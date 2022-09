La historia de transformación del chatarrero judicial con 2.200 autos abandonados que se convirtió en una Reserva Natural

La reserva es hogar de lagartos overos, mariposas, abejas, araña tigre, culebras, tortugas, patos, torcazas, garzas, caranchos, halcones y muchas más especies

Tenía más de 2.200 vehículos abandonados. Era un chatarrero judicial a cielo abierto en el partido de San Miguel: ocho hectáreas donde vehículos secuestrados, escombros y basura eran abandonados a la deriva. Delimitada por el Río de la Reconquista, el Camino del Buen Ayre, las vías del tren San Martín y el velódromo de San Miguel, su estado ambiental era de una degradación máxima. Así lo cuenta Alejandro Hillar, una de las personas que soñó con recuperarlo: “Nos encontramos con un suelo muy malo, debajo de él había más de una década de vuelco de escombros, basuras, cascotes. Antes, el Río Reconquista pasaba por ahí, hasta que se rectifica en los 90. Luego se tapa, se nivela con tosca y, encima, se le pone el chatarrero. Íbamos a tener que hacer una restauración ambiental. Era un suelo sin nutrientes, sin vida”.

Entre 2016 y 2017, se compactaron más de 2000 vehículos que permitieron recuperar 2,7 hectáreas más para la Reserva. Pero aún quedaba una tarea pendiente: devolverle la vida a ese suelo herido y esas aguas contaminadas. Alejandro lo imaginaba con “bosques, enredaderas trepando árboles, nidos de pájaros, senderos, curvas y contracurvas, bajadas, espacios de descanso”, y solo quedaba hacerlo realidad.

En el Día del Árbol en la Reserva “El Corredor” se plantaron más de 600 árboles y participaron de la celebración 1.500 personas

En 2015 se comenzó a trabajar con escuelas, con la expectativa de demostrar que “había una propuesta educativa detrás de toda esta locura y no era un capricho de un par de locos”. Luego se comenzó a trabajar con ONGs para impulsar el interés en la comunidad de participar, plantar y crear ese espacio en comunidad, “para que no sea una reserva más”. Ese suelo muerto se convirtió años después en la Reserva Natural Urbana “El Corredor”. Hoy va más allá de un espacio verde recuperado útil para desconectarse del ruido urbano, sino que simboliza un ejemplo de resiliencia y regeneración. Un espacio educativo y formador.

Este espacio albergó el sábado 3 de septiembre una fiesta: se celebró el Día del Árbol en la Reserva “El Corredor” con más de 1500 personas que participaron de una siembra colectiva, plantaron más de 600 árboles, disfrutaron de una clase de yoga, comida vegana, música en vivo, emprendimientos sostenibles y mucho más.

"Los árboles nativos son fundamentales para restaurar ecosistemas. A través de estas especies vuelven los insectos que se alimentan de esas plantas, atraen a sus depredadores como las aves, y luego llegan los mamíferos", informaron desde una ONG

Christian Seymand, encargado del vivero de Eco House Global -una organización de la sociedad civil-, describe qué representa en biodiversidad este espacio recuperado: “En las ocho hectáreas se pueden observar las tres ecorregiones que atraviesan la provincia de Buenos Aires: la Pampa (con pastizales, cola de caballo, cortadera y no muchos árboles); el Espinal (espacios xerófilos de poca humedad con especies como el espinillo, algarrobo y el tala); y el Delta Islas del Paraná (ambientes húmedos donde se juntan los humedales, conectando a Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires)”. ¿Qué es una ecorregión? Christian lo explica: “Es un área donde se comparten más o menos las mismas especies, hay cierta homogeneidad en cuanto al clima y al suelo, aunque con variaciones. Es un mapa de la flora y la fauna”. Además, brinda un ejemplo del valor educativo de las jornadas de plantación de especies nativas en la Reserva: “Voluntarios que dan su tiempo para colaborar en el vivero de Eco House Global cultivando especies nativas, conocen luego el ambiente natural que se trata de regenerar y restaurar con el programa, entendiendo que no se trata solo de regenerar el ecosistema, sino el vínculo de las personas con lo autóctono”.

Sobre la trayectoria del proyecto iniciado en 2011, Alejandro cuenta qué lo llevó a encararlo: “Nos apasiona, y eso se transforma en oportunidades para armar voluntariados y equipos de trabajo. Darles la oportunidad a personas de la zona y ONGs a brindar propuestas y participación. Compartir, participar, comunidad. Es hermoso”. Hoy la reserva es hogar de cientos de especies, entre las que se encuentran lagartos overos, mariposas, abejas, araña tigre, culebras, tortugas, patos, torcazas, garzas, caranchos, halcones, y muchas más. Posee también una laguna, senderos que acompañan la ribera del Río de la Reconquista y los pequeños grandes bosques que han ido regenerándose en diversidad.

