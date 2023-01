El Gobierno creó la Agencia Nacional de la industria del cannabis y designó a un intendente como presidente

La industria del cannabis se pone en marcha en todo el país; en la foto el cultivo de la empresa estatal de Jujuy, Cannava (Cristian Gastón Taylor)

En el contexto de la ley sancionada en mayo pasado a través de la cual se crea el marco regulatorio para iniciar en Argentina un proceso industrial con la planta de cannabis, finalmente este lunes el Gobierno nacional creó la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), el organismo estatal que tendrá como tarea principal convertir la letra de la ley en gestión.

Por ahora, el decreto reglamentario que firmaron Juan Manzur, jefe de Gabinete, y Sergio Tomás Massa, ministro de Economía, solo anuncia la creación de ARICCAME y la designación de sus autoridades. El primer presidente de la historia de la Agencia será el actual intendente de la ciudad bonaerense Castelli, Francisco Echarren. El vicepresidente será el médico Marcelo Morante, histórico militante de la causa cannábica, y a cargo del funcionamiento del registro de usuarios medicinales del Ministerio de Salud nacional.

En ese sentido, el lanzamiento oficial de la Agencia será el próximo miércoles 25 de enero con una foto de los ministros Sergio Massa, Carla Vizzotti, Aníbal Fernández, Daniel Filmus y Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, probablemente junto a Echarren y el resto del directorio designado por el Gobierno.

Francisco Echarren fue designado por Sergio Massa como presidente de la ARICCAME: tiene 42 años y es intendente de Castelli desde los 30

De acuerdo con lo que establece la ley, la ARICCAME tendrá como función -entre otras- regular el otorgamiento de licencias de producción, la importación, exportación, cultivo, fabricación, comercialización y adquisición de semillas, de la planta de cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.

Según el decreto, publicado a la hora cero de este lunes en el Boletín Oficial, “el avance gradual hacia la legalización del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis, como así también la reconsideración del potencial del Cáñamo Industrial ha dado lugar al surgimiento de una industria muy dinámica que involucra iniciativas del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil”.

El documento también resalta que Argentina “tiene claras ventajas comparativas para el desarrollo del Cannabis Medicinal e Industrial, al contar con importantes capacidades científicas y tecnológicas en materia agrícola, propicias condiciones climáticas y de suelo, así como una extensa red de laboratorios que se han mostrado interesados en investigar las propiedades y aplicaciones del cannabis”.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y Marcelo Morante, vicepresidente de la ARICCAME (Gentileza Expo Cannabis / Anabela Fernández Coria)

La ARICCAME que tendrá autarquía técnica, funcional, financiera y jurisdicción en todo el territorio nacional. Sin embargo, mientras dure el período de organización y conformación de su estructura, será Economía el ministerio que preste los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de recursos humanos y en materia jurídica.

La Agencia erá el organismo competente para reglamentar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta, del cannabis y de sus productos derivados. Se espera que con esta regulación el mercado local reciba la llegada de ropas, calzados, cosméticos, materiales de construcción, alimentos fabricados a base de esta planta.

Pero también que se desarrolle la exportación de estos mismos elementos y tecnología aplicada a esta nueva matriz productiva. Según detalla la ley, la Agencia reglamentará y controlará el almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución y trazabilidad.

Con la planta de cannabis se pueden fabricar desde aceites medicinales hasta cosméticos, productos textiles, materiales de construcción, alimentos y autopartes

También la Agencia ejercerá el control y seguimiento de las licencias y autorizaciones y las normas de buenas prácticas de plantación y cultivo, con sujeción a estándares y certificaciones de calidad. En el otorgamiento de las autorizaciones, contemplará las solicitudes orientadas a contribuir al desarrollo de las economías regionales y la actividad de cooperativas y de pequeñas y medianas empresas productoras agrícolas “atendiendo, asimismo, la inclusión de la perspectiva de género y diversidad en su otorgamiento”.

Fuentes cercanas a Echarren consultadas por este medio aseguraron que lo primero que hará el flamante presidente de la Agencia será convocar este mismo lunes a los gobernadores del país para que designen a sus representantes en el Consejo Federal y luego convocar a organizaciones no gubernamentales, civiles, PyMES, empresarios y el resto del extenso universo del cannabis para escuchar sus perspectivas de cara a darle forma estructural a la Agencia.

Echarren, que fue el intendente más joven en la historia del país, al asumir en Castelli con 30 años (y ya va por su tercer mandato, a los 42), espera que la ARICCAME pueda comenzar su actividad con toda la estructura en no más de 30 días. Hace semanas que el presidente de la Agencia mantiene reuniones con el directorio, integrado por representantes de los ministerios de Seguridad, Salud, Ciencia y Tecnología y la secretaría de Agricultura: Mercedes La Gioiosa, Morante, Valeria Rudoy y Gabriel Giménez.

Jujuy (foto), La Rioja, Misiones son algunas de las provincias donde ya se producen productos derivados del cannabis (Cristian Gastón Taylor)

“Vienen charlando sobre el plan de acción. Tienen pensado hacer cosas lindas. Todos los directores tienen un poco el mismo pensamiento sobre cómo abordar este tema. Y no es sólo desde lo industrial, sino que es más complejo: no le vamos a dar a la agencia sólo una visión industrialista, hay que abordar la problemática respetando el proceso histórico de los cultivadores, las Pymes, las cooperativas, las ONG. Tiene que ser amplio y participativo”, explicó una fuente del Gobierno, que remarcó: “La Agencia llega como producto de una historia de lucha de muchos años y muchos actores. No es solo una nueva industria, también roza cuestiones culturales”.

