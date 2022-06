Conoció a un francés en un bar, le pasó su WhatsApp y recibió una desopilante respuesta que fue viral

Este es el audio que la joven recibió por Whatsapp y se hizo viral

Mai (31) es argentina y vive en Ámsterdam desde hace 3 años. Emigró sola, en abril de 2019, apenas 15 días después de haberse graduado como arquitecta. Con muchas expectativas, sueños por cumplir y ávida de conocer nuevas culturas, la joven eligió mudarse a la capital de Holanda porque la considera una de las ciudades más cosmopolitas y con mejor calidad de vida del mundo.

Si bien apenas llegó se contactó con un grupo de argentinos para no sufrir tanto el desarraigo, en su afán de conocer gente de distintas nacionalidades empezó a frecuentar el Bar Calle 8, especializado en cócteles y comida mexicana, que congrega a latinos y europeos por igual.

En ese lugar, el viernes pasado, conoció a un joven francés y el flechazo fue mutuo. Bebieron unos tragos, charlaron hasta la madrugada y antes de partir ella anotó en su celular el contacto de Whatsapp. Lo agendó como “Francois”.

Mai y el francés se conocieron en el Bar Calle 8, situado en Amsterdam

Un día después, alrededor de las 15, le escribió y recibió un desopilante audio que la dejó descolocada. La voz no era de francés sino de un chileno oriundo de la ciudad de Concepción, que se quedó tan sorprendida como ella al recibir su mensaje.

“Hi, there. Its Mai from the bar” (Hola. Soy Mai, del bar), tipeó Mai a las 14.43, a la espera de una pronta respuesta. Sin embargo, la interacción ocurrió más de 5 horas después con un escueto: “Haaa hola”. A lo que ella le preguntó: “Do you remember? (¿te acordás?).

La persona que estaba del otro lado del chat quedó atónito. “Hola señorita. Mire no me acuerdo de usted. Yo vivo acá en Chile, en Concepción. Me dice que nos conocimos en un bar pero no, me encantaría ir a un bar pero a bailar. No me acuerdo de usted, no la conozco” , le retrucó el hombre en un tono risueño.

Mai, un poco incómoda por el momento que estaba atravesando, trató de explicarle lo sucedido: “Me paso su teléfono un francés borracho así que evidentemente me dio el teléfono de algún chileno”.

Este es el chat que Mai le escribe al francés, pero el número estaba equivocado: le respondió un chileno

Cuando todo parecía que la conversación ya no tenía razón de ser porque se trataba de una increíble confusión, apareció en el chat el audio de la esposa del chileno que decía: “Buenas tardes señorita. La verdad es que mi esposo no la conoce (mientras se escuchaban risas del hombre de fondo) así que sería bueno que por favor no le hable más. Muchas gracias. Soy su esposa”.

Sin ánimos de generar ninguna pelea entre la pareja, Mai les envió saludos a ambos junto emojis de corazones: “Saludos entonces nomás, acá de una argentina. Que gracioso. Bueno, que anden bien”.

Pero el chileno, que seguía tentado de la risa por lo sucedido, redobló la apuesta y le hizo una propuesta: “Cuando venga por acá, a Concepción, me llama para que venga a almorzar a nuestra casa”.

Al contar la historia en Twitter (para preservar su identidad se hace llamar Lena), los mensajes de apoyo hacia la joven se multiplicaron y hubo algunos que coincidieron en tildar de “pollerudo” al chileno por contestarle el mensaje en presencia de su mujer. “Menos mal que el chileno no salió de joda anoche, ¿sino sabes el lío que se le armaba?”, bromeó una usuaria.

Una usuaria le sugirió que cambiara el prefijo y así pudo dar con el verdadero número del francés

Y hubo otra que hasta le aconsejó que agregara el prefijo de Francia al número telefónico que le había dado, convencida de que el joven se lo había pasado de manera incompleto: “El francés te pasó bien su número, pero se olvidó del prefijo de su país que es +33″, le apuntó otra mujer.

Tras seguir al pie de la letra ese consejo, en su cuenta de Instagram le apareció “Francois” como contacto sugerido e inmediatamente le pidió solicitud de amistad.

El revuelo que generaron sus tuits fue tal que todos estaban expectantes de cómo podría terminar esa incipiente historia de amor. Pero Mai dio pocos detalles y dejó todo librado a la imaginación de sus seguidores.

Para saciar la curiosidad de los tuiteros, Infobae se contactó con la joven, quien confirmó que finalmente pudo chatear con el francés por Instagram y le contó el contratiempo que había tenido al intentar contactarlo por primera vez.

Una vez que cambió el prefijo, el contacto del francés le apareció en Instagram y lo contactó por esa red social

“Le mandé la captura del video que compartí en Twitter pero no lo entendió porque no habla español. A pesar de que se lo tuve que explicar, le resultó muy gracioso” , relató Mai a este medio durante una charla, también por WhatsApp.

Y agregó: “Yo estaba tan tentada como los chilenos. Estaba en mi casa y no lo podía creer. Pero jamás pensé que Francois lo hizo a propósito porque esa noche él me demostró que estaba interesado en mí. Incluso, se puso re contento cuando le escribí por Instagram. Me admitió que estaba esperando mi mensaje”.

Al ser consultada acerca de por qué fue ella la que dio el primer paso, Mai reveló que esa noche Francois se había quedado sin batería y él le pidió que anotara su celular. “ Recuerdo que estaba un poco borracho así que estaba la posibilidad de que se hubiera equivocado en alguno de los números”, lo justificó.

Tuit de Mai

El domingo volvieron a chatear y quedaron en salir hoy a la noche . “Me invitó a tomar algo y después a cenar a un restaurante”, contó Mai sobre esta segunda oportunidad que le dio el destino y no quiere desaprovechar. “Me encantaría que surja algo lindo pero es un montón de expectativa para un desconocido”, concluyó la joven argentina, ante el revuelo que se generó en Twitter.