A la vera de la Reserva Natural Urbana pasa el tren de la línea San Martín. "El Corredor" queda entre las estaciones Bella Vista y William Morris

La jornada del sábado comenzó a eso de las once de la mañana, y algunas personas se quedaron hasta pasadas las once de la noche. Entre charlas, el calor del sol, los cánticos de aves nativas, la música y la biodiversidad, se ayudó a reconstruir el vínculo de la naturaleza y el ser humano. Para Alejandro no hay nada más simple y concreto que “conectar con la tierra, con la naturaleza, con la vida que tenemos: es ser felices”.

Otra de las organizaciones que participa de esta reconstrucción es Un Árbol, que hace especial foco en la siembra y proliferación de las especies nativas de la región. María Elena Di Bello, voluntaria de la ONG, habló sobre su importancia: “No da lo mismo plantar cualquier árbol. Los árboles nativos son fundamentales para restaurar ecosistemas. A través de estas especies vuelven los insectos que se alimentan de esas plantas, atraen a sus depredadores como las aves, y luego llegan los mamíferos. Así logramos reconstruir un ecosistema diverso, muy valioso”. Enfatizó también sobre los beneficios, tanto ambientales como humanos, que brindan los árboles: “Son sumideros de carbono, esto quiero decir que no solo liberan oxígeno, sino que absorben dióxido de carbono de la atmósfera, un gas de efecto invernadero que causa el cambio climático. Ayudan a estabilizar el clima, evitan temperaturas extremas, purifican el agua, sirven de hogar para muchas especies y brindan beneficios a nuestra salud”.

La chatarra de los vehículos en una foto vieja: hoy el lugar presenta una panorámica distinta

A raíz de los beneficios ambientales que proveen los árboles y la flora en general, amerita también sacar a luz la contracara: ¿por qué resulta tan importante en el contexto actual? Juan Pessini, ingeniero agrónomo y coordinador del Departamento de Restauración Ecológica para la Sostenibilidad de Eco House Global, cuenta: “Ya se perdió más del 75% de bosques y selvas de Argentina. La importancia es reconocer que hay un problema, que todo esto que se perdió, desmontó e incendió, hacia nuestra calidad de vida”. Y agrega: “Es importante porque es una apuesta de generar las herramientas en las personas, los ciudadanos de a pie, en especial con vistas de un futuro que probablemente no sea tranquilo en términos climáticos. Las personas que más lo van a sufrir son las más vulnerables en cuanto a acceso de recursos, entonces también es un acto de amor y solidaridad”.

La Reserva Natural Urbana “El Corredor” recuperó un ambiente que estaba completamente diezmado. Los suelos habían perdido toda su capacidad de contener vida. Sobre ellos, se depositaban toneladas y toneladas de chatarra. No había iluminación y, limitando con las vías del tren, había grandes problemas de inseguridad para los vecinos. Ingresar al chatarrero no sólo no era atractivo para los ciudadanos de a pie, sino que también era riesgoso al poder lastimarse con metales, vidrios y escombros. Pero con voluntad, trabajo en equipo, participación ciudadana y comunitaria, este caso de éxito es un ejemplo para todas las personas y lugares que quieren recuperar suelos degradados por la actividad humana en un contexto de emergencia climática. Todos estos años de arduo y apasionado trabajo, permitieron que hoy las personas puedan acercarse a un área de conservación natural, a reconectar con la naturaleza.

Juan cuenta que una de las cosas más lindas que vivió fue ver plantar un árbol a un nene pequeño, con su papá y su abuelo. Las tres generaciones abrazándose, riendo, tocando la tierra: “No se restaura solo el espacio, sino el vínculo de cada persona con la naturaleza”. Para María Elena plantar enseña muchísimas cosas: “Desde comprender los procesos de la naturaleza y conectar con ella, hasta entender la problemática socioambiental que estamos atravesando. Plantar en comunidad nos une, nos enseña de colaboración y cooperación. Solo unidos somos capaces de hacer grandes cosas”. Por último, las conclusiones después del sábado de Alejandro, el motor que inició este proyecto ambiental y humano: “Me largué a llorar, muchas emociones, muy lindas. Para mí, que estoy trabajando hace 10 años en este lugar y que lo vi crecer, ver que están sucediendo estas cosas me da una alegría enorme. Verlo con la madurez de entender que ya estoy trabajando para el equipo que va a continuar esta labor. Ir preparándose para soltar un proyecto que uno empezó, y entregárselo a una nueva generación. Es muy fuerte. Es muy lindo. Hoy estoy feliz y agradecido”.

SEGUIR LEYENDO: