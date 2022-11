San Martín de Tours, el Patrono de la Ciudad de Buenos Aires que fue elegido por sorteo y nadie celebra

San Martín de Tours corta su capa para compartirla con un indigente Foto: Twitter/@padrejaimekell2

El 11 de noviembre, la Iglesia católica recuerda en su santoral, entre otros, a San Martín, obispo de Tours. Por esas curiosas cuestiones este santo es el patrono de la ciudad de Buenos Aires. Es interesante su historia y como alrededor de este santo se crearon infinidad de mitos y leyendas.

El Papa Benedicto XVI se refirió a él durante la meditación del Ángelus el domingo 11 de noviembre del 2007: “La Iglesia recuerda hoy a San Martín, obispo de Tours, uno de los santos más célebres y venerados de Europa. Nacido de padres paganos en Panonia, en la actualidad Hungría, en torno al año 316, fue orientado por su padre a la carrera militar. Todavía adolescente, San Martín conoció el cristianismo y, superando muchas dificultades, se inscribió entre los catecúmenos para prepararse al bautismo. Recibió el sacramento en torno a los 20 años, pero debió permanecer aún mucho tiempo en el ejército, donde dio testimonio de su nuevo estilo de vida: respetuoso y comprensivo con todos, trataba a su sirviente como a un hermano, y evitaba las diversiones vulgares.

Cumplido el servicio militar, se fue a Poitiers, en Francia, junto al santo obispo Hilario, que lo ordenó diácono y presbítero. Eligió la vida monástica y fundó, con algunos discípulos, el más antiguo monasterio conocido de Europa, en Ligugé. Alrededor de diez años después, los cristianos de Tours, que se habían quedado sin pastor, lo aclamaron como su obispo. Desde entonces san Martín se dedicó con ardiente celo a la evangelización de las zonas rurales y a la formación del clero. Aunque se le atribuyen muchos milagros, San Martín es famoso sobre todo por un acto de caridad fraterna. Siendo aún un joven soldado, encontró en su camino a un pobre aterido y temblando de frío. Tomó entonces su capa y, cortándola en dos con la espada, le dio la mitad a aquel hombre. Durante la noche se le apareció en sueños Jesús, sonriente, envuelto en aquella misma capa. Queridos hermanos y hermanas, el gesto caritativo de san Martín se inscribe en la misma lógica que impulsó a Jesús a multiplicar los panes para las multitudes hambrientas y, sobre todo, a entregarse él mismo como alimento para la humanidad en la Eucaristía, signo supremo del amor de Dios, Sacramentum caritatis. Es la lógica de la comunión, con la que se expresa de modo auténtico el amor al prójimo. Que San Martín nos ayude a comprender que solamente a través de un compromiso común de solidaridad es posible responder al gran desafío de nuestro tiempo: construir un mundo de paz y de justicia, en el que todos los hombres puedan vivir con dignidad. Esto puede suceder si prevalece un modelo mundial de auténtica solidaridad, que permita garantizar a todos los habitantes del planeta el alimento, el agua, la asistencia médica necesaria, pero también el trabajo y los recursos energéticos, así como los bienes culturales, el saber científico y tecnológico”

La imagen de San Martín, obispo de Tours. Fue el primer santo de la Iglesia Católica que no fue mártir (Wikipedia)

Como vemos en su alocución el papa nos da una breve biografía del santo de Tours, (nota al pie: ese mismo día fue beatificado en Chimpay, Ceferino Namuncurá) y nos puede llamar la atención cuando se refiere a que la sede obispal de Tours de había quedado sin obispo y Martin fue aclamado como su obispo. En aquella época los cargos eclesiásticos eran por aclamación popular, es decir que el pueblo se reunía y se elegía entre los fieles al sacerdote, al obispo, etc… Narra la leyenda que los habitantes de Tours no se ponían de acuerdo para elegir obispo, entonces entre todos acertaron en decir: “el primer varón que ingrese al templo, ese será consagrado obispo de esta ciudad, porque será Dios quien lo envía. Luego de orar por largo tiempo, fue Martín quien atinó a ingresar al templo, ya que lo encontró abierto. Por tanto al ingresar se llevó la sorpresa de su vida, y acepto dicha elección como voluntad de Dios. Mandó construir una austera celda junto a la catedral, llevando su tarea episcopal sin dejar le género de vida y virtud que había aprendido en el monacato. Fue, como dice la tradición, “soldado por fuerza, obispo por obligación, monje por elección”.

