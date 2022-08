Trabajo dictó la conciliación obligatoria y la UTA suspendió el paro nacional de colectivos previsto para esta noche

El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y la UTA dio marcha atrás con el paro de colectivos anunciado para este martes 2 de agosto. (Maximiliano Luna)

El paro nacional de colectivos que había anunciado la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) la semana pasada, y que estaba previsto para que comenzara hoy a las 22 , fue suspendido esta mañana luego de que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria. La medida fue confirmada por el sindicato que conduce Roberto Fernández, aunque aclararon que de no llegar a un acuerdo entre las partes, las medidas sindicales se retomarán “con más fuerza que nunca”.

Mediante un comunicado de prensa difundido en redes sociales, la UTA confirmó la acatación de la prórroga del periodo de Conciliación Laboral Obligatoria propuesta por la cartera que conduce Claudio Moroni, apenas un día después de que el propio Fernández ratificara que el cese de actividades continuaba en pie.

No obstante, advirtieron que las medidas de acción sindical podrían retomarse “con más fuerza que nunca” si Trabajo no firma el acuerdo salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros de corta y media distancia. “El salario no se negocia” , subraya la nota firmada por Fernández.

Horas antes de que se conociera la decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación, Fernández habló con radio La Red y precisó que están reclamando “un bono no remunerativo de 25 mil pesos”. Pero al mismo tiempo, lamentó: “Las empresas reconocen nuestro pedido, pero no pueden pagarlo porque el Estado les debe plata a ellos”.

Según contó el secretario general de la UTA, los empleados del sector hoy cobtran “150 mil pesos más un bono de 20 mil”.

La medida de fuerza que iba a tomar el sindicato del transporte automotor fue anunciada menos de una semana después de que el Gobierno nacional oficializara un aumento del 40% para el boleto de los colectivos que circulan por el AMBA, el cual permanecía congelado desde 2019.

Según se informó a través de la resolución 469/2020 publicada en el Boletín Oficial dos semanas atrás, se trata de un aumento necesario para el sistema de transporte automotor, que días atrás se vio afectado por una disposición de las cámaras empresariales de reducir al 50% los servicios por un el atraso en el pago de los subsidios.

De esta manera, desde este lunes el boleto mínimo de $18 pasó a $25,20, mientras que el que más utilizado, que costaba $20 (de 3 a 6 kilómetros de distancia), pasó a 28 pesos. El que cubre de 6 a 12 kilómetros se incrementó de $21 a $29,40; el que costaba $22 (de 12 a 27 kilómetros) pasó a $30,80, mientras que el segmento más largo, de 27 a 45 kilómetros que salía $23 ahora tiene un valor final de 32,20 pesos.

Así quedaron los nuevos valores del boleto del transporte público del AMBA.

El incremento también se replica en el servicio de trenes de corta, media y larga distancia, así como en los pasajes del servicio ferroviario de jurisdicción nacional e interurbanos regionales.

Por lo tanto, en lo que respecta al servicio ferroviario, en las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín el boleto será de $17,25; en la línea Urquiza de $11,25; en las líneas Roca y Belgrano Sur de $10,75 y en la línea Belgrano Norte $9,50.

Los aumentos también impactarán en los cuadros tarifarios de los ramales de larga distancia que unen la Ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata, Bahía Blanca, Pinamar, Justo Daract, Tucumán, Córdoba, Rosario y Pehuajó; así como en los interurbanos regionales en Chaco, Salta, Neuquén, Entre Ríos, Córdoba y Misiones, y en los servicios locales extendidos en la Provincia de Buenos Aires.

La resolución del Ministerio de Transporte de la Nación aclara que los beneficios sociales de la tarjeta SUBE se mantienen para todos, con el 55% de descuento en la tarifa para el uso de más de un medio de transporte en el lapso de 2 horas.

