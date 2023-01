Sancionaron al comisario que quiso evitar un control de tránsito ostentando su cargo

Le suspendieron la cuenta al comisario que ‘chapeó’ para intentar evitar un control

En medio de un control vehicular, un comisario inspector de la Ciudad de Buenos Aires fue demorado por circular con su patente cortada, sin que se pudiera apreciar con nitidez el dominio completo. Ante esta adulteración, un oficial de tránsito le pidió su identificación, sin embargo, la respuesta no fue la esperada. ‘¿Sabés quién soy yo?’, respondió ofendido el infractor desde su auto, según puede verse en un video. Ante la evidencia fílmica, que se viralizó en redes sociales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidió la suspensión de la licencia del conductor.

“Esto tiene que servir como un mensaje de apoyo a todos los policías y agentes municipales de todo el país que controlan el tránsito. Si alguien les dice ‘sabés quién soy yo’, la respuesta debe ser ‘un ciudadano como cualquier otro’, y llevar adelante su tarea hasta el final. Ni los vivos ni los que chapean tienen lugar en la cultura vial que necesitamos”, sostuvo el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, sobre el hecho que sucedió en las cercanías del Parque Saavedra.

Más allá de la respuesta en la que al protagonista de la escena se lo observa ostentar su cargo en un control vial y del hecho de maltratar a un oficial porteño, las autoridades explicaron que el comisario circulaba en ‘falta’ con la Ley Nacional de Tránsito. La misma establece entre los requisitos obligatorios para circular que los vehículos deben tener las placas de identificación de dominio con las características y en los lugares indicados, que “deben ser legibles y sin ningún tipo de aditamentos”.

De esta manera, el infractor será inhabilitado para conducir, según aseguraron desde la ANSV. Además, autoridades de la Policía de la Ciudad confirmaron que el comisario “fue sumariado y será puesto en disponibilidad”, detallaron en el comunicado.

El pedido de sanción surgió a partir de la disposición 384/2020 de la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de quienes presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial, concluyeron desde el organismo del Ministerio de Transporte.

Las imágenes del hecho – que pertenecen a la cámara que llevaba el oficial que intenta identificarlo por circular sin la patente visible– comenzaron a circular en redes sociales y poco a poco llegaron a viralizarse. En las mismas se puede ver cómo el oficial pide la identificación del conductor y la respuesta de este es anteponer su cargo para eludir la situación.

Al acercarse el policía, el comisario le dijo: "¿sabe quién soy yo?, intentando "chapear" con su cargo, añadieron

“¿Qué tal caballero, podría apagar el vehículo un segundito?”, dice el oficial, a lo que el conductor del vehículo, sin sacarse los anteojos de sol, le responde: “¿Sabés quién soy yo? El Comisario Inspector (Juan Daniel) Gómez”.

“Ah, por la patente que está cortada, señor, por eso”, explica el joven, justificando su accionar, y Gómez señala: “Me chocaron de adelante y de atrás”. Acto seguido continúa dándole una serie de consejos de cómo llevar adelante el operativo “por su seguridad”, apunta.

A pesar de esto, el oficial intenta continuar con el proceso y le solicita la credencial de identificación, a lo que el Comisario replica: “Yo ya me identifiqué. ¿No me conoce a mí? Prestame un segundo el handy”.

“No se lo voy a prestar hasta que no me preste la credencial”, argumenta el subordinado. Luego de mostrar la identificación, Juan Daniel Gómez le dice: “¿De qué comisaría es? Es una falta que usted no me conozca”.

“Le pido mil disculpas pero yo estoy identificando como corresponde un vehículo”, remarca el oficial, quien le informa que es de la Comisaría 12A, a lo que el Jefe policial alega: “No me estoy quejando de su accionar, solo le estoy diciendo que usted me tiene que conocer”.