Antonio Moreno Ruiz, periodista y portavoz de la diócesis de Málaga; nos explica con gran claridad otro tema sobre el santo que pocos conocen sobre la palabra “capilla”: “el término capilla que hoy usamos para designar los oratorios privados o los distintos espacios de una iglesia con altar y advocación particular tiene en realidad su origen en el santo que nos ocupa hoy y en su conocida anécdota con la capa cortada en dos mitades. Un trozo de esa capa se conservó como reliquia y, para darle realce, el emperador Carlomagno mandó construir una espectacular iglesia donde pudiera ser venerada. En referencia a dicha reliquia, el templo comenzó a llamarse “capella” (capa en latín), derivando al español capilla. Aquel templo, conocido como la Capilla Palatina, por ser en principio parte del palacio imperial, fue el germen de la actual Catedral de Aquisgrán, la más antigua del norte de Europa.”

Los primeros santos que hubo en la Iglesia fueron siempre los mártires, abundantes a causa de la persecución romana que golpeó en varias oleadas. Tras la el edicto constantiniano del año 313, se comenzó a venerar a monjes y a los ascetas. Y a Martin de Tours le cupo el privilegio de ser el primer santo proclamado por la Iglesia no mártir. Las canonizaciones no eran como hoy día, sino que también eran por aclamación popular y se comprendía que el día que el cuerpo era trasladado de un cementerio a una iglesia: ese el gesto de la canonización, la llamada “translatio corporis”. San Martín murió el 8 de noviembre de 397 en Candes y el 11 de noviembre trasladaron su cuerpo a Tours. Una capilla señala el lugar de la muerte del santo.

Desde un principio se lo tuvo por taumaturgo, y a su sepulcro fueron infinidad de personas a solicitar gracias y bendiciones de intercesión a tal punto que el sucesor en su sede de Tours (que luego también será santo) Gregorio de Tours escribió en cuatro libros las gracias y milagros del santo los cuales se difundieron por toda Europa con rapidez.

El obispo Bricio construirá sobre su sepulcro una iglesia en el año 444 y en el año 471 el obispo Perpetuo construirá una gran basílica.

Martin de Tours es uno de los santos que más templos posee dedicados en su honor en toda Europa. Tal será la fama de este santo que el monasterio de San Martin Pinario en Santiago de Compostela, monasterio benedictino fundado en el S. X, fue el más grande de toda la península ibérica antes de la construcción del monasterio del Escorial. Quien escribe estas letras tuvo la oportunidad de permanecer en dicho monasterio en varias oportunidades y los estudiosos del arte y restauradores remarcan que el retablo de la capilla del monasterio de San Martin Pinario es mucho más relevante e imponente que el del propio Santiago en su catedral, el cual es obra del escultor y ebanista Fernando de Casas y Novoa, que crea aquí uno de los conjuntos más exquisitos del barroco a nivel nacional e internacional. El cual, entre otras maravillas es un retablo doble: una faz da hacia el coro de los monjes y otra al templo, haciéndolo unos de los pocos retablos dobles en todo el mundo.

Mosaico en la calle San Martín, sobre la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, recordando el nombramiento esa calle en homenaje al patrono (Wikipedia)

Pero San Martin cruzó el charco y desembarcó en la ciudad de la Santísima Trinidad. Como era costumbre, al fundar la ciudad los cabildantes (y no el clero, como comúnmente se cree) debería elegir un patrono así fue que el 20 de octubre de 1580, los autoridades que representaban a los pocos vecinos de la ciudad se convocaron para designar por sorteo al santo patrono de la metrópoli recién fundada. En el acto estaban Juan de Garay, el Alcalde Rodrigo Ortiz de Zárate, el Escribano Real Pedro Fernández y los vecinos Hernando de Mendoza, Pedro de Quirós, Diego de Olavarrieta, Antonio Bermúdez, Luis Gaytán y Alonso de Escobar, cuyas firman están en el acta de designación y -cuenta la leyenda- pusieron varios nombres de santos y santas, lo colocaron en una bolsa y salió el nombre de san Martin de Tours, pero, como era francés, no lo querían; por tanto por tres veces intentaron hacer el sorteo en vano, dado que siempre salía el mismo nombre: san Martin Obispo de Tours. Pero eso es solo una leyenda. Porque San Martin no era “francés”, sencillamente porque Francia no existía cuando él vivió; además cientos de templos llevan su nombre en la península ibérica.

