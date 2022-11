Quién es la tucumana que trabaja con Barack Obama y fue ovacionada en un late show de la tevé norteamericana

Inés Palacios es activista por los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, y fue becada por la Fundación de Barack Obama

El jueves Barack Obama estuvo invitado en The Daily Show, el icónico programa de televisión que conduce Trevor Noah, y charlaron sobre el programa de Obama Scholars, que lleva adelante la fundación del ex presidente de Estados Unidos. Allí dijo presente la tucumana Inés Palacios, de 30 años, una de las politólogas que obtuvo una beca por su labor social. Estuvo frente a frente con el ex mandatario en el Centro de Convenciones Javits Center, ubicado en el barrio Hudson Yards de Manhattan, y pudo contarle sobre los proyectos en los que está trabajando.

“El programa ofrece becas a quienes llaman ‘líderes emergentes’, personas que están liderando procesos de cambio, y a mi me premiaron, por a s í decirlo, porque me tocó liderar el primer plan de transversalización de la provincia de Buenos Aires, ya que yo era la jefa de gabinete del área de género en el momento en que me postulé”, explica Inés en diálogo con Infobae. Nacida en San Miguel de Tucumán, la licenciada en Ciencias Políticas participó del primer Foro sobre la Democracia en Nueva York, junto a otros 200 profesionales que fueron elegidos para representar a las diferentes camadas de egresados, que engloba una comunidad de 800 participantes.

Cuenta que a raíz de la pandemia de coronavirus, durante el 2021 asistió a las clases y charlas de manera virtual. “Fuimos los únicos becados que hicimos todo online, un total de 11 personas, y el foco fueron las vidas personales de los líderes, pensarnos a nosotros mismos, acompañados de mentores, herramientas de planificación, planes de trabajo, para alcanzar lo que denominan ‘nuestro next level’, nuestro próximo gran nivel”, explica sobre las actividades curriculares que realizó a lo largo de nueve meses. La modalidad a distancia le permitió volver a instalarse en su provincia natal, y dejar su vida en Buenos Aires para reencontrarse con una pasión interna que redescubrió durante el proceso.

En julio Inés Palacios recibió el certificado por la capacitación que recibió durante el programa de Obama Scholas (Instagram @inepalacios)

Después de obtener el diploma, la invitaron junto a otros 200 jóvenes profesionales a participar del primer Foro de la Democracia en Nueva York

“Me di cuenta de que tenía una vocación social muy grande de transformar Tucumán, o al menos de ser parte de la generación que lo haga, como sueño a largo plazo siempre se me venía eso a la mente”, confiesa. Y agrega: “La gran pregunta que me hacían era cómo querés llegar a cuando seas vieja, o qué querés contarle a tus nietos, y frente a ese ejercicio me di cuenta de que me quería quedar en Tucumán y abrir agenda con varios temas, en particular con la inclusión laboral de las mujeres y de los descendientes de indígenas”.

Durante la cursada tuvieron una clase magistral con Obama vía Zoom, antes de conocerlo personalmente. Inés recuerda ese momento con emoción, y por estas horas todavía no puede creer que finalmente estuvieron frente a frente con el líder norteamericano. “De los 11 alumnos, a tres nos dejaron hacerle una pregunta, y yo quería saber sobre su ejercicio de narrar, porque él y Michelle -la ex primera dama- tienen mucho storytelling: la idea de contar una historia realista y optimista que una a los opuestos y las tensiones; entonces le pregunté cómo hacer ese mismo ejercicio en la Argentina”, revela. Y cuenta cuál fue la respuesta: “Me dijo que podía apelar a mis raíces indígenas y a la labor que hago con mujeres indígenas para aportar una nueva narrativa en Tucumán y en el país, que reescriba la historia de negación que existe sobre nuestras raíces”.

“Eso disparó una agenda paralela de entrevistas que hago a tucumanos destacados con la idea de despertar orgullo por el potencia de nuestra provincia, y produje varias canciones con ese mismo objetivo”, detalla, haciendo referencia al ciclo que conduce, Panchilata, disponible en YouTube. “Terminé coordinando un programa financiado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán junto a la Fundación León, el sector tecnológico privado, y acompañado por becas del Gobierno de la Ciudad: mi rol fue unir todo eso y armar un programa que hoy llega a 1100 personas”, celebra.

Durante la cursada virtual, los once becados tuvieron una reunión por Zoom con Barack Obama e Inés fue una de las tres elegidas para hacerle una pregunta

“Las becas de programación se enmarcan en que la Argentina está en un momento de crisis macroeconómica que no va a cambiar por los próximos dos a cinco años, y el único sector que hoy puede sacar a la gente de la pobreza y dar trabajo es la programación, por la alta demanda que hay”, argumenta. De manera paralela, junto a un grupo de amigas fundó una incubadora llamada Chaka que busca es acompañar a mujeres indígenas a prosperar económicamente. “Por mis raíces indígenas, y el problema de la extinción del conocimiento ancestral, nos propusimos esa agenda”, explica.

