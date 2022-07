Prohíben ingresar al basural de Santa Fe donde la gente busca miles de dólares

La medida se debe a que el martes pasado debió disponer de personal de vigilancia privada para controlar el predio

La fiebre por los dólares parecía no tener fin, grupos tras grupos ingresaban al basural de la localidad de Las Parejas, en la provincia de Santa Fe, para buscar el preciado tesoro entre los escombros. La noticia de que un billón de dólares, tal como relata una carta hallada en el lugar, estarían perdidos entre los desechos revolucionó a todo un pueblo. Sin embargo, y luego de dos días de intensas búsquedas, la intendencia decidió cerrar el predio y prohibir el ingreso de toda persona o vehículo particular que no pertenezca a la municipalidad .

A través de una escueta comunicación, la gestión de Horacio Compagnucci informó que “queda terminantemente prohibido el ingreso de toda persona o vehículo particular” al predio del basural, ubicado en la continuación de la Avenida 17 camino público de esa ciudad, situada a 98 kilómetros al oeste de Rosario.

Según expresó el intendente, la medida se debe a que el martes pasado debió disponer de personal de vigilancia privada para controlar el predio , al que llegaban vecinos en búsqueda de dinero, alentados por la noticia de que empleados municipales encontraron en el basural una bolsa con dólares —que estimaron en unos $50.000—, que estaban en un ropero viejo enviado al depósito de residuos municipal.

La información circuló rápidamente por redes sociales y en el boca a boca, por lo que el martes decenas de curiosos se acercaron al predio. Incluso, según relató uno de los trabajadores del lugar a medios locales, en esa jornada un joven se llevó parte del botín. Se estimaba que el muchacho había huido con $20.000 dólares abrazado a su cuerpo.

Otro empleado municipal afortunado contó que pudo reunir 4.600 dólares, y que al principio -cuando vio los billetes- pensó que “eran de juguete”. “Estaban sanos, apenas un poco húmedos”, contó el trabajador en una entrevista radial.

La historia de la carta que podría develar el misterio

Tras el hallazgo de los $50.000 dólares, los buscadores dieron con una carta que data del año 2009. La misma asegura que “una mujer vendió dos propiedades para ayudar a la Organización Mundial de la Salud ” y hace referencia a una suma de dinero en moneda extranjera.

Según cuentan los trabajadores municipales, luego de recolectar la basura posaron la mirada en el papel que además agregaba un dato clave: mencionaba la posibilidad que la cantidad sea “un billón de dólares”. “Estamos todos sorprendidos”, relataron. Y ni bien circuló esa información, muchos vecinos comenzaron a excavar con el fin de hallar más dinero.

Todo comenzó durante el fin de semana. “El sábado a la tarde, en pleno movimiento de tierra que realizaba con la topadora, enterré un ropero viejo. Calculo que en un tramo enganché una bolsa, pero no me bajé porque tenía problemas con la máquina. Aparentemente, esa bolsa contenía dólares que terminaron volando por todas partes”, afirmó Raúl Núñez, uno de los empleados comunales que trabajan en el basural, en declaraciones al diario El Litoral.

En medio de la búsqueda, los vecinos realizaban promesas sobre qué harían con el dinero encontrado. “Si llego a encontrar plata, le pagaría el salón a mi hermana para que festeje los 15 años”, dijo uno de los niños, parado encima de una montaña de desperdicios.

El clima entre los vecinos dentro del basural era festivo, incluso con los que no pudieron hallar ningún billete. Como si la ciudad de Las Parejas hubiera tenido una suerte de regalo divino.

