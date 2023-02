Estudia diseño gráfico y creó estampillas con iconografía popular: “Hay una fiebre generalizada por mis stickers”

Pilar Veiga y una de sus primeras estampillas, con la imagen de Eva Perón con el Collar de la Orden del Libertador San Martín, algo de lo que no existen fotos (Fotos Gentileza de Pilar Dibujito)

La estudiante de Diseño gráfico Pilar Veiga no puede creer que su producción de estampillas con iconografía popular argentina (Charly García, Evita, Diego Maradona, Messi), vuele de sus manos en cuestión de minutos. Empezó tímidamente, hasta ahora trabajando sola, pero por la cantidad de pedidos, tiene claro que llegó el momento de delegar y crecer.

Pilar nació en La Plata, vive desde los 17 en Capital y tiene 22 años. Está en cuarto año de la carrera de Diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires., donde ya fue ayudante de cátedra durante dos años.

Fue en su cuenta de Twitter @Pilardibujito donde mostró su serie de dibujos y los motivos que la llevaron a crearla. “Todo empezó cuando, de casualidad, encontré una colección de estampillas en la casa de mi abuela. Las empecé a escanear y me obsesioné con la cantidad de detalles que tenían. Por esos días no podía parar de escuchar al Polaco Goyeneche, y casi sin pensarlo, empecé la serie con esta primera ilustración (usando de referencia una estampilla de correos de Chile). Fue entonces que pensé en comenzar la serie y tomar como tópico Argentina, mi país. ¿Y quién más icónica que Eva para empezar?”, escribió.

Viejas estampillas atesoradas por Pilar Veiga, con iconografía peronista que la deslumbraron

En diálogo con Infobae, Pilar contó que desde un principio las estampillas y el mundo de la filatelia le encantaron por el nivel de detalle, y toda la técnica que involucran que “es tremenda”. Además del tesoro que conservaba su abuela, su novio le consiguió un libro con una colección de estampillas de todo el mundo que alguien había seleccionado cuidadosamente. “Todo lo que es basura para otra gente, que por ahí heredan, algunos tiran o no les importa mucho, todo eso cayó en mis manos”.

Gracias a un potente scanner que tiene, pudo mirar ese nivel de detalle que califica como “obsceno” y la deslumbró aún más. Igual que la iconografía peronista, de las presidencias de Perón, la comunicación y publicidad de la época, temática que investigó para sus nuevos trabajo. Así fue juntando estampillas argentinas y fue armando una gran “base de datos”.

La primera estampilla creada por Veiga, dedicada El Polaco Goyeneche

“La primera que hice fue una de Goyeneche, de Perfume de Naranjo en Flor replicando una estampilla de Correos de Chile y después la segunda que hice fue la de Eva Perón. Algo que me gusta mucho de la ilustración es la posibilidad de crear universos en los que no existe el espacio temporal ni en la historia. Hay un par que hice con el collar de la Orden del Libertador General San Martín que tiene todos los escudos de las provincias, cuando no hay fotos de ella con ese collar”, cuenta. Entonces lo incluyó en una estampilla con Eva luciéndolo, con toda su opulencia.

La estampilla firmada por Pilar Dibujito

Y ahí se dio cuenta de que podía hacer una serie. Continuó con Sandro, la de Charly García, la del Diego Maradona y por último la de Messi. “Me gustó hacer una serie de estampillas que es algo que ya está muy obsoleto pero que en su momento fueron un eje en la producción gráfica del país y volver a reinterpretarlo con los símbolos populares de nuestro país me pareció una buena idea”, cuenta Pilar, que firma sus trabajos como Pilar Dibujito.

El formato de sticker es similar al de una tradicional estampilla. En ilustración puede verse a Charly García

Pilar que siempre había hecho ilustraciones de diseño gráfico y con un estilo diferente, al publicar la estampilla de Charly García en Twitter se viralizó de tal modo, que se abrió una tienda online un par de veces al mes, porque no puede cubrir toda la demanda al trabajar sola.

Ante la llegada del primer mundial sin Diego Maradona, empezó a trabajar cuatro meses antes para tenerla lista. “Sabía que esa estampilla iba a ser muy compleja. Me lleva mucho tiempo hacerlas, porque descarto bocetos y empiezo nuevos hasta encontrar lo que realmente me guste. El proceso de dibujo puede durar dos semanas, pero antes de eso, me documento, consumo documentales, podcasts, etcétera”, explica. Ese trabajo, rindió frutos. “La recepción fue muy zarpada. Me puse muy contenta porque la gente enloqueció también”, asegura.

Iconos populares argentinos, la serie de estampilas que decidió hacer Veiga, que le sacan de las manos

Si bien la estampilla de Diego fue un 10 para sus seguidores. La repercusión de la de Messi fue más espectacular. La última que hizo. Al salir campeones del mundo, y porque el acontecimiento histórico se lo pedía, tuvo que acelerar todos sus procesos por más que no le gustara. Logró hacerla en una semana. “A la semana siguiente me iba de viaje a Chile de vacaciones y como no estaba en plan de venderla ni nada y me parecía que era como súper pertinente poner la descarga gratuita, entonces hice eso: la subí a mis redes sociales con el link de descarga para que la gente pueda bajarla en alta calidad, con la premisa ‘la felicidad es absoluta, Messi es de todos’ y si quieres hacerte una remera, te haces una remera, hace lo que quieras y eso le gustó mucho a la gente. Se la descargaron y después me mandaron fotos de tazas, remeras, vasitos con la impresión”.

No sabe cuántos la descargaron pero la foto tuvo en su Twitter 2 millones de impresiones. El enlace con la ilustración de Messi “Sueño el triunfo de alguien que lo merece” está disponible para su descarga gratuita en esta nota.

https://drive.google.com/file/d/1gRqOvBEvJx8j1fXEWKrbZxyJkuQ-1z2q/view

Imagen de las estampillas de Pilar Veiga

La última vez que subió 400 stickers a su tienda, que están impresos en papel holográfico dorado, se agotaron en 2 minutos. “Hay una fiebre generalizada con esos stickers”, manifiesta.

Cuenta que con el tiempo, quienes le compraron van descubriendo nuevos símbolos en la ilustración. Por ejemplo, en la de Charly puede verse en el centro una figura del músico volando en short de baño, evocando el recuerdo del verano del 2000, cuando hizo un clavado desde su habitación en un noveno piso a la piscina del hotel en el que se alojaba. También están sus iniciales. Hay hormigas. Una cama y debajo un sillón.

La ilustración de Messi que hizo en tiempo récord y ofrece para descargar de manera gratuita

Cada pieza guarda sus secretos. “Me escribe un montón de gente que por ahí se compra algo y no sé dos semanas después encuentra algo que no había visto. Me gusta eso de plantear un recorrido lento por las piezas, que tengan una lectura lenta en una época en que uno está muy avasallado de imágenes todo el tiempo”.

Pilar Veiga se presenta en ferias habitualmente. El sábado 18 de febrero y el 25 estará en el Centro Cultural Recoleta con sus creaciones. Hasta que se le acaben.

