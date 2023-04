Caso Arcoíris: 5 años de batalla judicial y una nena de 7 años rehén de denuncias de abuso sexual que fueron desestimadas

En Buenos Aires, la mamá de Arcoíris, Delfina Zarranz, cuenta con un importante apoyo del gobierno nacional, de colectivos feministas y de organizaciones políticas y sociales

El padre y la madre de Arcoíris, nombre ficticio de una nena riojana que hoy tiene 7 años, se separaron cuando ella era muy pequeña. La menor siempre vivió con su mamá, Delfina Silva Zarranz; y su papá, Matías Vergara, solo la veía dos horas, dos veces por semana. Al cumplir los 2 años, la mujer denunció al abuelo paterno por “abusador” y a su ex por “entregador”.

Vergara, por su parte, también acudió a la justicia para informar sobre la negativa de Zarranz de permitirle ver a su hija ya que no había ningún prueba que acreditara sus acusaciones.

Como todos fallos de la justicia de La Rioja fueron adversos para la madre, en junio del año pasado, la mujer se trasladó con la menor a Buenos Aires para solicitar la intervención del gobierno nacional, y ello a pesar de que cuando la situación de un menor está judicializada, como era el caso, un progenitor no puede mudarse de jurisdicción sin autorización. Aun así, la mujer consiguió un gran apoyo de distintos colectivos feministas y organizaciones políticas y sociales.

Sin embargo, un reciente fallo de la Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que la justicia de esa jurisdicción es incompetente para abordar el caso y ordenó que Arcoíris sea restituída a La Rioja.

Arcoíris junto a su papá, Matías Vergara

Un drama que lleva casi 5 años en la justicia

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal de La Rioja se radicaron 29 denuncias cruzadas por parte de ambos progenitores, que van desde el abuso sexual y el impedimento de contacto hasta actos de desobediencia y lesiones leves. Cada una de ellas fue evaluada por los fiscales correspondientes.

En relación a las dos denuncias sobre abuso sexual contra el abuelo paterno de la niña, realizadas en 2018, la jueza Jésica Díaz Marano, titular del Juzgado Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°1, dictó el sobreseímiento de José Vergara en virtud de las declaraciones de la niña en Cámara Gesell, el informe del laboratorio genético (ADN), y el protocolo de ASI (Abuso Sexual Infantil), que determinaron que no existió abuso en contra de la menor.

El abuelo paterno de Arcoíris, acusado de abusar sexualmente de la nena, fue sobreseído

Actualmente, Matías Vergara no tiene causas en su contra y Delfina Zarranz está siendo investigada en 7 causas por desobediencia a la autoridad, presuntas lesiones leves contra su hija e impedimento de contacto, sobre todo en lo que respecta a la revinculación con su hija.

El caso Arcoíris se hizo muy mediático en La Rioja y cobró notoriedad nacional cuando Delfina se trasladó con su hija a la Ciudad de Buenos Aires para someterse a un tratamiento médico y nunca más volvió su provincia.

En esta jurisdicción y, tras escuchar nuevos relatos de su hija (que dijo que su padre había amenazado con matar a su mamá porque no lo dejaba verse con ella), la mujer radicó una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica. Allí también aseguró ser víctima de una “persistente persecución judicial” ya que el abuelo paterno de Arcoíris es Jefe de Despacho de la Secretaría de Justicia de la provincia de La Rioja.

En este contexto, abogadas porteñas, referentes del movimiento de mujeres, el colectivo de Actrices Argentinas, organizaciones sociales y políticas y profesionales especializados en abuso infantil mostraron un fuerte apoyo a Zarranz y brindaron una conferencia al respecto.

La mamá de Arcoíris reclamando por los derechos de su hija frente a la Casa Rosada

“La justicia aparta a la nena de la mamá tildándola de obstructora del vínculo paterno filial(…) La justicia aplica el síndrome de alienación parental que quiere hacer creer que las madres les han lavado el cerebro para que sus hijos manifiesten situaciones que no son reales”, remarcó la abogada Giselle Videla, que integra el Equipo de Justicia por Arcoíris en CABA.

