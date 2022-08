Continúa el paro de colectivos en el AMBA: cómo será el servicio durante el martes

Varios colectivos dejan de prestar servicio durante la noche (Maximiliano Luna)

Sin acuerdo entre las empresas de transporte y los gobiernos nacional y de la provincia y la ciudad de Buenos Aires por el pago de los subsidios atrasados al sector, varias líneas de colectivo continuaron con el paro nocturno en el AMBA y seguirán con la reducción de frecuencias durante el día.

La medida de fuerza, que ya lleva varios días, se originó por un reclamo de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA).

Las entidades piden que se les abone a las compañías los montos adeudados desde principio de año, pero las diferentes administraciones se disputan entre ellas la responsabilidad de realizar estos pagos.

La semana pasada, la Provincia transfirió parte de la deuda, por lo que hasta el momento restaría por entregar en concepto de subsidio atrasado 12.000 millones de pesos, de los cuales 7.200 millones corresponderían a la Nación y 4.800 millones, a Ciudad.

Por esta razón, desde el lunes último las empresas decidieron mantener el paro nocturno, de 22:00 a 5:00, en todo el AMBA, pero aumentar los servicios durante el día de los colectivos que circulan por el territorio bonaerense, que ahora lo hacen a un promedio del 70% de su frecuencia habitual. En tanto, aquellos que operan en la Capital Federal lo hacen en un 20 por ciento .

Este es el panorama que regirá también durante el martes y en los días subsiguientes hasta tanto se pague la deuda o se llegue a un acuerdo entre las partes, aunque por el momento no hay ninguna nueva reunión prevista por este asunto.

Las cámaras empresariales reclaman una deuda que llega a los 12 mil millones de pesos (Télam)

“Si bien hubo un pago parcial por parte del Estado, es complementario del mes de agosto y nada tiene que ver con la deuda. Por lo tanto, la situación sigue como a lo largo de los últimos días”, precisaron desde el sector privado.

Fuentes del gobierno nacional detallaron a Infobae que, en 2019, la Ciudad “ponía el 51% de subsidios por estas 32 líneas porteñas”, pero “luego del cambio de gobierno fue disminuyendo y este año hubo meses que ni siquiera transfirieron”.

Al respecto, el Subsecretario de Política Económica y Financiera del Ministerio de Transporte de la Nación, Carlos Vittor, dio más detalles sobre el tema: “No es que haya un conflicto, hay una situación en la que la Ciudad desde el mes de julio hasta acá no ha hecho aportes para el sistema. Sí aportó en el primer semestre en la proporción en la que ellos tuvieron posibilidad teóricamente, pero no en la proporción en la que nosotros queríamos. Por ahora no vienen poniendo nada del segundo semestre”.

Por su parte, desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña resaltaron la veracidad del convenio de colaboración con Nación para el pago de subsidios que existe desde 2019. Precisaron que las negociaciones entre las partes se dan a principio de cada semestre para definir los montos y que actualmente el diálogo se encuentra abierto para definir el dinero que corresponde la segunda parte del 2022.

Sin embargo, desde el área encabezada por Manuela López Menéndez aseguran: “Estuvieron rechazando nuestras últimas propuestas. Ahora hicimos una nueva, pero el incumplimiento de los pagos que está haciendo el Gobierno nacional es algo en lo que la Ciudad no tiene nada que ver”.

La decisión de las cámaras empresariales afecta, en mayor o menor medida, a las siguientes líneas: 2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 185, 193, 203 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 328, 329, 325, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390 y 395.

También a las 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561, 562, 620, 622, 621, 628, 630, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 912, 914 y 915.





