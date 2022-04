Se conocieron en Tinder, conviven hace tres meses y dejaron todo para recorrer el país en bicicleta

Sofia Mourinho (26) y Braian Marchionni (26) son pareja y decidieron recorrer el país de punta a punta

-¿A qué le tienen miedo?

- A todo.

-¿E igual se van?

- Sí. La incertidumbre es parte del proceso y la aventura. Sé que en el camino vamos a resolver todo lo que se nos presente. La ruta te da herramientas.

Sofia Mourinho (26) y Brian Marchionni (26) son marplatenses y el lunes arrancan un nuevo capítulo de sus vidas: dejan atrás la ciudad para vivir de viaje. Por el bajo costo, la posibilidad de acceder a caminos poco conocidos y el contacto directo con la gente, optaron por trasladarse en bici.

Se conocieron a través de Tinder, la popular aplicación de citas. En diciembre del 2020 hicieron match y a la semana ya habían arreglado el primer encuentro. “La invité a tomar mate al Parque Sarmiento. El primer día le conté del viaje rutero de cuatro meses que había hecho por todo el país. Le encantó, y también me compartió sus deseos de aventura”, le cuenta Brian a Infobae.

Esa fue la primera charla de tantas que tuvieron. Siguieron saliendo, conociéndose mientras él seguía trabajando en un consultorio odontológico y ella como encargada en un local de medialunas.

En julio de 2021, ella le planteó una relación más seria. Lo citó en su casa y fue directa: “Brian, quiero que seas mi novio”. Sorprendido, algo abrumado, él le dijo que no, pero a los pocos días ya habiado cambiado de idea.

El disparador

“Brian siempre me contaba de su travesía solitaria a través de Argentina. Veía como se iluminaba la cara cuando relataba sus anécdotas en la ruta”, dice Sofia.

Una en especial lo marcó. “Fue casi al cierre, después de tres meses pedaleando llegué a Rio Villegas, entre el Bolsón y Bariloche. Pregunté dónde podía acampar, y me indicaron un camping… pero no había nada. Al final de la ruta vi una casilla de madera con techo de chapa. En la puerta estaba Don Manuel, que vivía solo. Me invitó a pasar y me ofreció todo lo que tenía, membrillo y mate. De mi bolso saqué fideos para cocinar, pero los rechazó. Y ahí me di cuenta: era tan hospitalario que no quería que pusiera nada”.

La hospitalidad de los extraños... Brian en su anterior viaje por el país.

Sin embargo, el periplo llegó a su fin y con pesar, Brian debió regresar a la ciudad. Retomar la rutina laboral fue difícil. Por eso, le confió a Sofía su deseo de volver a recorrer el país. ”Los planes hipotéticos pasaron a ser cada vez más reales. Y le pusimos fecha: 3 de abril del 2022″.

Eso resultó ser lo más fácil. Después vino decirle adiós a su vida como la conocían -renunciar a trabajos, deshacerse de muebles y posesiones materiales- y comunicarle la decisión a sus familiares y amigos. “A mí familia le costó un poco asimilar la noticia. Para Brian fue más sencillo porque ya había vivido una experiencia previa. Nos plantearon los miedos típicos, entre ellos de qué íbamos a vivir. No lo tenemos en claro, pero lo iremos descifrando sobre la marcha”, cuenta Sofía

La ruta de a dos

Viajar en bicicleta está sujeto a las condiciones climáticas, es por eso que Brian y Sofía eligieron iniciar esta aventura por Tandil, luego Epecuen, cruzar Mendoza, y en la primavera llegarán a La Patagonia. “Pasar el invierno en el sur no es una buena idea, así que haremos tiempo por el centro del país para luego conocer esa región”, explica Brian.

El objetivo es pedalear la Argentina de punta a punta, y si todo sale como lo planearon, cruzar las fronteras para visitar Sudamérica.

-¿Cuál es el equipaje?

Una carpa que será nuestra casa. Bolsas de dormir con aislantes y colchoneta. Ropa para pedalear, otra muda para dormir y una para salir. Para cocinar: una batería de ollas, platos y cubiertos. Sofía es vegana, cargamos con frutos. Para el mantenimiento de la bici, herramientas indispensables como paches, cadenas y luces.

La pareja irá contando el viaje a través de la cuenta @somosbraiysofi

Si bien conviven hace tres meses, Sofía y Brian pensaron en una serie de tips para disfrutar de la experiencia que compartieron con Infobae.

-Pedalear a la par: Irán siempre juntos, pero respetando el ritmo de cada uno. “No tenemos apuro entonces frenaremos, descansaremos e incluso tendremos días libres para no hacer nada. A Sofi le da vértigo el tránsito pesado, así que diagramamos alternativas”, explica Brian.

-Dividirse las tareas: También repartirse la carga de víveres para equilibrar los pesos

-Respetar los tiempos de soledad: Para no agotar la convivencia.

SEGUIR LEYENDO: