Memes, stickers, rap y humor: la increíble cuenta de la Policía del Chaco que es furor en TikTok

Tiktok de la Policía del Chaco: la detención de un ladrón con música de La Pantera Rosa

Un ladrón le pega patadas a una vidriera. Insiste. A duras penas saca lo que parece una bolsa. El gato Tom, el dibujo animado, llama al 911. Llega la policía a bordo de un patrullero y se lo lleva detenido. La música de La Pantera Rosa deja aún más en ridículo al fallido delincuente. No es cine, no es un especial de humor. Se trata del último video de la cuenta de TikTok de la Policía del Chaco. Lo subieron hace menos de 48 horas y se transformó en viral: ya fue visto más de 334 mil veces en esa red social. Pero no ni de cerca el más exitoso: el récord lo ostenta uno que invita a opinar sobre la cuenta @policíachaco y está próximo a los 2 millones.

Tiktok de la Policía Del Chaco en Brasil: "Soy International"

Desde el programa de tevé Policías en Acción que el accionar de una fuerza de seguridad no causaba tanta atracción por fuera de las noticias estrictamente policiales. Y los comentarios que reciben son contundentes: “Son geniales sus TikToks”,”la policía que más se copa de Argentina”, “me gustaría vivir en Chaco” hasta “el que edita los videos se merece un aumento”.

Tiktok De la Policía Del Chaco en un desfile: "tirando unos pasos"

Quien está detrás de los 69 videos publicados hasta el momento no es chaqueño, sino correntino. Ezequiel Miño tiene 28 años, está de novio y se mudó a Resistencia para estudiar Tecnicatura en Diseño e Imagen y Sonido Multimedia en la Universidad Nacional del Nordeste, carrera que dejó. “En la universidad conocí a un amigo que empezó a trabajar en la Policía del Chaco y querían armar un departamento audiovisual. Me preguntó si estaba disponible y dije que sí. Hubo un proceso de selección y quedé”. Ezequiel, que es personal civil, forma parte de un equipo que está a cargo del Subcomisario Alejandro Domínguez, Jefe de la División Prensa y Comunicación Social e integran, entre otros, Inti Zamora y Jesús Varela en cámaras; Ailén González en cámara y producción y Darío Barrientos en la locución. Además de su trabajo en la fuerza, dicta clases de Marketing Digital en la Universidad de la Cuenca del Plata y hace videos en forma particular.

Ezequiel Miño, del Departamento de Prensa de la Policía del Chaco, autor de los videos que se publican en TikTok

Más cerca del estilo de los usuarios exitosos de TikTok que de la solemnidad con que comunican los organismos oficiales, la cuenta de la policía chaqueña ya cuenta con 156 mil seguidores y casi 14 millones de likes en total. El 15 de junio de 2021 lanzaron el primer video con la presentación de la fuerza en la red musicalizado con “All the way up”, de los raperos Remy Ma y Fat Joe. Y suben uno por semana, “dos como mucho”.

Tiktok de la Policía Del Chaco con indicaciones para entrar a la cancha

“Empezamos en TikTok más que nada por el momento que se vivía con la pandemia. Primero hicimos videos institucionales y música de tendencia, en inglés. Fuimos ablandando la comunicación de a poco. Hacerles entender a los jefes qué es lo que se mueve en las redes fue todo un proceso. De a poco le fueron introduciendo audios virales, memes, stickers hasta lo que es hoy”, explica Ezequiel.

Tiktok Policía Del Chaco Un Efectivo Le Propone Casamiento A Su Novia

La buena aceptación de los videos en las redes ayudó para que los jefes policiales, encabezados por el comisario general Ariel Alejandro Acuña, aceptaran el cambio comunicacional. “Vieron los resultados virales y fueron aflojando. Obviamente, cada video tiene un proceso de evaluación y son los jefes los que dicen sí o no antes de la publicación” , aclara.

Tiktok de la Policía del Chaco cuando atraparon a un estafador que hacía el Cuento del Tío

La repercusión, a Ezequiel, lo “sorprendió bastante”. Sin referentes en TikTok -aunque menciona la del presidente de El Salvador Nayib Bukele como una de las cuentas que sigue-, cada una de las piezas le lleva, en promedio, alrededor de seis horas de trabajo.

Tiktok Policía Del Chaco, La Sirena Que Desean Ver Y La Que Ven

Lo que se nota es una evolución en la producción de cada pieza. Y su utilización, que no sólo muestra algunos operativos, sino también informa acciones por venir. Por ejemplo, uno de los últimos videos fue grabado en el estadio de Sarmiento de Resistencia. En él, una mujer policía cuenta qué se permite y qué no a la hora de ir a la cancha. Cuando dice que se debe presentar la entrada y el DNI para que sea escaneado en el ingreso, le responde el mismísimo jefe Gorgory, de Los Simpsons, que le pide que cuente todo con más calma: “Despacio, cerebrito”, le dice. A medida que el video corre, aparecen Lio Messi y Will Smith, entre otros.

Uno de los videos emotivos de la Policía Del Chaco como homenaje a los camaradas fallecidos por COVID y en cumplimiento del deber

En el del ladrón, por su parte, al equipo de prensa le llegaron videos de cámaras de seguridad policiales, que luego fueron compaginados. “Nos mandan imágenes desde distintas localidades y áreas: robos, hurtos, drogas, abigeato. Todas las noticias se suben a las redes sociales y a la página web de la policía (www.policía.chaco.gob.ar), pero si se pueden usar además para TikTok le damos otra impronta, para que sea más divertido. En el caso del último que subimos, había otro video con los mismos contenidos de memes y efectos, pero justo llegó este y lo cambiamos. Fue un proceso bastante bueno, vimos qué música se le podía agregar y la voz en off en castellano neutro, que genera la misma plataforma”, cuenta Ezequiel.

Uno de los operativo que filmaron para TikTok

Por lo general apelan al humor. En uno se ve nadar una sirena y la voz en off dice que es “la sirena que todos quieren ver”, para dar paso al estruendoso sonido de la sirena de un patrullero y la frase: “la sirena que en realidad van a ver”. Otros videos son emotivos, como el de la jura de los nuevos cadetes musicalizado con la Sesión 23 de Bizarrap y la voz de Paulo Londra, el homenaje a los caídos en cumplimiento del deber o por el COVID, o el de un pedido de matrimonio de un efectivo policial a su novia. Y algunos suman desde la época, como el que incluye escenas de la película 300 o el de un operativo con música de AC/DC.

Tiktok de la Policía del Chaco: en la cancha con la voz de un falso "Mariano Closs"

Con el éxito de la cuenta, se animaron hasta a mostrar el making off de los videos que producen. Pero quizás, entre los más celebrados está el que contiene la voz de Mariano Closs (generada a través de una página), con imágenes de la cancha de Chaco For Ever, entre otras. Como si presentara un partido de fútbol, se oye al relator decir: “Señoras y señores, aquí está la policía del Chaco, ¡atención! Inicia el operativo para realizar el control individual de las personas que ingresan al estadio, porque la Policía del Chaco está para cuidarte… Estamos hablando de la mejor policía de la Argentina y con muy buena onda… Y no te olvides de seguir a la policía del Chaco en TikTok” .

Making odd de los videos del TikTok de la Policía del Chaco

