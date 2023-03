Malestar y desesperación de vecinos de CABA y el GBA que están sin luz desde hace 4 días en medio de un calor agobiante

En Flores, los vecinos llevan 4 días sin luz

En medio de la novena ola de calor del año, casi 40 mil usuarios del área metropolitana continúan sin servicio eléctrico desde el miércoles y el pronóstico indica que, si bien este sábado podrían producirse lluvias aisladas, se espera otro día sofocante.

De acuerdo a la información suministrada por el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) cerca de las 10 de la mañana de hoy aún continuaban sin suministro unos 2.939 usuarios de Edenor y unos 34.388 usuarios de Edesur.

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios porteños más afectados son Mataderos (147 viviendas afectadas), Barracas (145) y Flores (131), que luego del apagón masivo que sufrió casi la mitad del país y afectó a 20 millones de usuarios (a raíz de un incendio que afectó la línea de alta tensión entre las Estaciones Transformadoras de General Rodríguez y el área del Litoral), no volvieron a tener servicio.

Tuit por falta de luz en Versalles

Los vecinos de Flores son los más castigados ya que hace dos semanas habían padecido 4 días de cortes de luz y ahora continúan sin ningún tipo de respuesta por parte de Edesur.

“Primero fue el corte general que padeció la gran mayoría. Cuando se levantaron las térmicas y se restableció el servicio, hubo muchas fases en las que no volvió. En mi edificio, por ejemplo, hay luz en el hall pero en los departamentos no porque son otra fase. A la vista, parece que estamos con energía pero no. Por eso retrasan el arreglo. A nosotros no nos dan pelota”, explicó a Infobae Romina Scalora, que vive en una edificación de 10 pisos sobre la avenida Alberdi y la calle Bonorino. “En el edificio de al lado hay solo tres pisos con luz y el resto no tiene”, agregó.

“Llamás a Edesur y no te atienden. Ni siquiera levantan el teléfono, no te contestan. Estamos igual desde el miércoles”, aseguró Romina. “Hay gente adulta que vive en los dos últimos pisos y quedó prácticamente encerrada. Están orinando sobre su propio orín porque ni siquiera hay agua”, se indignó la joven, quien relató que sus familiares vienen a diario para traerles comida y bebida.

Vecinos cortaban esta mañana la avenida Alberdi y Bonorino, en Flores, por falta de luz

Si bien Romina contó que ella pudo hospedarse en la casa de su mamá, hay otros que no tienen esa opción y hay muchos matrimonios con niños. “Un vecino estaba viendo la posibilidad de irse a un hotel. El problema es que nuestro corte ni siquiera figura en la página del ENRE porque al ser algo escalonado y no en toda la zona, figura como reparado”, resaltó. “Si no especifican en la página que el corte es de larga duración no mandan ninguna cuadrilla”, dijo más allá de que los vecinos se la pasan haciendo denuncias.

“Lo peor de todo es que ayer una persona del consorcio del edificio pudo hablar con alguien de Edesur y le dijo que, mínimo, tenemos tres días más de cortes. Esto ya no da para más”, relató enfurecida. “Ya no sabemos qué más hacer y a quién recurrir. Ahora vamos a volver a cortar Alberdi para visibilizar nuestro reclamo. Y si no aparece nadie vamos a ir hoy hasta la sede de Alberdi y Lacarra. El ánimo es romper todo”, admitió Romina, quien estos días perdió $30 mil por los alimentos que tuvo que tirar de su heladera.

En Villa Crespo la situación también es desesperante. Juan C., que vive sobre la calle Gurruchaga -entre Vera y Velasco- están sin luz desde el miércoles a las 16.30 horas. “Llevamos más de 60 horas sin luz. Desde Edesur nos dicen que están trabajando y que en unas horas vuelve. Siempre imprecisos”, señaló a Infobae.

Tuit por falta de luz en Villa Crespo

“Estamos viviendo a oscuras y volviendo a la vida de nuestros antepasados. Yendo a buscar agua, bañándonos con trapos y ayudando a vecinos mayores de edad a subir y bajar escaleras. Vivo en un edificio de 8 pisos con 36 departamentos”, relató Juan sobre los inconvenientes diarios que deben superar en medio de un calor agobiante.

“Todavía seguimos en la casa. Tenemos perros y no es fácil encontrar lugar. Además, que sean imprecisos con las respuestas y que te digan que el problema se soluciona en pocas horas hace que no puedas planificar qué hacer”, explicó.

“Aguantamos como podemos. Vamos a cargar los teléfonos a un bar y buscamos agua constantemente en planta baja. Tampoco podemos cocinar, vivimos a puro delivery”, describió acerca de su nueva rutina forzosa. “Vivimos con perros y parecen ser los que más sufren. Todo el tiempo agitados. Nosotros estamos a cada rato con abanicos y pulverizador de agua. Y de vez en cuando vamos a algún café con aire acondicionado un rato o bajamos al palier que todavía se mantiene fresco”, agregó Juan.

Vecinos hacen piquetes y protestan porque llevan 3 días sin luz en Quilmes

En el conurbano bonaerense, el partido más afectado es Quilmes; con 10.235 cortes activos que hicieron que los vecinos se congregaran ayer a la tarde en varios puntos del municipio para visibilizar su reclamo.

En avenida Calchaquí y la calle Uruguay, los damnificados interrumpieron el tránsito y quemaron neumáticos, mientras que en Brandsen y Mitre los comerciantes hicieron un piquete debido a las pérdidas económicas que les provocó el corte de la cadena de frío para almacenar sus productos

De acuerdo a la información que les brindó Edesur, en esa zona se quemó un cable en la subestación que se encuentra en la calle Alvear casi 25 de Mayo que todavía no pudo ser reparado.

Tuit por falta de luz en Quilmes

“Llevamos 56 horas sin luz y sin agua. Es la tercera noche que no se va a poder dormir. son unos hdps”, tuiteó furiosa Micalea mientras se multiplican las quejas en las redes sociales. “Acá en San Francisco Solano, Quilmes 65 horas sin luz y nadie te da una respuesta”, se indignó Gustavo. Los videos de las expresiones de furia popular también inundaron Twitter.

La gente, en medio de la desesperación, sale a las calles con cacerolas y redoblantes, dispara las alarmas de las casas y tocan las bocinas de los autos. Hacen todo lo que esté a su alcance para que alguien escuche el masivo reclamo, que aún sigue sin resolverse.