Incluso, señaló que “en La Rioja no se le garantizaron las medidas para proteger la integridad emocional, física y sexual de la niña”; y que Zarranz siempre estuvo a derecho y a disposición de la Justicia”.

Sin embargo, el abogado defensor del papá de Arcoíris, Emilio Pagotto, aseguró a Infobae que “como ella no se presentó en ninguna de las cuatro indagatorias a las que fue citada por desobediencia a la autoridad e impedimento de contacto agravado por haber trasladado a la niña de manera ilegítima a un centro de vida distinto, la justicia de La Rioja estableció que se encontraba en rebeldía y dispuso su captura nacional”.

Mientras Arcoíris y su mamá estaban en Buenos Aires, la jueza riojana de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Carla Menem, ordenó revincular a la niña con su progenitor y solicitó al Juzgado N° 106 de CABA “la colaboración para informar el domicilio” de Arcoíris. En ese sentido, ofició a la Policía de la Ciudad y a la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, para el cumplimiento de tal fin.

Flyer de la convocatoria en redes para impedir la restitución a La Rioja de Arcoíris

Pero nada de eso ocurrió y todo terminó en un gran escándalo e incidentes cuando en febrero de este año los efectivos policiales fueron a allanar la casa donde ambas viven en Almagro y los distintos colectivos feministas que las apoyan lo impidieron.

Días después, el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°2 de La Rioja estableció la prisión domiciliaria de Zarranz y el 17 de marzo la extendió por 30 días más.

Actualmente, la mamá de Arcoíris cuenta con el apoyo de organismos de derechos humanos -como ANDHES, CELS-, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Todos coinciden en que “los juzgados intervinientes en las causas donde se denuncia abuso sexual fueron resueltas con faltas de mérito y sobreseimientos con una arbitrariedad inaceptable, en flagrante incumplimiento de los deberes a su cargo”.

Infobae intentó comunicarse con la funcionaria Graham para que explique su injerencia en el caso ya que fue denunciada el abogado Carlos Zapata -que también defiende a la familia paterna junta a Pagotto- por asociación ilícita, encubrimiento agravado y resistencia a la autoridad junto a otros dos funcionarios: Raúl Terrenz, encargado de la parte operativa del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA; y María Elena Nadeo, Directora de Niñez y Género de CABA.

Sin embargo, desde la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes desligaron su responsabilidad en el asunto: “Nosotros no estamos haciendo ningún acompañamiento, lo hace el Consejo de los Derechos del Niño de CABA. Graham conoce el caso, lo seguimos de cerca, pero corresponde que hable el Consejo”.

Ante esta respuesta, el doctor Pagotto dijo que “ese argumento es falso por la justicia prohibió la intervención del Consejo de la Niñez y encima le pidió a Graham que colaborara no solo en la localización de la nena sino también en el operativo para poder restituirla”, algo que todavía no ocurrió.

Ante los psicólogos, Arcoíris aseguró que le gusta acompañar a su papá a jugar al básquet

En tanto, desde el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA le dijeron a este medio que están interviniendo en el caso desde febrero de este año, a raíz de un llamado telefónico recibido el día 21 al servicio de urgencia para alertar sobre el pedido de detención de la madre y la restitución de la niña.

“En paralelo, se comunicó con nosotros la jueza de La Rioja y nos adelantó el oficio. Entonces, un equipo interdisciplinario del Consejo se trasladó hasta el domicilio, donde había una manifestación importante de personas. Ingresamos a la vivienda y se procedió a hacer lo que se hace en estos casos, que es escuchar la voz de la niña y de la mamá. En ese contexto, observamos que no existía una situación de riesgo para la niña. Estaba contenida por la madre y también se encontraba el abuelo materno”, precisó Adriana Barchuck, Directora General del Servicio de Atención Permanente del Consejo, que se negó a hablar de la causa penal.

