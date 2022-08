Halló un bolso con USD 16.000 en el colectivo, los entregó a la policía y ahora buscan al dueño

Una mujer halló un bolso con USD 16 mil en el colectivo, en Misiones (Foto: Misiones on line)

No es la primera vez que sucede un hecho de estas características, pero siempre despierta la misma pregunta: ¿cuándo alguien encuentra dinero en la vía pública tiene la obligación de devolverlo?

Esta vez, ocurrió en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, y tuvo como protagonista a una mujer que halló -este lunes por la tarde- un bolso con USD 16 mil dólares en el colectivo donde iba a bordo.

Al advertir la presencia del equipaje y que no había nadie a su alrededor, la pasajera tuvo una reacción inmediata: lo agarró, se bajó en la parada que queda cerca de la Comisaría de la Mujer y se lo entregó a la policía para que buscaran al dueño.

Según su declaración, la mujer cree que podría pertenecer a una señora “de avanzada edad” que había subido al colectivo a la altura de la calle Buenos Aires y que al bajar podría haberse olvidado el bolso en cuestión.

Ante la presencia de dos testigos y al chequear los que había en su interior, los efectivos hallaron ropa, zapatilla, un celular y un fajo de billetes con dólares. Al contabilizarlos se encontraron con la sorpresa de que había 161 billetes de USD 100.

Por estas horas, la policía misionera mantiene a resguardo el bolso y espera que la dueña lo pase a retirar. A pesar de la difusión que tuvo la noticia en los medios locales, aún nadie se presentó a reclamar el dinero.

Este hecho, ocurrido ayer, recuerda a otro sucedido el 14 de julio, también en esa provincia, donde un joven de 20 años -oriundo de Oberá- encontró un fajo de dólares en la calle y los devolvió.

“Cuando iba sobre la avenida Gobernador Bareyro casi José Ingenieros, caminando sobre la arena, en el cordón, vi un fajito de plata y pensé que era 500 pesos por el color, lo vi de lejos, cuando me acerco agarrar, veo que eran dólares con un ticket, con un nombre de una persona”, contó Toniel Pirez a Misiones on line.

Levantó el dinero, lo guardó entre sus cosas y se dirigió a hacer los trámites que tenía pendientes. Al volver para su casa, volvió a pasar por el mismo lugar y observó a un grupo de personas que parecía buscar algo.

“En el semblante se notaba que estaba un poco desesperado. Me acerqué y le pregunté qué pasaba y me dice que había perdido plata, estaba un poquito desesperado por eso. Y le pregunté más o menos, qué es lo que había perdido, me dice la suma y le pregunté cómo era el nombre, cuánto había, para corroborar que de verdad era y cuando me lo dice él, le digo que tengo toda la plata”, señaló.

En el reportaje que concedió al medio misionero, el músico dijo que su intención siempre fue devolver el dinero. Simplemente iba a esperar a que se hiciera la denuncia o se enterara que alguien buscaba el dinero. No pasó mucho tiempo y finalmente le devolvió los dólares a su propietario. “Son valores que aprendimos desde chicos. Yo tengo a mi familia, son todos humildes, todos sabemos que para ganar una cierta cantidad de plata se necesita mucho esfuerzo. Ojalá todo el mundo piense igual”, reflexionó.

El dueño del fajo de dólares, por su parte, relató lo acontecido en sus redes sociales y fue viral. “Me devolvió el dinero sin faltar un centavo”, contó Ernesto, quien dijo que estará eternamente agradecido por el gesto de Toniel.

