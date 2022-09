Video: una pantalla gigante cayó sobre dos músicos mientras realizaban un show en Corrientes

Pantalla gigante cayó sobre una cantante en Corrientes

Los festejos por el Día del Chamamé realizados el pasado domingo en la ciudad de Corrientes se vieron opacados por un desafortunado accidente que sufrieron dos músicos Analía y Cachito Espíndola. Cuando ambos brindaban un show en la plazoleta Tránsito Cocomarola, la estructura de hierro que sostenía una pantalla gigante cayó sobre sus cabezas y ambos tuvieron que ser hospitalizados.

Según se puede observar en las imágenes de la transmisión oficial del evento, ambos artistas protagonizaban un recital en la plaza ubicada entre avenida Artigas y calle Ayacucho cuando, de un momento a otro, se desplomaron los fierros que se encontraban detrás de ellos. Al notar que algo estaba ocurriendo, Analía llegó a girar su cabeza pero ya era tarde. A simple vista, la peor parte se la llevó la cantante, quien sufrió un fuerte impacto en su cabeza y cayó sobre el escenario por el fuerte golpe. El guitarrista, por su parte, también fue alcanzado por la estructura pero la herida fue menor.

Tras el derrumbe, los hermanos chamameceros fueron asistidos por el personal médico del lugar y posteriormente trasladados hasta el Hospital Escuela. Una vez allí, los médicos de turno constataron que ninguno había sufrido heridas de gravedad, pero sí permanecieron internados hasta el otro día por precaución.

El doctor José Alberto Romero, director del centro de salud correntino, informó: “Analía ingresó con una herida cortante en el cuero cabelludo, y el hermano de ella con un golpe en la espalda. Los dos fueron atentidos, Analía fue suturada y los dos se retiraron a sus domicilios por sus propios medios”.

Analía, la cantante víctima de la caída de una pantalla gigante, manifestó su molestia por haber sido atendida sin el protocolo médico habitual cuando se tratan de golpes en el cráneo. “Me llevaron al hospital sin protocolos ni collar ni nada, pese a que el golpe fue muy fuerte en la cabeza, y me produjo una herida de 8 centímetros y politraumatismos en el cuerpo”, lamentó Analía, a través de un audio consignado por El Litoral y que se viralizó en las últimas horas. Y en la misma línea, agregó: “Nadie me atendió como debería haber sido. Llegué al hospital donde mi hijo y mi hermano lesionados tuvieron que molestarse con todos para que me atiendan”.

“El Gobierno y toda la gente que le compete en estos tipos de eventos tienen el compromiso de asegurarnos cuando estamos estemos en el escenario. Esto no puede volver a pasar nunca”, subrayó la artista durante su audio, en un evidente mensaje para las autoridades responsables de organizar el evento.

Como consecuencia de este imprevisto, desde la Municipalidad decidieron suspender el evento para evitar que haya más víctimas. “Vamos a investigar claramente, una de las pantallas aparentemente no estuvo bien fijada y había mucho viento, lo que hizo que se cayera”, comentó el intendente Eduardo Tassano, en diálogo con el medio Equipo de Noticias. Asimismo, dijo que “había mucha gente, pero lo importante es que todos están bien”.

Una situación bastante similar ocurrió en febrero de este año durante la tercera edición de la Fiesta del Río, en Chubut, cuando una ráfaga de viento derribó la barra la iluminación mientras tocaba la banda Folk 4, y dos de sus integrantes resultaron heridos.

El video filmado por un miembro del público registró el momento exacto en el que la estructura metálica cae con fuerza sobre los músicos en pleno show, a punto tal que uno de ellos es lanzado debajo del escenario, a una altura aproximada a los dos metros de alto.

Dos músicos heridos al caer la luminaria del escenario en la Fiesta del Río de Chubut

A través de un comunicado en las redes sociales, el grupo explicó el lamentable episodio. “Nos vemos en la obligación de contarles que en el día de ayer (por el domingo), en el evento de la Fiesta del Río, en la cual participamos y compartimos un lindo momento con todo el público y la gente que siempre nos sigue, ocurrió un imperfecto con la estructura de luces, que desafortunadamente se cayó sobre 4 de los integrantes de este grupo, dejando a Marcos Coli con una costilla fisurada y contusión pulmonar, quedando fuera de peligro, y Rodrigo Peña, quien quedó en observación por mareos por el fuerte impacto”, señalaron. Y cerraron: “Desde ya, agradecer a toda la gente que se ocupó y preocupó por el bienestar de todo el grupo”.

