Meditación por la paz, masajes y recetas a base de plantas: el oasis verde del Lollapalooza

Silent -Shhh es la carpa del silencio con talleres de bienestar

En el centro del Lollapalooza hay una carpa como la que usan los beduinos, decorada con guirnaldas, alfombras y almohadones para descansar. Se pide silencio, que se logra a través de auriculares que bloquean los sonidos externos para conectarse con la voz interior. Sí, en el festival más importante de la Argentina hay un oasis alejado de la marea de más de 100.000 personas que vibran en los cuatro escenarios dispuestos en el predio del Hipódromo de San Isidro.

Allí se sirven infusiones herbales de menta, limón e hinojo. Las preparan Patricia Barandilla y Gabriela Robledo, de Arapy. Ambas saben mucho de plantas, hierbas y el poder de las recetas naturales. Comparten todo su conocimiento en el taller que montaron para los tres días de festival. “Cultivar desde la tierra sin fertilizantes trae propiedades irremplazables que tenemos que aprovechar. Un poco de hierbabuena para ayudar a la digestión, la menta con propiedades analgésicas, y la melisa como aliado ansiolítico. Todo se puede incorporar en bebidas frías o calientes como el té, o en recetas como ensaladas o platos crudos. Lo tenemos al alcance” , explican.

No es la única propuesta del Lolla que invita a una vida más saludable. Unos metros adelantes, Juana ejercita su flexibilidad en una clase de yoga de veinte minutos. Justine prefiere pasar por el stand hecho íntegramente en pallets que ofrece masajes descontracturantes gratuitos de 15 minutos. “El festival se hace largo, hay que caminar, saltar, cantar… entonces venimos un rato a relajarnos, cargar pilas y volver a con todo. Un mimo”, dice la joven porteña, que vino a ver a Miley Cyrus y a Wos.

Hamacas que invitan a la relajación y poner el pausa el cuerpo para recargar energías

La música dejó de ser el único motivo para ser parte del Festival más importante de la escena. La creciente popularidad de los retiros de salud y bienestar dan testimonio del interés por el cuidado físico y espiritual que va en aumento. A la vanguardia, y en sintonía con esta tendencia de salud, se asociaron reconocidas organizaciones y referentes, pensando en conectar al público del evento con un estilo de vida saludable, responsable y consciente de los problemáticas sociales.

El refugio wellness se llama Espíritu Verde. Cruzar el portal es como ingresar a otro portal donde el tiempo parece ir a un ritmo más pausado y despojado, donde se invita a vivir el aquí y ahora.

“Vamos a meditar por la paz”, llaman desde el Arte de Vivir. De a poco se reúnen en ronda un grupo de diez para hacer respiraciones profundas con el propósito. Ya se sientan, cierran los ojos y se dejan llevar por el guía. “Estamos los tres días. Lo importante es que más gente conozca los beneficios de esta práctica milenaria para elevar la calidad de vida, incrementar la energía y fortalecer el sistema inmunológico” , dicen desde el espacio.

La alimentación consciente es otro de los pilares de la vida wellness. Es por eso que se dispuso de un sector de food trucks de comida saludable. Nutree, creado por las emprendedoras Dominique Ohaco y Belen Belverede, desembarco en el Hipódromo con sus hamburguesas a base de quinoa. Las opciones vienen en combo son de Hongos, Lentejas, Espinaca, todas acompañas de un mix de papás y remolachas fritas. El precio: $1.100. No paran de vender. La más popular es la novedosa receta de hongos.

La burga de espinaca a base de quinoa que propone Nutree

A base de plantas, Vegan Nature, vino para dejar su huella en sus Foodtruck con platos y combos servidos en packaging 100% compostable. Qué comer: medallón Casa Vegana, cebolla caramelizada, rodaja de tomate, pesto de rúcula y mayonesa vegana a $900. También hay pizzas de tres No quesos, la grande con seis porciones $800.

¿Y quién dijo que el helado no es healthy? Too Good se definen como los expertos, y por eso elaboraron una receta artesanal con tan solo 170-295 calorías en el cuarto kilo. “Como queríamos que sea perfecto lo hacemos sin azúcar, sin grasas y libre de Tacc para no excluir a nadie. Y lo mejor para el final: es delicioso, cremoso y nutritivo”, explican desde el stand. Los sabores son los clásicos: chocolate, frutilla, dulce de leche y algunos más.

En todos ellos, como en cada carrito, se paga con la pulsera. El sistema al parecer funcionar por varios motivos: no hay problemas de cambio, no hay inseguridad, los chicos no tienen que manejar plata y no hay grandes recaudaciones que corran riesgos.

Otro tema importante es que hay que reducir la basura, algo que genera en un festival de semejante magnitud. Es por eso que entra en acción Rock and Recycle. Este programa busca reducir la huella ambiental del evento a través de la separación en origen de los residuos generados durante los dos días de festival. A tal fin hay cestos diferenciados entre reciclables y no reciclables dispuestos en el predio para recuperar los materiales reciclables y lograr su posterior reciclado. De esta manera no sólo se busca reducir la contaminación que se genera, sino también contagiar al público con buenos hábitos que pueden ser replicados en sus hogares, oficinas y barrios. Durante la edición 2019 se reciclaron 1714Kg de material divido en: plástico (284kg), carton (338kg), latas de metal (980kg) y vidrio (112kg).

La entrada de Espirítu Verde un espacio compartido con otras organizaciones sin fines de lucro, especialmente pensado para conectar al público del evento con un estilo de vida saludable, responsable y consciente

También hay un batallón de voluntarios de remeras color tierra comprometidos con la temática ambiental que participan activamente de este programa de reciclado. Concientizan al público y promueven la correcta separación de los residuos para evitar que los reciclables terminen en la basura.

El recorrido termina arriba de una bicicleta fija con superpoderes. Al ritmo de “Recicleta se cuida el planeta”, se logra un impacto positivo porque una botella de Pet revive en un hilo que puede ser utilizado para hacer todo tipo de objetos: carteras, correas para perros, llaveros.

De eso se trata Espíritu Verde, pequeños hábitos que generan grandes impactos para salvar el planeta. Cuántos más se sumen.

Fotos: Franco Fafasuli