San Martin será declarado patrono de la ciudad de la Santísima Trinidad y lo acompañarán dos patronos menores: San Sebastián y Santa Clara de Asís. También es Patrono de la guardia Suiza del Vaticano.

La calle San Martin de la ciudad de Buenos Aires, que va desde Rivadavia hasta Ricardo Rojas lleva su nombre en honor al santo patrono. También supo haber un hospital que llevaba su nombre el cual fue fundado el 11 de noviembre de 1611 con el traslado de una imagen del santo desde la iglesia matriz hasta la capilla del hospital. El hospital estaba pensado como lugar de estadía de soldados heridos, pobres, indios o enfermos que carecían de sustento y fue costeado por el gobernador Don Diego Marín de Negrón. El 20 de diciembre de 1748, se hizo entrega del hospital San Martín a la orden de padres Betlemitas, los cuales se dedicaban al cuidado de enfermos, entre otras actividades y pasó a llamarse hospital de Betlemitas o de santa Catalina Virgen y Mártir. Este hospital cerrará sus puertas en 1820 y se encontraba ubicado entre las actuales calles Defensa y Balcarce, México y Chile. La Beata María Antonia de San José (la mama Antula) hace referencia a este hospital en sus cartas.

La ciudad quedará en deuda con el santo patrono, dado que una vez desparecido el hospital, no tenía ningún templo en su honor. El primer presidente de la Acción Católica Argentina don Martin Jacobé era dueño de varios terrenos en la calle Bulnes, actual San Martín de Tours, en el barrio de Palermo y los decide donar para construir en ese lugar un templo dedicado al santo patrono de la ciudad, y que también era su santo patrono. El templo se inauguró el 11 de noviembre de 1931, y quedará su pastoral está a cargo de los padres Agustinos Asuncionistas, hasta que en 1980 que se hicieron cargo de la parroquia los padres de la orden de san Agustín. La imagen de San Martin perteneció a la capilla que la familia Jacobé poseía en su quinta llamada “Santa Cecilia” en San Fernando, provincia de Bs. As.

En la Plazoleta ubicada entre Posadas, Schiaffino y avenida Alvear se encuentra la escultura en bronce de San Martín de Tours realizada por Ermando Bucci e inaugurada el 24 de marzo de 1981 (Wikipedia)

La catedral metropolitana de la Santísima Trinidad y sede primada de la ciudad de Buenos Aires, posee un bello retablo dedicado a San Martin en el crucero ingresando al templo sobre el lado derecho.

También San Martin es recordado por el refranero popular. “A cada chancho le llega su san Martin” proviene de este día, dado que en él se realizaba la matanza del cerdo, en referencia al finalización del año agrícola (comienza el invierno) sobre todo en España. También este día era la finalización de los contratos de arrendamientos de las tierras y por tanto, el arrendatario realizaba una fiesta. Los franceses también poseen la misma frase: “À chaque porc vient la Saint Martin” con el mismo significado que en el idioma Español.

Hace muchos años el día del santo del santo patrono de la ciudad de Buenos Aires era feriado, pero el feriado fue abolido, y la ciudad de Buenos Aires posee el extraño merito que no celebra con fiestas populares ni su santo patrono ni su día de fundación; convirtiéndose de esta manera en la única ciudad de toda la república Argentina que no otorga día no laborable para el recuerdo y el festejo. Creo que las ciudades deben recordar sus eventos del pasado y los gobiernos debe promoverlos. En las celebraciones comunitarias también existe en la construcción de una identidad, y creo que los porteños nos merecemos un día que lo dediquemos a recordar, como era hace mucho tiempo, a nuestro santo patrono. Como los hacen las ciudades vecinas a la de Buenos Aires, hasta la misma capital de la provincia de Buenos aires, la ciudad de La Plata, posee su día festivo. Pero en Buenos Aires esa fiesta se nos fue negada por los sucesivos intendentes y jefes de gobierno y los millones de habitantes de esta metrópoli nos quedamos sin ella.