El gran día llegó y jóvenes de Malasia, Bangladesh, Nueva Zelanda y Nigeria, entre otros, acudieron para presenciar la cumbre sobre la Democracia en Nueva York. “Me siento una privilegiada, porque de 200 eligieron cinco para ir al programa de televisión, y pude difundir nuestros objetivos”, destaca Inés. Los ejes que abordaron durante el foro dividieron en: capitalismo más inclusivo, fomentar el pluralismo y el combate contra la desinformación. Obama asistió y escuchó atentamente a la joven argentina.

Luego de aplaudir sus iniciativas, el ex mandatario sostuvo: “Lo que hacemos con la Fundación es identificar a estos increíbles líderes de muchos países, y los reunimos para que no sólo aprendan de la gente que ha recorrido el camino sobre los temas en los que trabajan, como medio ambiente, salud, derechos humanos, sino también para que aprendan unos de otros, lo que es aún más importante”.

“Estoy muy agradecida porque todo lo que aprendí lo voy a poder aplicar a mi trabajo diario en Tucumán”, asegura, además de resaltar la calidad humana de los colegas que conoció. “Esta es la primera vez que aplican lo que denoniman networking o relacionamiento, para que las diferentes camadas tengamos un relacionamiento activo, nutritivo, y desplegar la estrategia de cruzar todas las agendas, para que yo, por ejemplo, esté conectada con los que trabajan en derechos indígenas”, señala. Y enfatiza: “Que nos inviten, que nos paguen el pasaje, el hotel, es parte de ese esfuerzo de mantenernos conectados”.

Inés Palacios cuando habló en The Daily Show frente a la mirada atenta del ex presidente de los Estados Unidos

La sensación de que algo extraordinario sucedió está a flor de piel durante la comunicación telefónica, y revela que tuvieron una conversación grupal con Obama después del programa televisivo. “Uno de los chicos les preguntó cómo hacer para entablar conversaciones sobre temas abstractos con la sociedad y masificarlos, y él le dijo: ‘Tenés que arrancar con cambiarle la vida a la gente con pequeños cambios que después impactan, y podés cambiarle el modelo de negocio a las mujeres indígenas con sus artesanías’, y pensé: ‘No lo puedo creer, está nombrando mi agenda, porque es realmente muy bueno en dar ejemplos con nuestras misiones aplicadas a la práctica”.

“Siento que hay un mensaje de: ‘No la carateen, cambiénle la vida a la gente y hablemos desde ahí”, remarca. En su cuenta de Instagram, Inés ya había contado cómo fue la experiencia de viajar a Aspen en julio último y recibir el certificado por su formación en la Universidad de Columbia. “En cuatro días participé de charlas con profesores de universidades renombradas, con periodistas de grandes medios y hasta con grandes de la política estadounidense como Hillary Clinton; la guerra; la desigualdad económica, racial y de género, el wifi, la democracia, la polarización, fueron algunos de los tantos temas”, informó.

“Se me actualizó el horizonte de cuán lejos puede llegar el ser humano en términos de desarrollo. Me inspiraron mis pares, que están trabajando en desafíos interesantísimos en sus comunidades”, agregó. Bajo el lema “Actúen local, piensen global”, motivó a sus seguidores a conocer las razones que la llevaron a apostar por su ciudad natal.

En Twitter, el el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, felicitó a Palacios por su compromiso social. “La semana pasada estuve con Inés en Tucumán, y me mostró con mucho entusiasmo parte del gran trabajo que está haciendo en la provincia. Es un orgullo que esta joven dirigente nos represente. ¡Esta es la generación que va a transformar nuestro país!”, expresó.

La politóloga tucumana de 30 años ahora pertenece a la generación ObamaScholars ‘21 de graduados (Instagram @inepalacios)

Para concluir la charla con este medio, desde un bar de Nueva York cuenta que volverá a Tucumán el próximo lunes, y manifiesta que la ola de reconocimiento que la invadió después de su participación en el ciclo de televisión, se debe a un trabajo colectivo. “La intención de hacer política de una manera distinta, de tener ejercicio de narrativa, de no caer en lo extremista, que despierte orgullo y esté enfocada en cambiarle la vida a la gente, y más aún cuando la política está pensando en otra cosa”, reflexiona.

Entusiasmada con los próximos pasos, se detiene en un aspecto enriquecedor de toda la experiencia. “Lo más lindo de todo esto fue conectar con un propósito: cuando llego a fin de año me pregunto a mí misma si le cambié la vida a alguien y cómo lo hice, sobre todo en un momento donde la política te invita a relacionarte para construir un capital político y poder hacerle un lugar, para pensar más en la transformación desde donde sea, y no esperar a tener poder para hacerlo”, afirma.