“Nosotros nos encargamos de escuchar y acompañar a ambas. Elaboramos un informe a pedido de la justicia de CABA y si bien no puedo brindar detalles de lo que nos dijo la nena, lo que le informamos a todos los juzgados intervinientes de La Rioja es que la menor está en una situación de riesgo y que no es aconsejable que sea separada de su mamá”, explicó la funcionaria porteña.

Incluso, desde el Consejo solicitaron que “el pedido de detención contra la progenitora quede en suspenso y que la menor permanezca en el domicilio de CABA hasta tanto se puedan dilucidar esos temas que explicamos ante la justicia”.

“La justicia de La Rioja reconoce, que a priori, el centro de vida de la niña es La Rioja. Pero esto también tiene que poder ser evaluado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ya que la nena ha permanecido durante varios meses en este distrito y asiste al colegio y realiza sus actividades extracurriculares acá”, justificó la mujer al mostrar el apoyo a la mamá. “Nosotros sostenemos que el centro de vida de los chicos es bastante dinámico y no solo refiere al lugar donde nació sino al lugar donde tiene mayor presencia y participación”, agregó.

Con el fin de trascender la grieta que hay en torno al caso Arcoíris y dejar de lado el relato viciado de ambas partes, Infobae tuvo acceso al expediente y a las principales resoluciones judiciales que se emitieron en estos últimos años.

Pericia psicológica de Arcoíris realizada en La Rioja

La evaluación realizada en mayo de 2019 por un cuerpo asesor técnico interdisciplinario de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y De Minas determinó que en los 9 encuentros de revinculación que Arcoíris mantuvo con su papá hubo un “acercamiento positivo y armonioso con comunicación fluida donde se ve una interacción genuina”.

Pericia psicológica de Arcoíris realizada en La Rioja

En la pericia se remarca que “la figura del amor prevalece por sobre las limitaciones de tiempo y espacio” y sostiene que el “el progenitor cuenta con todas las capacidades adecuadas para ejercer la función paterna y compartir la cotidianeidad con su hija”.

Testimonio de la menor en Cámara Gesell

En diciembre de 2020, cuando le preguntaron a Arcoíris si alguna vez había sentido dolor o incomodidad en las zonas íntimas ante una posible vivencia abusiva ella mencionó que sólo en algunas ocasiones al ser higienizada por su mamá. Y detalló: “Siempre como que mi mami viste?... me lava la cola…y a veces cuando me voy al baño me veo rojito…cuando me baño por ejemplo, yo me hago así y tengo rojo acá y me arde”.

Testimonio de la menor en Cámara Gesell

El informe, elaborado a pedido del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°2, sostiene que la nena no mencionó hechos con posible contenido sexual que ella haya vivenciado. Ni de parte de su madre ni de su padre.

Informe psicológico de Delfina Silva Zarranz

La Lic. Leonora Cabral, psicóloga del Cuerpo Asesor Técnico Interdisciplinario Judicial de La Rioja, señaló que la madre de Arcoíris “elude las órdenes judiciales con respecto a su hija” y que “no cree en aquello que se oponga a sus pensamientos por lo tanto reniega de cualquier mandato legal que entorpezca sus decisiones a pesar que la realidad de las cosas materiales indiquen los contrario”.

Informe psicológico de Delfina Silva Zarranz, madre de Arcoíris

La profesional advirtió que “la desconfianza es absoluta y está dispuesta a suprimir el derecho de su hija de su contacto con el padre”.

Régimen de visitas compartido

El 17 de diciembre de 2020, la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas estableció un régimen de visitas compartido y alternado entre los progenitores. La menor tenía que permanecer una semana en el domicilio de cada uno.

