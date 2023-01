“Mucha gente, pocas bolsas”: la situación de los comerciantes de Mar del Plata en un verano con récord de turistas

La actividad comercial de la avenida Juan B. Justo repuntó en los últimos días por el clima nublado que sacó al turista de las playas (Christian Heit)

El martes 17 de enero de 2023, el Ente Municipal de Turismo (Emtur) de Mar del Plata procesó los datos turísticos de la primera quincena del año. Entendió que aún prevalece el turismo de cercanía, dado que el 78% de los turistas llegaron a la ciudad en auto, que el 16,3% lo hizo en ómnibus; y que solo el 4,2% y el 1,5% llegó en ferrocarril y avión, respectivamente. Del domingo primero al domingo 15, La Feliz recibió a 696.104 turistas, el número más alto desde que se elaboran registros de ingresos. Es decir: la mejor quincena de la historia.

Mar del Plata desborda de gente. Las plazas hoteleras alcanzan una ocupación de hasta el 100% durante los fines de semana, las plazas no hoteleras -casas y departamentos particulares- coquetean con niveles de ocupación similares, desde la intendencia emitieron un Registro Preventivo de Disponibilidad de Alojamiento para optimizar la llegada de más visitantes, largas colas en restaurantes y bares, los balnearios cuelgan carteles de “lleno”, boliches nocturnos trabajando a tope, evidencias de una ciudad colmada en la que es, por entonces, la mejor temporada de verano.

Lo que no arranca, lo que registra números por debajo de la media y más en comparación a la temporada anterior, es la compra de bienes: indumentaria, regalos, souvenirs. Mar del Plata, además del destino estival más elegido por los argentinos, es la capital del pulóver: una inscripción lo inmortaliza en el cartel que le da la bienvenida a los turistas. Sus razones tienen un legado histórico, un espíritu enraizado, una industria fuerte y hasta una avenida como firma de ese patrimonio: la Juan B. Justo, una arteria que corta al medio la ciudad y parte desde la esquina del puerto.

La ciudad está colmada: en el último fin de semana en Mar del Plata hubo 13,7% más de turistas que durante el mismo período de 2022 (Christian Heit)

La avenida del pulóver, como los otros centros comerciales de la ciudad, experimentó un aluvión de gente en las primeras dos semanas del año. Los comerciantes tienen trabajo, reciben clientes, contestan preguntas pero no venden. “Mucha gente y pocas bolsas”, graficó el dueño de Sweaters Miriam, instalado en Juan B. Justo al 1400 desde la década del setenta. “De diez que entran te compran dos. El año pasado fue bueno después de la pandemia. Nos quedamos sin mercadería. Se está vendiendo en esta temporada, pero poco”, analiza. Su voz resume una sensación genérica.

Sol administra un local de venta de indumentaria en Juan B. Justo al 1600 desde hace poco menos de veinte años. “No es una buena temporada. El promedio tira para abajo. La gente pasea pero no se vende. Y todos los que vienen nos piden descuentos, descuentos, descuentos, promociones con tarjeta, ofertas. Nosotros ya estamos acostumbrados pero es cada vez más”, dice casi resignada. Cree -a su vez- en la incidencia de las primeras dos semanas del año cuando hubo sólo dos días nublados para que los paseos comerciales reemplacen las actividades de playa y que el turista sí está invirtiendo en el servicio gastronómico.

Oscar, dueño del local de camperas Gout en Juan B. Justo al 1400, vive cerca del polo gastronómico de Güemes y Olavarría y comprobó que los gastronómicos están de parabienes. “Las cosas imprescindibles no andan mal”, dice. En su rubro, muestra una cara desahuciada. “Hace muchos años que no he visto una temporada tan mala como ésta. Hay mucha gente, toneladas de gente pero sin plata. Entra, pregunta cuánto está y se va”, expresa. En el local que abrió el 4 de enero de 1990, había tres vendedores. Ahora está él solo. “Antes venían y compraban de a dos, de a tres camperas. Ahora no. La gente pide cosas más baratas: quieren llevarse un auto de lujo al precio de un rastrojero”. Las camperas de su comercio cuestan alrededor de 35 mil pesos.

La avenida del pulóver, como los otros centros comerciales de la ciudad, experimentó un aluvión de gente en las primeras dos semanas del año. Los comerciantes tienen trabajo, reciben clientes, contestan preguntas pero no venden (Christian Heit)

Los empresarios del sector de indumentaria coinciden que están debajo del 70% de ventas por unidad en relación al año pasado: en términos nominales, por la inflación, es más dinero pero menos en cantidad de ventas efectivas. La temporada -concluyen- es mediocre. “Son temporadas para pasarlas”, dice, para suavizar el contexto, Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata. “Hay mucha gente, pero la gente no está gastando mucho… El récord de público no es proporcional al récord de ventas. Para un récord de ventas tengo que ir doce años para atrás. Si ahí vendíamos mil unidades, ahora estamos contentos si vendemos 600. Ha habido una caída en el consumo”, resume.

La posición de Fasano devuelve más optimismo: “Ha venido mucha gente y se ha trabajado bien dentro de lo esperable y después de un invierno muy duro. Estamos vendiendo mejor pero al por mayor se nota una retracción. Hay temor. Los precios son muy caros, están incontrolables. Tenemos problemas con los insumos, con los hilados y las telas, que son de producción nacional pero tienen un componente de insumos importados muy importante. La restricción del dólar nos afecta mucho”.

