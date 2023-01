El papa Francisco aclaró sus dichos sobre la homosexualidad, en una carta a un sacerdote cercano a la comunidad LGBT

El papa Francisco habla durante una entrevista con The Associated Press en el Vaticano el martes 24 de enero de 2033. (AP Foto/Domenico Stinellis)

James Martin es un sacerdote jesuita estadounidense, autor de “Construyendo un puente: Cómo la Iglesia católica y la comunidad LGBT pueden entablar una relación de respeto, compasión y sensibilidad”, y al que el papa Francisco nombró en 2017 como consultor de la Secretaría de Comunicaciones del Vaticano. Martin también es editor de la revista católica America y del sitio Outreach (Acercamiento), este último destinado a la comunidad LGBT.

Luego de la entrevista concedida por Francisco a la agencia Associated Press, en la cual se refirió al tema de la homosexualidad, James Martin le envió tres preguntas destinadas a precisar sus conceptos, ya que consideró que “algunos medios de comunicación” habían atribuido al Papa el sentimiento de que la homosexualidad es un pecado.

Para Martin con esa entrevista, “el papa Francisco se convirtió en el primer pontífice en pedir la despenalización de la homosexualidad”. “Fue un paso histórico hacia la protección por la Iglesia Católica de las personas LGBTQ vulnerables en todo el mundo”, escribió el sacerdote jesuita en Outreach.

A fin de contribuir a aclarar el tema, Martin formuló al Papa las siguientes tres preguntas:

“Santo Padre, gracias por su firme llamamiento a despenalizar la homosexualidad. ¿Por qué ha decidido decirlo en este momento?”

“Parece que ha habido cierta confusión sobre su comentario: ‘Ser gay es pecado’, que, por supuesto, no forma parte de la doctrina de la Iglesia. Mi impresión fue que usted simplemente repetía lo que otros podrían decir hipotéticamente. Entonces, ¿cree que el simple hecho de ser gay es pecado?”

“¿Qué les diría a los obispos católicos que siguen apoyando la penalización de la homosexualidad?”

Francisco respondió estas preguntas con una breve carta manuscrita dirigida a Martin y destinada a ser publicada, en la cual luego de precisar que no era la primera vez que hablaba “sobre la homosexualidad y las personas homosexuales”, explicó: “Quise aclarar que no es un delito para subrayar que toda criminalización no es buena ni justa”.

La carta de Francisco, en respuesta a las preguntas de James Martin

“Cuando dije que es pecado, simplemente me referí a la enseñanza de la moral católica que dice que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado”, escribió Francisco. “Por supuesto que hay que tener en cuenta las circunstancias que disminuyen o anulan la culpa”, acotó a continuación.

“Tendría que haber dicho ‘es pecado como lo es todo acto sexual fuera del matrimonio”, dijo. “Esto, hablando de la ‘materia’ del pecado, pero sabemos bien que la moral católica, además de la materia, evalúa la libertad, la intención; y esto para todo tipo de pecado”, precisó.

Y en cuanto a la última pregunta, respondió: “Y a quien quiera criminalizar la homosexualidad le diría que está equivocado”.

Al publicar al carta del papa Francisco, James Martin destacó que el Papa, al referirse al tema, dijo: “También es pecado la falta de caridad de unos con otros”.

En la entrevista con AP, Bergoglio había criticado las leyes que en algunos países todavía criminalizan la homosexualidad. Las calificó como “injustas”, y dijo que Dios ama a todos sus hijos tal y como son. También pidió a los obispos católicos que apoyan esas leyes que acojan a las personas LGBT en la Iglesia.

“Ser homosexual no es un delito”, dijo. Reconoció que algunos obispos en ciertas partes del mundo apyoyan esas leyes que discriminan a los homosexuales, y aunque atribuyó esas actitudes a contextos culturales, dijo que esos prelados debína pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos.

Transcripción de la carta manuscrita del papa Francisco

