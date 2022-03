Miley Cyrus y su potente mensaje por la paz en Ucrania: “Luchen desde la compasión”

Miley Cyrus brilló en el inicio de la séptima edición del festival en el Hipódromo de San Isidro

Miley Cyrus nunca defrauda. La artista fue una de las más esperadas del Line Up del primer día del Festival Lollapalooza 2022. Fue la anteúltima artista en presentarse en el Hipódromo de San Isidro, luego vino Bizarrap, frente a la multitud que la esperaba con gran expectativa.

Enfundada en un traje de cuero negro, escotado, irreverente, provocadora una verdadera showman hizo delirar a los fanáticos. Después de cantar sus hits ‘We Can’t Stop’, ‘WTF Do I Know,’ ‘Plastic Hearts’ y el ovacionado ‘Heart Of Glass’, hizo una pausa para hacer llamado de conciencia por la paz en Ucrania.

“Las imágenes que estaban atrás son parte del videoclip que filmé en ese país”, empezó diciendo mientras de fondo se proyectaba ;Nothing Breaks Like A Heart’.“ Me rompe el corazón lo que ocurre en Ucrania” , dijo conmovida.

“Quiero incentivar a todos a luchar por lo que quieren pero desde el entendimiento y la compasión. Aunque a veces pensemos que estamos haciendo las cosas correctas, lo podemos estar haciendo mal. Habrá gente que no esté de acuerdo con lo que sentimos pero siempre hay una manera correcta de l uchar desde el amor y la paz” , cerró su potente mensaje.

La artista se pronuncio a favor de la paz

Semanas atrás, ya se había pronunciado por la paz en su cuenta de redes sociales. Activista social, publicó una historia en su Instagram con su posición sobre el conflicto. “Esta mañana fue desgarrador despertar con la noticia de que Ucrania había sido invadida”, expresó la cantante.

La ex Hanna Montana escribió que “al menos 40 ucranianos ya fueron asesinados, y este conflicto puede provocar muchas más muertes, otra crisis de refugiados con tantos obligados a huir de sus hogares y más. Me solidarizo con todos los afectados por este ataque en Ucrania y con nuestra comunidad mundial que pide el fin inmediato de esta violencia”, concluyó Cyrus.

Esta es la tercera vez que la artista se presenta en el país. Desde que aterrizó en Buenos Aires para participar de la séptima edición del festival Lollapalooza, Miley Cyrus dio que hablar. Recién llegada en Ezeiza se fotografió con sus fans, en las inmediaciones del Hotel Faena en Puerto Madero, salió a saludar a su público.

Fue tendencia durante todo el jueves en Twitter, y el viernes por la noche reafirmó su puesto en las redes. “Por favor que esperan para darle la nacionalidad argentina a esta mujer”, fueron algunos de los mensajes que se viralizaron. Seguidos de comentarios como “Me voló el bocho el show de Miley”.

El otro artista que también se sensibilizó con lo que ocurre en Ucrania fue el rapero norteamericano ASAP Rocky, también novio de la cantante Rihanna. Ni bien puso los pies en el escenario mostró una remera con el símbolo de prohíbido y la palabra war, en español guerra, donde fue aplaudido por la multitud.

Fundación ACNUR está trabajando con los refugiados en las fronteras de Ucrania

Eso no fue todo. En el espacio Espirítu Verde, destinado a iniciativas del orden sustentable, de bienestar y Sociales, la Fundación ACNUR, una ONG que trabaja en apoyo a las personas desplazadas y refugiadas en el mundo, estuvo presente para dar a conocer la situación de Emergencia Humanitaria en Ucrania.

“Esta crisis humanitaria es el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial. Se estima que 12 millones de personas podrían necesitar ayuda humanitaria y protección dentro de Ucrania”, detallaron desde el stand.

En ese sentido, ACNUR ha entregado miles de mantas terminas especiales para las bajas temperaturas en Europa del Este. A su vez, pudo distribuir botellones de agua potable, colchones, bolsas de dormir, alimentos, lámparas solares, lonas plásticas, kit de cocina y elementos para cocinar, pañales, artículos de higiene personal y kit de emergencia sanitaria.

El apoyo psicosocial, el asesoramiento legal y asistencia de intérpretes es otra de las tareas que lleva a cabo del ONG.

