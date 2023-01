“El argentino nace donde quiere”: el holandés que se viene a vivir al país y se tatuó a Messi besando la copa

“Debo ser el único holandés con un tatuaje de Messi besando la copa del mundo”, dice Casper Sas (22) quien vino a vivir el Mundial a la Argentina y además hizo una promesa: dijo que si Messi levantaba la copa se lo tatuaba.

En su cuenta de TikTok (Caspersas_) muestra cómo cumple esa promesa sobre una camilla, con la camiseta de la Selección puesta mientras el tatuador graba la imagen pedida, sobre otro tatuaje que luce en la pantorrilla, el mapa de la Argentina. Su sangre es holandesa, pero se siente argentino de corazón. En el perfil de su cuenta de Instagram (@Caspersas) lo define bien “El argentino nace donde quiere”. Casper dice estar enamorado del país, “el mejor del mundo”.

“Cuando vine a la Argentina por primera vez en 2017, en Cañada de Gómez en Provincia de Santa Fe, me cambió la vida. Vine por un intercambio durante 10 meses y me hice un montón de amigos. Con ellos aprendí a hablar español. Me siento muy cómodo acá”, expresa el joven nacido en la ciudad de Nijmegen que vino al país cuando terminaba el secundario. Fanático del fútbol, también se enamoró del mate, el asado, la gente y la pasión argentina. “La Argentina es mi país”, afirma en las redes.

Enamorado de la Argentina, Casper Sas hinchó por la Albiceleste en Buenos Aires y cumplió una promesa, como muchos argentinos: se tatuó a Messi besando la copa

El joven que vino a vivir el Mundial con sus amigos más queridos en Cañada de Gómez, en el momento que lo llamó Infobae se encontraba en la cancha de Boca y más tarde se iba a un asado en Fuerte Apache, con otros amigos que lo habían invitado. “Íbamos escuchando cumbia en el auto”, describió parte de su salida más que contento. “Soy hincha de Boca y por mi trabajo conozco a mucha gente en el club. Unos amigos de un amigo mío son de acá, del Fuerte Apache y me querían mostrar el barrio”.

Casper parece disfrutar de la cumbia, ya que en otros posteos, mostró que iba escuchando ese género mientras iba manejando por una ruta de Chubut y comía un “sanguche de milanesa”.

El holandés Casper Sas viaja por una ruta chubutense con sabores y música local

Un posteo que no falta en ninguna de sus redes es el día que Messi le firmó su camiseta de la Selección Argentina. Fue en 2018 cuando el Barcelona se enfrentó a un equipo de Holanda. Cuenta Casper que estaba parado frente al micro, en Eindhoven cuando vio bajar a Messi del micro. Lo llamó y recurrió a una mentira para llamar su atención. “Dale, Leo, por favor, por favor, que soy rosarino y vine para verte a vos”. De esa manera, consiguió que se acercara y su firma en la camiseta de la Selección Argentina. Por si fuera poco, accedió al pedido de Casper: la foto. En el video puede verse un elegante Messi de traje gris con una bufanda con las tres líneas que se acerca y le firma el pecho.

El fan de Messi, no solo logró dejar grabado ese momento que considera único en su vida, sino también, logró entrar, gracias a un amigo de él que trabajaba en el Barça, al hotel donde estaba alojado el equipo. En el momento en que vuelve a cruzarse con Messi le pidió disculpas por haberle mentido y le contó que era holandés y su historia de intercambio en la Argentina. Lejos de ofenderse, Messi entabló una charla. Llegó a contarle que conocía Cañada de Gómez, porque tiene familia. Todavía no puede creer lo que sucedió ese día.

Casper celebrando la victoria argentina con sus amigos argentinos

El Mundial Qatar 2022 en la Argentina no se los olvidará jamás. Vino para quedarse tres meses y vio todos los partidos con sus amigos de Cañada de Gómez y se emocionó finalmente, con todos los argentinos, ante esa imagen tan esperada, a Messi alzando la copa. “Se cumplió el sueño de Leo y el sueño mío: Argentina Campeón del Mundo. Venir después de la derrota con Arabia, ver 6 partidos increíbles y ver a Leo levantando la copa. Argentina te amo, argentinos los amo, Leo te amo. Dale Campeón LPM”, escribió en su cuenta de Instagram

Haber sido un holandés, durante el partido contra Países Bajos no fue nada fácil. Si llegaba a perder su equipo la Argentina, la iba a pasar mal. Casper dejó varios videos en sus redes, donde comenta haber recibido insultos por los holandeses claramente por hinchar por la Argentina y haber sido tratado de “mufa” por algunos argentinos a los que le dijo “¿Qué paso? Estamos en la semi”. El resultado contra su país le dio una “felicidad inexplicable”, después de haber sufrido mucho.

Su regreso a la Argentina fue distinto a su primer viaje, cuando tan solo tenía 16. Ahora tiene un trabajo de Community Manager, donde se ocupa de los contenidos de América latina 433, una plataforma dedicada al fútbol, con casi 60 millones de seguidores. “Todo puedo hacerlo por teléfono, porque son cuentas de Instagram. Puedo trabajar desde donde quiera”. El 21 de febrero es la fecha de partida para Holanda. Pero no habrá sentimientos de nostalgia en Ezeiza, ya que enseguida, en marzo, vuelve para quedarse a vivir en el país. No será definitivo, pero quiere quedarse un largo tiempo. Es otro sueño que quiere cumplir.

El holandés Casper Sas, que hinchó por la Selección Argentina, no duda en elegir el mejor momento de su vida el día que Messi le firmó su camiseta

Como holandés, destacó las cinco cosas que tiene el fútbol argentino y el fútbol holandés no. La mejor hinchada del mundo. Las dos estrellas en el pecho (lo escribió antes del partido). Los colores defendidos por los dos mejores jugadores de la historia del fútbol. La rivalidad futbolística más intensa a nivel mundial. Una infiltrada, que encima es reina del país del otro”, escribió en las redes.

Después de todo lo vivido y de haber alentado a la Argentina, dice en un posteo: “No me van a dejar entrar más a Holanda”. Ya lo contará cuando regrese.

