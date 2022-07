Chubut bajo nieve: animales atrapados, pobladores varados y clases suspendidas por el fuerte temporal

La Trochita abre paso en el puente de la cascada, Chubut

Las intensas nevadas que caen desde hace algunos días en la provincia de Chubut provocaron que el gobernador provincial, Mariano Arcioni, decretara la emergencia climática a nivel local. Las imágenes compartidas por pobladores de distintos rincones chubutenses dan muestra del fuerte temporal que arrasa a la región, lo cual provocó, entre otras consecuencias, que las clases fueran suspendidas hasta nuevo aviso.

“Tras la declaración de Emergencia Climática, el Ministerio de Educación resolvió dar continuidad a la medida de suspensión de clases en aquellos establecimientos de las regiones I, III y IV que fueron alcanzados por la medida en días anteriores, producto de la persistencia en las condiciones adversas en lo climatológico y para desplazamiento” , reza el comunicado difundido por el Gobierno de Chubut este martes, a raíz de la continuidad de las incesantes nevadas que caen sobre el territorio provincial.

Los efectos climáticos son padecidos por animales y pobladores. Tal es el caso de Don Aladino Arce, un vecino de la localidad de Río Pico. Con la nieve hasta el pecho, el hombre llegó hasta donde estaban sus vacas para darles de comer y, con la ayuda de un compañero, ambos pudieron rescatar a caballos atrapados entre la nieve.

Don Aladino se abrió paso entre metros y metros de nieve para ayudar a sus animales, en la localidad de Río Pico. (Twitter)

“Mí viejo trabajó toda la vida en el campo de puestero. Esta zona donde se encuentran trabajando con Ramiro Bilbao es el lote 19 en Río Pico. Trataban de ir sacando caballos atrapados, de ir abriendo camino y de llevar pasto con los pilcheros a las vacas que por la nieve tan alta no tenían que comer. En los videos y las fotos también aparece su compañero de trabajo Ramiro, que filmó todo con el teléfono de mi papá”, contó Nicolás, hijo de Don Aladino, en diálogo con diario Río Negro.

Durante el reportaje para el citado medio, el joven admitió sentirse “orgulloso” del arduo trabajo que realiza su padre para salvar a los animales afectados por el temporal que cae sobre la Cordillera de los Andes. “Verlo laburar en el campo y cuidar a su madre. Muchas veces irse de madrugada al campo y volver en la noche para cuidar a mi abuela o tener que llevársela al campo con él para poder trabajar y estar tranquilo sin pensar que le pasó nada. Decime vos si esas cosas no llenan de orgullo a un hijo, cómo no sacarme el sombrero frente a mí papá. Acá se ve el trabajo del puestero, del mensual, del que va por día de la gente de campo”, planteó.

Postales de las intensas nevadas que caen sobre la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. (Twitter)

En la zona de Lago Vintter, en tanto, las autoridades lograron brindar asistencia a pobladores varados en medio de más de 1,70 metros de nieve. Tras un arduo trabajo equipos municipales de Río Pico y de Vialidad Provincial, se llegó hasta el sector donde había dos familias aisladas, según consigna el diario Jornada.

Diego Pérez, intendente de Río Pico, contó a través de sus redes sociales que el trabajo de asistencia fue posible gracias a la utilización de “la Motoniveladora de Vialidad Provincial y otra Municipal”. Y agregó: “Tomó casi dos días, muy complicado estaba por la cantidad de nieve acumulada”.

El Gobierno de Chubut decretó la emergencia climática para la provincia y la suspensión temporal de clases por el fuerte temporal de nieve. (Twitter)

Por su parte José Mazzei, subsecretario de Protección Civil, señaló en dialogo con Cadena Tiempo que el operativo de asistencia debió llevarse a cabo por tierra debido a que “las condiciones meteorológicas nos impiden volar”. Los rescatistas “volvieron con el menor y sus abuelos decidieron quedarse porque están bien, y el otro matrimonio que vive en un sector más alejado también decidieron bajar”, detalló el funcionario al citado medio chubutense.

Julieta Morales, una empleada de la Municipalidad de Trevelin, compartió en su cuenta de Twitter las imágenes de la odisea que tuvo que vivir una familia para cruzar el río Grande y alimentar a sus ovejas varadas. “La familia Toro cruzó en bote el Río Grande para llegar a alimentar a las ovejas que estaban sin comida desde hace varios días, hay mas de 80 cms de nieve y el camino estaba interrumpido. Esto es Trevelin Chubut”, escribió la usuaria, junto a imágenes del improvisado operativo para asistir a los animales.

Temporal de nieve en Chubut

