro lado, luego de que Wanda Nara haya tenido que ser atendida de urgencia por un fuerte dolor abdominal, su padre no soportó y expresó su angustia en el programa “Nosotros a la Mañana”. “Puede ser que no tengamos una charla fluida, pero me merezco saber de su salud”, expresó Andrés Nara y reconoció angustiado: “Viví una tarde horrible escuchando en los medios que se especulaba con que su cuadro es grave”.

Wanda Nara fue internada en la noche del jueves; tiempo después, los médicos le dieron el alta. De igual forma, poco se sabe de su estado de salud

En ese sentido, también se dio a conocer el complejo cuadro de salud que atraviesa el periodista Guillermo Barrios, quien fue internado de urgencia en el Sanatorio Finochietto por presentar una neumonía con falla multiorgánica, por lo que permanece sedado y con respirador. “Todo mi amor para vos Guille, te esperamos y todo Gossip en Net reza por vos”, manifestó Pilar Smith.

Otro de los momentos más destacados de la TV fue la imagen del momento en el que Elián Valenzuela, alias “L-Gante”, llegó esposado a la fiscalía de General Rodríguez desde la DDI de Quilmes, donde se encuentra privado de su libertad. Allí se presentó ante el juez en la causa por el robo de un teléfono celular.

Se lo acusa por privación ilegal de la libertad, amenazas y tenencia de estupefacientes. (Foto: RS Fotos/Grosby Group)

En el mundo del espectáculo, la exmujer de Diego Armando Maradona Verónica Ojeda se cruzó en vivo con el abogado Marcelo DÁlessandro, representante legal de Matías Morla en la investigación por la muerte del astro argentino. “No quiero hablar de ese hombre, no me interesa”, dijo Ojeda al aire de LAM a lo que el letrado respondió: “Estamos enfrentados judicialmente y ella perdió. Está enojada y es comprensible. Perdió con todas las denuncias que hizo”. La tensión comenzó a crecer. Mientras Verónica lo tildaba de “payaso”, D’Alessandro le sugería que vea las notificaciones judiciales e, incluso, la acusó de usar un auto oficial. Todo terminó cuando la mujer se cansó y le pidió a Ángel de Brito poner fin a la conversación.

Por otra parte, la exparticipante de Gran Hermano (GH) Romina Uhrig confesó que atraviesa una crisis con su pareja el ex intendente Walter Festa. “Estoy en un impasse en la relación”, reveló en una entrevista con “Intrusos” (América).

La exdiputada regresó con su antigua pareja luego de salir de la casa de GH

Más allá de los cruces y las revelaciones en vivo, un emotivo momento se vivió al aire “Nosotros a la Mañana” con la despedida de el “Pollo” Álvarez, quien tras cuatro años dejó la conducción del ciclo para iniciar una nueva etapa en su carrera. “Primero les agradezco a mis compañeros que se emocionen porque los quiero mucho. Los veo a todos llorando y me emociona. Este es un programa de tele y la vida va para otro lado. Nosotros lo vivimos mucho como ustedes con su trabajo”, dijo el presentador, muy conmovido.

En el mundo del deporte, otro conmovedor momento quedó registrado por las cámaras de televisión cuando un niño se enteró que la Fundación River le dio las entradas para que pueda ver su club favorito por primera vez. El menor rompió en llanto y expresó: “Siempre yo pedía en mi cumpleaños venir a la cancha, no pedía ningún regalo”.

Por último, la dura patada de Ruggeri a Vignolo durante un partido de fútbol del que participaron los integrantes del programa de ESPN en el Predio de Ezeiza dio de qué hablar. Como de costumbre, Ruggeri se desquitó con un patadón contra un rival. En esta ocasión fue el periodista Pollo Vignolo quien quedó desparramado por el piso tras la durísima entrada de su compañero de show.

Seguir leyendo: