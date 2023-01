Quiénes eran los tres jóvenes que murieron ahogados en un canal de riego en Mendoza

Como es habitual en este época de calor, son muchos los que utilizan los canales de riego para refrescarse (Gentileza Diario Uno)

Este domingo, tres jóvenes murieron ahogados en un canal derivador de riego en Ingeniero Giagnoni, departamento mendocino San Martín. Como es habitual en esta época de mucho calor, se tiraron a nadar para refrescarse pero fueron arrastrados por la corriente y finalmente rescatados sin vida.

El hecho ocurrió pasado el mediodía, en el caudaloso cauce ubicado en Carril Norte y Callejón Esperanza, y las víctimas fatales fueron identificadas como Emilce Johana González (19), Marcos Antonio González (18) y Nicolás Zarandon Sequione (23).

Los tres habían llegado junto a un grupo de amigos que, al advertir que se demoraban más de la cuenta en volver, llamaron al 911 para reportar lo sucedido.

Estos son los tres jóvenes que murieron ahogados en un canal de riego en Mendoza (Gentileza Diario Uno)

Tras arribar al lugar, personal policial y del cuerpo de bomberos realizaron un rastrillaje con la ayuda de varios voluntarios. Los cuerpos fueron hallados a dos kilómetros de donde se habían zambullido. Estaban atrapados en el pozo de una cascada, de unos cinco metros de profundidad. Dos de ellos fueron rescatados por los vecinos y el tercero por la policía.

A pesar de las maniobras de RCP ninguno pudo ser reanimado. Según informaron fuentes policiales, los tres cadáveres no presentaban signos de violencia sino de golpes por distintas partes como consecuencia del arrastre por el agua.

Emilce junto a su hermano Marco

Las tres víctimas vivían cerca del lugar de la tragedia. Emilce y Marco eran hermanos mientras que Nicolás era el novio de Emilce.

El sueño de Emilce era convertirse en maestra y para ello cursaba el segundo año del Profesorado de Educación Inicial en el Instituto de Educación Superior Gral. San Martín.

Al enterarse de la tragedia, desde la cuenta de Facebook de la institución la despidieron con un emotivo mensaje: “El Equipo de Gestión y toda la comunidad educativa, acompaña a sus familiares, amigos y todos/as sus seres queridos en tan doloroso momento”.

Amigos de Emilce organizaron una colecta para pagar los gastos del sepelio

Su compañeras de cursada, que no salían del asombro, también escribieron debajo de ese posteo. “Que dios le de consuelo a tu familia ahora sos una estrella que brilla desde el cielo todavía no caigo!! QEPD. Mi gran compañera Emily”, escribió Valeria Flores. Mientras que Zully Mora señaló: “Amiga mía cuánto dolor descansa en paz me toca estar al lado de tu mami y dándole fuerza”.

Marcos, por su parte, cursaba el quinto año del secundario. “QEPD, que brille para ella y su hermano la luz que no tiene fin.. Fortaleza para su familia”, remarcó Patricia Vázquez en esa misma publicación.

Marco González murió arrastrado por la corriente del canal de riego junto a su hermana Emilce

Emilce y Marcos eran los únicos hijos que tenía el matrimonio González y en medio de tanto dolor, sus conocidos organizaron una colecta para ayudar a sus padres con los gastos del sepelio.

En tanto, Nicolás trabajaba como entrenador de fútbol de las inferiores del Club Unidos del Este y tenía a su cargo a los chicos del sub 11.

“Nuestro club Unidos del Este está de luto. Se nos fue un gran amigo, compañero y gran persona nuestro profe de la categoría 11 un crack Viru como te decíamos nos dejaste con gran vacío dios te tenga en su santa gloria , dale mucha fuerza a tus papis y hermanos”, escribió en Facebook una de sus amigas para despedirlo.

Allí también sumaron una serie de fotografías del entrenador con los niños a los que les daba clases, todos vistiendo la indumentaria del club.

El sueño de Emilce era ser maestra

En el barrio, los vecinos también lo apodaban “Viru” y además estaba trabajando en la construcción de la escuela secundaria del Buen Orden, el distrito donde vivía.

Una vez conocida la tragedia, Defensa Civil recordó que está prohibido bañarse en los espejos de agua y cauces que no se encuentren habilitados para ese fin, como Potrerillos, Cipolletti, Agua del Toro, El Tigre y Valle Grande.

“Los terrenos acuáticos ponen en riesgo la vida, ya que son cenagosos, rocosos y de grandes profundidades al nadar o bañarse”, advirtió el organismo.

Seguir leyendo: