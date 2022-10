Panni Margot, el argentino que creó la primera colección de moda con inteligencia artificial

El diseñador oriundo de Río Gallegos utilizó tecnología creada por la ONG OpenAI, fundada por Elon Musk

Son tiempos de celebración para el diseñador argentino Panni Margot, y reconoce que todavía no puede creer las repercusiones. Desde hace varios años su nombre pisa fuerte en la industria de la moda: para muchos su nombre resulta conocido por el largo listado de famosos que lucen sus creaciones en distintos eventos, pero recientemente superó todas sus expectativas cuando mostró sus diseños en la pasarela del Latin America Fashion Week. Se convirtió en el primero en crear una colección de moda generada a través de inteligencia artificial, y en diálogo con Infobae cuenta cómo surgió la idea y el proceso que lo llevó a ver su sueño materializado.

“En las colecciones de moda normalmente lo que se hace es tomar un concepto, con un director creativo que lo desarrolla con distintos tipos de técnicas, como mapas conceptuales, palabras, colores; y todo eso después lo traducen en morfologías, texturas, para reproducir una bajada estética que tenga coherencia”, explica Panni. Sin embargo, esta vez eligió un método diferente, y decidió combinar sus pasiones. En su tiempo libre investiga sobre ciencia y tecnología, no solo para estar informado sobre los descubrimientos, sino más bien por el alma curiosa que lo acompaña desde su infancia.

Antes de estudiar la carrera de diseño, había elegido la medicina. Hizo hasta cuarto año y luego decidió jugarse por la otra vocación que surgía en su interior. “Nunca dejé de lado la educación científica, seguí estando pendiente, al igual que con lo de última tendencia en materia tecnológica”, asegura. Y agrega: “Así me enteré que Elon Musk creó una ONG llamada OpenAI y desarrolló una inteligencia artificial con una base de billones de imágenes, para que esa tecnología estudie, aprenda y entienda qué son los conceptos visuales y estéticos que nosotros percibimos”.

Panni Margot, el diseñador de moda que sueña con hacer historia (Instagram @panni_margot)

Aquella novedosa herramienta fue llamada DALL·E, y consiste en un algoritmo que permite crear piezas gráficas gracias a la combinación de las millones de imágenes que tiene disponibles. En este sentido, Panni remarca uno de los beneficios que más le atrajo: “Todo lo que crees ahí es de tu derecho, ellos te ceden los derechos de autor por ser quien escribió determinadas palabras para crear algo”. Y otro antecedente que lo motivó fue el caso de la revista Cosmopolitan, que usó esa tecnología para generar la primera portada a través de inteligencia artificial.

“Lo que hicieron fue explicarle a DALL·E que querían una silueta de un astronauta caminando en Marte junto a una morfología de una modelo femenina, con especificaciones técnicas de fotografía, y una de las opciones que generó la computadora se convirtió en la tapa de la revista; pero no hubo ninguna modelo caminando en ningún estudio, con ningún traje, nada de eso existió, simplemente esa tecnología entiende lo que es un astronauta y lo crea”, detalla entusiasmado.

Una de las postales del desfile que realizó en Chicago, Estados Unidos (Gentileza Panni Margot)

El primer paso fue solicitar el acceso a la compañía creada por Musk y Sam Altman a través de un correo electrónico que envío a OpenAI. Estuvo en una lista de espera durante casi tres meses, hasta que le confirmaron que ya podía hacer uso de la inteligencia artificial. “Traté de ser estratégico: subí una imagen de una modelo y un modelo con ropa mía, borrándoles el rostro, porque no te permite subir fotos donde se vea el rostro humano por cuestiones de seguridad, y lo que me importaba eran las descripciones de ropa, para que los diseños tengan coherencia con mi estilo”.

“Le di indicaciones específicas: vestir al modelo con ropa oversize hecha de popelín negro, minimalista, con sobrecapas, inspirado en estilo japonés, es decir, estilismos que estén a tono con la ropa que yo diseño, con la identidad de mi marca”, comenta. El resultado fueron varias creaciones digitales, y si alguna no lo convencía del todo hacía las correcciones necesarias cargando otras palabras que funcionen mejor como referencia. “Básicamente, humano y máquina estuvimos trabajando juntos para crear diseños”, resume con alegría.

Culminada la fase digital, se puso manos a la obra para materializarlo, retomando el tradicional proceso de confección. “Tuve que interpretar de esas imágenes qué funcionaría mejor, si cuerina, algodón, etc., identificando los textiles que representaran lo mejor posible esos diseños; y luego me acerqué a mi equipo de modistas y juntos lo fuimos armando”, narra. Lo siguiente fue mostrarlo al mundo sobre la pasarela: “A medida que el modelo desfilaba, se mostraba en una pantalla lo que había generado la inteligencia artificial, para que el público pudiera vivir la experiencia de comparativa entre lo que una computadora creó y lo físicamente materializado por humanos”.

La creación digital a la izquierda, y la materialización a la derecha (Gentileza Panni Margot)

"Tuve que interpretar qué texturas eran mejores para representar lo mejor posible los resultados que me dio la inteligencia artificial", explica Panni Margot

“Es una nueva herramienta que pueden utilizar los diseñadores para crear colecciones. Como siempre digo: yo no busco ser famoso ni millonario, yo solo quiero hacer historia, que quede en algún lado escrito, y con eso estoy más que feliz”, sentencia. Aunque esta meta cumplida le parece inmensa, recarga su bitácora de sueños con más ideas “futuristas”, haciéndole honor a su esencia. “Así como me imaginé un videoclip, y después una historieta, también me imagino un videojuego de la tropa de ninjas de Panni Margot, donde haya que pasar algunas misiones, puedan vestir a los ninjas, ganar descuentos, porque veo la oportunidad de crear un Universo”, proyecta.

También es pionero en presentar colecciones en el marco del Año Nuevo Chino, siendo el único diseñador que combina Asia y Occidente. La inspiración asiática es intrínseca a su estilismo, con guiños al animé y se mantiene a la vanguardia. A sus 35 años, remarca que no hay que desestimar la frase “nunca es tarde”, y se pone como ejemplo al respecto: “Mis compañeras tenían nueve años menos que yo cuando arranqué la carrera de diseño, y además no conocía casi nada del tema, no sabía nombres de modistas o de colegas, y tuve que abrirme paso solo, tocando puertas, y extrañamente se abrió un mundo entero”.

El diseñador presentó la primera colección de moda generada por inteligencia artificial en Runway Latinx deChicago (Gentileza Panni Margot)

“Creo que las raíces son súper importantes, y yo crecí en la ciudad de Río Gallegos, que me dio mi educación, a mis amigos, mi vida entera. Solo puedo estar agradecido por todo eso, y de poder estar hoy acá”, reflexiona sobre sus inicios. Y remata: “De ser un estudiante de ciencias a estar cumpliendo sueños en pasarelas internacionales, con desfiles en Argentina Fashion Week, aparecer en la revista Times, es más de lo que podía imaginar”.

