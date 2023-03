¿Por qué nos gustan tanto? - Memes

Son nuestra compañía diaria, es casi lo primero que vemos en nuestro día. Una imagen recurrente en nuestro camino sobre el tema que se puso de moda el día anterior, ese mismo día o que va a cambiar en la próxima hora. No podemos parar de ver y compartir, a veces riendo por un rato largo. Pero, ¿Por qué nos gustan tanto los memes?

El término “meme” fue usado por primera vez por el biólogo evolutivo Richard Dawkins en su libro The Selfish Gene, de 1976. Dawkins lo usó para describir cómo las ideas y comportamientos se propagan y evolucionan a través de la cultura de manera similar a como los genes se propagan y evolucionan a través de la biología. Sin embargo, el término se popularizó en la era de Internet, donde los memes se convirtieron en imágenes, videos y textos virales compartidos en las redes sociales y plataformas de mensajería.

En 1921 una tira cómica de la revista satírica The Judge de la Universidad de Iowa, publicó lo que para muchos es el primer meme: "Cómo crees que lucias cuando han tomado la foto. Cómo realmente lucías"

Tan solo 47 años después, este término terminó abarcando tanto que se convertiría en casi un idioma aparte dentro de las redes sociales, con sus códigos limitados por contextos geográficos, políticos y culturales impulsado por la inmediatez y la viralización.

Es fácil restarle importancia a una imagen con un chiste tonto sobre una situación muy poco relevante y hasta infantil, como por ejemplo una broma sobre el encuentro de 3 tipos de Spidermans de mundos diferentes viéndose por primera vez cara a cara, pero la clave para entender que es lo que nos atrae no se encuentra en lo superficial de la imagen, sino en lo que verdaderamente tiene peso y nos hace felices: el humor.

Un meme esta construido por una parte ya existente (Una imagen, una escena, un dibujo) mezclado con un sentimiento o sensación. En este caso una escena de un antiguo cómic se re interpreta con un sentimiento de complicidad.

“Te ayuda a expresar muchas cosas, podes expresar hasta algo doloroso. Hasta en la tristeza vos podes compartir un meme y encontrar un montón de personas que se ríen de una situación que es negativa y eso es lo lindo”, afirma Juan Etchegaray, director de Grow escuela de marketing digital y creador de contenido.

El concepto es el punto en común, la unión de la sociedad con una imagen con humor. El objetivo de los memes es que sean compartidos. Si estos no se trasladan al celular de un amigo, un compañero de trabajo o un familiar su trayecto queda trunco. El meme se convierte en meme cuando finaliza su camino y genera felicidad en otra persona. Juan Etchegaray lo explica de esta manera: “Nos gustan los memes porque nos gusta compartir cosas, es muy raro que cuando te llegue uno solo lo veas y te rías, necesitas mandárselo a tu amigo, querés agarrar a personas que vos querés mucho y se lo querés mandar para decir: Esto que me hizo bien a mi, quiero que te haga bien a vos.”

Juan Etchegaray es creador de contenido y dirige su propia escuela de creatividad donde aplica memes para enseñar como un nuevo método de educación.

Además, los memes pueden ser una forma de aliviar el estrés y mejorar el estado de ánimo. Un estudio de 2020 publicado en la revista Journal of Medical Internet Research encontró que el consumo de memes se asociaba con una mayor felicidad y una reducción de la ansiedad y la depresión en los participantes. Sobre este aspecto, la psicóloga Sofía Calvo se refiere a este tipo de humor para cambiar el estado de ánimo como una forma de aceptar lo que nos rodea. “Al final puedo no tomarme la vida o esta situación particular como algo tan trágico, sino que le encuentro el humor y eso nos genera una especie de caricia al ego”.

Sofia Calvo afirma que "Nos gustan los memes porque nos hacen sentir mas humanos y cuando nos damos cuenta que no estamos tan solos en esto nos permite aliviar el malestar que nos genera la misma sociedad".

Los memes han conquistado a los humanos por su capacidad para provocar risas, crear un sentido de comunidad a través del humor compartido, permitir la creación de mensajes cortos y fácilmente compartibles que transmiten ideas complejas de manera simple y divertida, y evocar una respuesta emocional. Su adaptabilidad y evolución a lo largo del tiempo han permitido que los memes se conviertan en una forma duradera y efectiva de comunicación y entretenimiento en línea.

Encontramos que es divertido expresarnos a través de estos formatos tan individuales y colectivos la mismo tiempo, solo queda ver de que manera seguirán transformándose para hacernos sentir cada vez mas juntos y felices.

