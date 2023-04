Cómo funcionarán los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires durante Semana Santa

Durante este jueves, los subtes funcionarán con esquema de sábados (NA)

Este jueves 6 y viernes 7 inicia el feriado de Semana Santa que se extenderá hasta el domingo 9, cuando se celebre la Pascua. Debido al fin de semana largo de Semana Santa, todos los servicios porteños se verán afectados.

Por esto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó cuál es el cronograma a tener en cuenta.

Así funcionarán los servicios en la ciudad

-Hospitales: funcionarán las guardias, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia. A su vez, los vacunatorios COVID-19 (Club San Lorenzo, Centro Islámico, Aristóbulo del Valle y Museo de Arte Español Enrique Larreta) abrirán con esquema de fin de semana.

-Todas las escuelas estarán cerradas.

Cementerio de la Recoleta

-Cementerios: las inhumaciones en los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán de 7.30 a 14.00; el último trámite se recepcionará a las 13.00 y a las 13.30 se iniciará la última inhumación.

-Todas las dependencias de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas estarán cerradas.

-Las sedes Comunales permanecerán cerradas.

-Los Registros Civiles estarán todos cerrados y sólo funcionará la guardia de defunciones de 8 a 12.30.

-La recolección de residuos funcionará de manera habitual.

-Estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido hacerlo durante los días hábiles de 7.00 a 21.00. En cambio, no se permitirá estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas.

-El estacionamiento medido tendrá vigencia durante el jueves, pero no el viernes.

Los subtes y premetro funcionarán con horario de sábado durante este jueves, es decir de 6.00 hasta las 23 o medianoche, según corresponda el horario del último tren de cada línea (Télam)

-En las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales como en el caso de cajones de carga y descarga, seguirá rigiendo la prohibición durante las 24 horas. Además, no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal. Más información: http://estacionamiento.gob.ar/

-Subtes y premetro: el jueves el servicio funcionará con horario de sábado, es decir de 6.00 hasta las 23 o medianoche, según corresponda el horario del último tren de cada línea. En cambio, el viernes el servicio funcionará con horario de domingo o feriado, es decir de 8 a 22.00 o 22.30, según corresponda el horario del último tren de cada línea. A su vez, el jueves el premetro funcionará entre las 6.00 a 21.00/21.30; y el viernes de 8 a 21.00/21.30.

La línea A, que une Plaza de Mayo y San Pedrito, no brindará servicio por obras de infraestructura.

-Los colectivos funcionarán este jueves con cronograma de sábado, es decir desde las 6.00 hasta la medianoche.

-Los trenes del área metropolitana funcionarán el viernes 7 de abril con cronograma de día domingo/feriado mientras que el jueves funcionará con horarios de sábados. La línea Roca con sentido a Once no se detendrán en la estación Ramos Mejía por la obra de construcción de puentes modulares de 11.00 a 13.00; los trenes Mitre no funcionan con destino a Retiro, por la obra del nuevo ingreso de trenes. Sólo circulan desde y hacia 3 de Febrero.

Podrán utilizarse las ecobicis

-El servicio de Ecobici podrá usarse de manera recreativa (por un valor de $180) durante 30 minutos y en caso de alquilarla todos los días durante una hora, el valor es de $390 (6 viajes diarios de hasta 60 minutos).

El servicio intensivo corresponde hasta seis viajes diarios de hasta 60 minutos y su valor es de $390 mientras que el mensual ($1.785) comprende hasta seis viajes de 60 minutos al día durante un mes y el anual, con un costo de $15.285, hasta 6 viajes de 60 minutos al día durante un año.

Los turistas extranjeros que deseen realizar hasta seis viajes de hasta una hora deberán abonar hasta $2.250 por día, en caso de hacer por tres días, el costo es de $4.900 y corresponde a viajes ilimitados de hasta 120 minutos, durante 72 horas.

Si opta por alquilar las bicicletas durante siete días, por $5.900 accede a viajes ilimitados de hasta 120 minutos. En caso de necesitar hace un viaje único de hasta minutos, el costo de es 700 pesos.

En estos casos, el jueves, a diferencia del viernes, también estará disponible el pase básico, con cuatro viajes gratis de hasta 30 minutos.

Autopista Buenos Aires La Plata (Aubasa)

-Los peajes funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11.00 a 15.00 horas, sentido Provincia, y de 17.00 a 21.00 horas, sentido Centro.

-La sede Roca para todos los trámites para la licencias para conducir estará cerrada.

-La pista de aprendizaje estará abierta y funcionará normalmente. Para poder utilizar el espacio de forma segura y responsable es necesario sacar turno con anticipación en https://www.buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/practicas-de-manejo.

-Las siete plantas para la Verificación Técnica Vehicular permanecerán abiertas el jueves y cerradas el viernes.

-La Dirección General de Infracciones permanecerá cerrada.

-Todas las estaciones de la Policía y Bomberos de la Ciudad además de Emergencias, línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias y la Línea 103 trabajarán con guardias activas las 24 horas.

El Jardín Botánico Carlos Thays estará abierto de 9.30 a 19 horas; el Ecoparque, de 11.00 a 18.00 horas; la Reserva Ecológica Costanera Sur, de 8 a 18 horas y la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte, de 9 a 18 horas

En el caso de los parques, el Jardín Botánico Carlos Thays estará abierto de 9.30 a 19 horas; el Ecoparque, de 11.00 a 18.00 horas; la Reserva Ecológica Costanera Sur, de 8 a 18 horas y la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte, de 9 a 18 horas.

Además, los museos abrirán de 11 a 20 horas el jueves, y estarán cerrados el viernes. Para más información: http://www.buenosaires.gob.ar/museos.

Las bibliotecas públicas, (a excepción de Casa de la Lectura y Parque de la Estación, abiertas de 10 a 20 horas) estarán cerradas.

En tanto, los teatros dependientes del GCBA mantendrán distinto cronograma: el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín estarán cerrados; el Centro Cultural 25 de Mayo permanecerá abierto.

El Centro Cultural Recoleta estará cerrado el jueves y abierto de 11.15 a 22 horas el viernes mientras que el Teatro Colón y Colón Fábrica estarán abiertos de 12 a 18 horas con visitas guiadas. La Usina del Arte estará abierta de 11 a 20 horas.

