Triple choque en Palermo: embistió a dos autos a bordo de un Mercedes Benz e intentó escaparse en un taxi

El accidente de tránsito se produjo en Scalabrini Ortiz y Córdoba

Tres autos protagonizaron un fuerte choque en pleno barrio de Palermo. Un conductor joven a bordo de un Mercedes Benz embistió a otros dos vehículos que estaban detenidos en un semáforo en rojo y como producto del accidente una chica sufrió la fractura en uno de sus brazos.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la esquina de las avenidas Scalabrini Ortiz y Córdoba. Un Mercedes Benz C250 conducido por un joven y que se dirigía hacia avenida Corrientes impactó de llenó a otros dos autos que estaban detenidos en la esquina, sobre el mismo sentido.

El Mercedes chocó de lleno a un Renault Logan azul oscuro, que era un auto de una aplicación de viajes conducido por un chofer venezolano, y a un Honda HRV, también oscuro.

“Estaba estacionado esperando el semáforo en rojo y de repente siento el latigazo desde atrás que era el chico que venía en el Mercedes Benz” , afirmó el conductor del Logan, llamado Luis Miguel Fonseca, en declaraciones al canal Crónica.

Como resultado del accidente, una joven que estaba de pie en la esquina esperando para cruzar Scalabrini Ortiz fue impactada por uno de los vehículos involucrados en el accidente y sufrió una fractura en el brazo.

“Lo que pasa es que realmente cuando me chocan, había personas que iban a cruzar y habían bajado de la vereda. Cuando me chocan, todos intentan volver a la vereda y esta chica tropieza y se cae. Ahí mi auto le pega a la chica, sólo le pega, ella cae mal y aparentemente se fracturó el brazo al caer” , afirmó el conductor del Logan, respecto a la joven que fue trasladada al hospital.

Además, el propio conductor del Logan, de nacionalidad venezolana, terminó con fuertes dolores en la columna vertebral, su cabeza y en su pierna derecha.

Una vez ocurrido el accidente, Fonseca declaró que el conductor del Mercedes Benz intentó escaparse del lugar del siniestro. “Justo después del accidente, vi que el chico quiso subirse a un taxi para escaparse. Justo fui ahí y lo hice bajar”, aseguró.

Además, Fonseca advirtió que el conductor del Mercedes Benz intentó a los pocos minutos de haber chocado a los autos ingerir bebidas gaseosas y agua para intentar bajar la cantidad de alcohol en sangre antes de someterse a un control de alcoholemia.

En cuestión de unos minutos, efectivos de la Policía de la Ciudad le realizaron el control de alcoholemia al joven conductor del Mercedes Benz, aunque todavía se desconocen los resultados.

En principio, se corroboró que el Mercedes Benz está registrado en una provincia del interior del país y no posee multas en la Ciudad ni en la Provincia de Buenos Aires. En tanto, el mismo vehículo no cuenta con la VTV del 2022.

“A mí esto me complica la vida porque yo tengo a mis dos hijos pequeños aquí conmigo, uno de ellos es autista. Mi esposa no trabaja y no sé cómo voy a hacer estos días”, reflexionó Fonseca.

Como si fuera poco, el conductor de la aplicación de viajes reveló que había comprado el auto con todos sus ahorros y que recién lo había podido sacar de la concesionaria hace apenas 20 días.