La madre de Arcoíris desacreditó una pericia oficial que descartó el abuso sexual

Cuando la doctora Paola Hervaez, que se desempeña en la sección de Medicina Legal de la Policía Técnica Judicial de La Rioja, examinó a Arcoíris ante un pedido de la abogada de la madre, el 21 de abril de 2022, la profesional aseguró que no encontraba signos compatibles con abuso.

La madre de Arcoíris fue denunciada por una perito oficial luego que de la mujer la increpara e insultara por negar la existencia del abuso sexual de la nena

Tras escuchar el resultado de la pericia, Defina enfureció, agredió a la médica, la amenazó, la insultó y la trató de “corrupta”; por lo cual la perito oficial presentó la denuncia pertinente.

Declararon ilegítimo el traslado de Arcoíris a Buenos Aires

En junio de 2022, el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°2 de La Rioja declaró “ilegítimo e ilegal” el traslado de la niña a la Ciudad de Buenos Aires al considerar que afectaba su centro de vida y violaba su derecho de ser escuchada por la autoridad judicial competente.

La justicia de La Rioja declaró ilegítimo el traslado de Arcoíris a Buenos Aires

Incluso, se le solicitó la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Defensora, Marisa Graham, a que indique “cuáles de los derechos de Arcoíris fueron vulnerados y por quién adjuntando las pruebas correspondientes”.

Pericia psicológica de Arcoíris realizada en la Ciudad de Buenos Aires

La evaluación realizada en noviembre de 2022 por la Lic. Marcelo Palacios, del Servicio de Psicología de la Cámara Civil, a raíz de un pedido del Juzgado Civil 106 de CABA, manifestó que la “niña quiere tanto a su madre como a su padre”.

Hizo mención a que su madre es “más tranquila” y su padre es “más movedizo” y que “habla fuerte”. Expuso de manera segura que prefiere que su padre la llame por teléfono, pero “no verlo en persona”. En ningún momento se hizo alusión a situaciones de abuso sexual.

Pericia psicológica de Arcoíris realizada en la Ciudad de Buenos Aires

Además, dijo que la niña relató de manera sonriente que acompañaba a su padre a ver partidos de básquet, que a ambos les gustaba mucho (el progenitor es entrenador de un equipo de básquet). Respecto de sus abuelos paternos expresó que con su abuelo jugaba a las cartas.

La neutralidad del Defensor Público de Menores e Incapaces de CABA

En noviembre de 2022, el Defensor Público de Menores e Incapaces de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Jalil, aseguró que Arcoíris “manifestó el amor tanto hacia su papá como a su mamá, lo que significa que privarla de uno de esos amores, le provocará un daño sustancial”.

El Defensor Público de Menores e Incapaces de CABA también se declaró incompetente en el caso

Por lo tanto, no encontró “ningún elemento o circunstancia de gravedad en el relato de la niña” que amerite legalmente establecer la competencia en CABA.

A raíz de toda la documentación exhibida, que exculpa a la familia paterna, Pagotto está convencido de que “el Poder Judicial de la provincia de La Rioja sufrió una intromisión del gobierno nacional” y que “en Buenos Aires hay una real malicia de afectar a la familia paterna porque no leen el expediente y desoyen el trabajo que viene realizando la justicia riojana desde 2018″.

El abogado también exteriorizó su indignación con aquellas “organizaciones porteñas que aprietan a los jueces riojanos enviándoles mails y acusándolos por falta de perspectiva de género”. Incluso, expresó su malestar contra “las campañas mediáticas a nivel nacional que ridiculizan al sistema judicial riojano” y consideró que “el fanatismo de un sector está interviniendo la justicia de manera violenta”.

Mientras la mamá y el papá de Arcoíris siguen batallando en los tribunales de ambas provincias, la nena no tiene contacto presencial con su progenitor desde hace 9 meses a pesar de que no hay ninguna resolución judicial que lo impida.

