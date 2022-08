Abrió la puerta y había una pared de nieve: el video de una habitante de Caviahue que se hizo viral en Twitter

Valentina Sepúlveda muestra cómo tiene que abrirse camino con la ayuda de una pala para salir de su casa. Puede haber más de un metro de nieve

Así tengo de nieve para salir de mi casa. ¿Arrancamos? Ayer, una habitante de la aldea de montaña neuquina de Caviahue mostraba en Twitter (@valecaviahue) la puerta de calle de su casa, que al abrirla tenía una pared de nieve y le esperaba un trabajo arduo para abrirse camino con una pala para poder salir y llegar a su trabajo. Se trata de Valentina Sepúlveda (55), recepcionista en el hotel Lago Caviahue Hotel a quien le gusta compartir imágenes de su vida cotidiana, como ahora, tapada de nieve. “Lo bueno es que usamos una pala liviana de plástico, sino terminaríamos todos con la espalda rota”, asegura, riéndose, en una charla telefónica con Infobae.

Este invierno que arrancó con nevadas muy temprano, a partir de abril, cubrió esta aldea de montaña de 1000 habitantes. Valentina eligió este estilo de vida hace 33 años, ya que nació en la capital neuquina (a 360 km) y se interesó por trabajar para el turismo: en invierno dedicada a la temporada de esquí y en verano a las termas de Copahue. Desde entonces es una apasionada de este pueblo de montaña, situado a 1600 metros sobre el nivel del mar, con un centro de esquí a solo 1 km de distancia y un lago que refleja el cielo. Lo que más le gusta de Caviahue es la tranquilidad, la naturaleza y fotografiarlo todo.

sí tengo de nieve para salir de mi casa

Quienes viven en la Patagonia, como ven la nieve como algo habitual en sus rutinas, no suelen hacer fotos sobre estas temáticas, pero l a mujer advirtió el interés que despertaba en la red y por eso le dedica tiempo y lo comparte, además de mostrar la extraordinaria belleza del lugar . El video de ayer, en el que filmó la puerta de su casa tuvo más de 23 mil reproducciones. Acompañaba un texto: “Caviahue 16 de agosto ya a palear para ir a laburar, a ganarse el pan de cada día, en positivo! Que tengan buen día”. Y sus seguidores no se quedan contemplando en silencio. Le dejan comentarios del tipo: “Maravilloso y tremendo”. O con sentido del humor: “Cierre esa puerta mija, que entra el frío”.

La neuquina empezó a hacer este tipo de posteos en Twitter en buena parte por su familia. Todo empezó cuando el volcán Copahue, que está en actividad, entró en erupción en 2012. Para transmitir tranquilidad a sus seres queridos, que querían que se volviera a la capital de la provincia, les enviaba fotos del pueblo. Actualmente, hacer fotos es su pasatiempo favorito. Y su familia, como ama la nieve, le agradece que comparta los paisajes.

La escuela de Caviahue cubierta de nieve

“Mientras en Buenos Aires miran la temperatura en verano todo el tiempo, acá la miramos en invierno, para saber si nieva”, explica la mujer que en ese caso, dice que se tiene que levantar dos horas antes para abrirse camino con la pala. Eso es a las 6 de la mañana para poder prepararse con tiempo y llegar a las 8 a su trabajo. No le gusta salir a las apuradas. Su trabajo está a seis cuadras y va caminando . Por eso lleva siempre sale bien abrigada con camiseta y medias térmicas, calzado, pantalón de esquí y campera impermeables, sumado a guantes, gorro, cuello y antiparras. Cuando hoy salió a la calle hacía 4 grados bajo cero.

Respecto de la nieve que se acumula en la entrada de su casa, cuenta Sepúlveda que si no levanta lo que está por encima del cable, no podrá ver tele. Y también si quiere ver por la ventana, tendrá que hacer ejercicio, palear y palear. Por las calles no circulan autos ya que por la nieve está intransitable. Todos los días pasa un pisa nieves. El pueblo se transformó en un parque de diversiones para los chicos, que son llevados en trineo por sus padres y usan de culipatin toda lomita.

Valentina Sepúlveda muestra en su cuenta de Twitter Caviahue durante el invierno

Tras las copiosas nevadas, llegaron muchos turistas. Muchos esquiadores. Y para Caviahue eso es vital, ya que viven para el turismo. “Vino muchísima gente”. Para ellos, la nieve polvo es todo. ”Nosotros vivimos de la nieve, dependemos de la nieve. Y si hay turismo, podemos trabajar”, expresa.

Otra característica del lugar Valentina valora mucho es la seguridad. “Acá todavía, los hijos de los vecinos andan en la calle solitos. Todos sabemos quién es hijo de quién. No tenés que tener alarmas, cámaras. Podés caminar los diferentes senderos de Caviahue con celular, con cámara fotográfica, con mochila y no tenés que tener miedo quién camina detrás tuyo, adelante tuyo, ni estar atento a quien viene. Eso es lo lindo de Caviahue”, remata.

Valentina está enamorada del lugar en el que vive y además, les hace muchas fotos

En este lugar aseguran que su centro de esquí es ideal para empezar a dar los primeros pasos en el esquí y por eso también es muy familiar. Y además, es uno de los pocos lugares donde se practica esquí nórdico.

Durante el verano, la actividad continúa gracias al volcán. En Copahue, a pocos kilómetros, hay un centro de balneoterapia con capacidad para 2.500 baños por día, que cuenta con médicos, kinesiólogos y auxiliares. El lugar ofrece baños con agua del volcán, fangoterapia, hidromasajes, masoterapia y fisioterapia.

La temporada de nieve está prevista que continúe hasta el 30 de septiembre. Ahora, además de consultor el servicio meteorológico, se podrá ver la cuenta de Valentina, que siempre está actualizada con sus posteos a diario.

